Barcellona e Olympiacos, due squadre imbattute: la formazione di Jasikevicius si impone 79-78 grazie a due tiri liberi di Oriola, bravo e freddo a rispondere alla "coppia" di qualche secondo prima di Dorsey. Al termine dei regolamentari Kuric impatta sul 67-67, poi sono Sloukas e Higgins a fallire i tiri per vincere. Il Barça ha 22 punti dalla stella Mirotic, 11 da Higgins e un Calathes da "quasi tripla doppia" con 9 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Per l'Olympiacos ci sono cinque giocatori in doppia cifra: il miglior è Sloukas con 14 punti. Dopo le gare del martedì, con sei successi delle squadre di casa , il terzo turno si completa questa sera, con tre partite e altrettante vittorie casalinghe. Il big match va in scena al Palau Blaugrana dove serve un overtime per decidere il confronto fra, due squadre imbattute: la formazione di Jasikevicius si imponegrazie a due tiri liberi di, bravo e freddo a rispondere alla "coppia" di qualche secondo prima di. Al termine dei regolamentariimpatta sul 67-67, poi sonoa fallire i tiri per vincere. Ilha 22 punti dalla stella, 11 dae unda "quasi tripla doppia" con 9 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Per l'ci sono cinque giocatori in doppia cifra: il miglior ècon 14 punti.

Partita divertente e piena di colpi di scena a Madrid dove il Real supera 94-86 il Monaco, al primo ko stagionale. L'avvio di gara è tutto dei Blancos che scappano fino al +25 sul 44-19, ma poi si mette al lavoro Mike James: l'ex milanese segna tutti i suoi 24 punti nei periodi centrali, guida i monegaschi alla rimonta e nel quarto quarto gli ospiti addirittura sorpassano sull'83-81 con 5 punti filati di Will Thomas. Il finale però è tutto del Madrid che la spunta non senza soffrire grazie anche ai 18 punti di Yabusele, ai 13 di Heurtel e ai 12 di Causeur. Per il Monaco, oltre ai 24 di James con 10 assist e 6 triple, ci sono i 12 di Hall e gli 11 di Thomas.

La giornata si era aperta col successo casalingo della Stella Rossa per 73-61 contro lo Zalgiris Kaunas del nuovo coach Jure Zdovc: i serbi, grazie a 15 punti di Kalinic e a 13 di Dobric, centrano il secondo successo, mentre per i lituani, che hanno 14 punti e 10 rimbalzi di Josh Nebo, restano fermi a zero punti.

Stella Rossa mts Belgrado - Zalgiris Kaunas 73-61

Stella Rossa : Lazarevic 2, Wolters 11, Uskokovic ne, Davidovac 7, Mitrovic 11, Lazic ne, Kalinic 15, Dobric 13, Hollins 5, Simonovic 3, Ivanovic 3, Kuzmic 2. All. Radonjic.

: Lazarevic 2, Wolters 11, Uskokovic ne, Davidovac 7, Mitrovic 11, Lazic ne, Kalinic 15, Dobric 13, Hollins 5, Simonovic 3, Ivanovic 3, Kuzmic 2. All. Radonjic. Zalgiris: Blazevic 4, Lekavicius 11, Nebo 14, Mudiay, Kalnietis 2, Jankunas, Lukosiunas ne, Milaknis, Strelnieks 6, Cavanaugh 8, Giffey 11, Ulanovas 5. All. Zdovc.

Real Madrid - AS Monaco 94-86

Real Madrid : Williams-Goss 4, Causeur 12, Heurtel 13, Fernandez 7, Abalde 2, Hanga 9, Alocen ne, Poirier 8, Tavares 9, Llull 4, Yabusele 18, Taylor 8. All. Laso.

: Williams-Goss 4, Causeur 12, Heurtel 13, Fernandez 7, Abalde 2, Hanga 9, Alocen ne, Poirier 8, Tavares 9, Llull 4, Yabusele 18, Taylor 8. All. Laso. Monaco: Lee, Westermann 8, Thomas 11, Diallo 7, Motum 5, Boutsiele, Motiejunas 9, Faye, Gray 2, Andjusic 8, Hall 12, James 24. All. Mitrovic.

FC Barcellona - Olympiacos Pireo 79-78 d1ts

Barcellona : Davies 10, Martinez, Smits, Hayes 2, Oriola 7, Laprovittola 7, Higgins 11, Kuric 9, Jokubaitis 2, Mirotic 22, Caicedo ne, Calathes 9. All. Jasikevicius.

: Davies 10, Martinez, Smits, Hayes 2, Oriola 7, Laprovittola 7, Higgins 11, Kuric 9, Jokubaitis 2, Mirotic 22, Caicedo ne, Calathes 9. All. Jasikevicius. Olympiacos: Walkup 6, Dorsey 12, Lountzis ne, Larentzakis 6, Fall 11, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 12, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 5, McKissic 10. All. Bartzokas.

La classifica al termine della terza giornata

1. AX Armani Exchange Milano 3-0 2. LDLC Asvel Villeurbanne 3-0 3. FC Barcellona 3-0 4. Olympiacos Pireo 2-1 5. AS Monaco 2-1 6. Zenit San Pietroburgo 2-1 7. CSKA Mosca 2-1 8. Real Madrid 2-1 9. Stella Rossa mts Belgrado 2-1 10. Fenerbahçe Beko Istanbul 1-2 11. Panathinaikos Opap Atene 1-2 12. Maccabi Playtika Tel Aviv 1-2 13. Unics Kazan 1-2 14. Alba Berlino 1-2 15. Baskonia Vitoria-Gasteiz 1-2 16. Zalgiris Kaunas 0-3 17. FC Bayern Monaco 0-3 18. Anadolu Efes Istanbul 0-3

