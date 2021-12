il focolaio di coronavirus scoppiato nel weekend, si continua a giocare sugli altri parquet d'Europa nell'ultima gara del girone d'andata di Eurolega. Mentre l'Olimpia Milano si vede costretta a rinviare la trasferta lituana contro lo Zalgiris Kaunas perscoppiato nel weekend, si continua a giocare sugli altri parquet d'Europa nell'ultima gara del girone d'andata di Eurolega.

Il Barcellona consolida il primo posto in classifica (15-2) conquistando in overtime un successo rocambolesco in rimonta dal -17 del terzo periodo: 111-109 il finale sull'Unics Kazan (10-7), che vede così spezzarsi una striscia di tre successi consecutivi che l'aveva portata ad agguntare Milano al quarto posto. Sempre privi del back-court titolare (out Calathes, Higgins e Abrines) e di Nigels Hayes-Davis (covid), i blaugrana hanno una grandissima serata da Nikola Mirotic, autore di 28 punti e dei tre tiri liberi che firmano il pareggio a 15" dalla sirena dei regolamentari, Kyle Kuric (24 con 4/9 dall'arco, season-high) e Rokas Jokubaitis (15 dalla panchina, career-high pareggiato). Solidi anche i contributi di Nicolas Laprovittola (12+8 assist ma out nel finale per falli) e Dante Exum, alla sua miglior prestazione dall'approdo al Barça (13 punti e un ottimo quarto periodo). Decisiva anche la prova corale blaugrana dalla lunetta: 42/44, sporcata soltanto da due errori nel finale dopo 40 liberi consecutivi realizzati. L'Unics, invece, ha 27 punti da Lorenzo Brown (ma con un paio di errori di lettura gravi nelle battute conclusive dell'overtime), 20 da Isaiah Canaan (a sua volta azzoppato da due errori decisivi in lunetta nei secondi finali) e 21 da John Brown, massimo in carriera.

Ad

Eurolega Milano ha 6 positivi al Covid: saltano i match con Zalgiris e Virtus IERI A 08:08

L'Anadolu Efes Istanbul (9-8) chiude la prima metà di stagione in positivo infilando il terzo successo consecutivo, un sudatissimo 84-83 artigliato in extremis e in rimonta contro la Stella Rossa Belgrado (7-10). Decide Vasilije Micic, autore degli ultimi 10 punti della formazione campione d'Europa, compresi i due tiri liberi del sorpasso a due soli secondi dalla sirena. L'MVP chiuderà a quota 21 dalla panchina, alle spalle di un super Tibor Pleiss, autore di 23 punti (season-high) e 7 rimbalzi. La Stella Rossa sogna piazzando un parzialone di 25-12 nel secondo periodo, ma non bastano i 20 punti di Nikola Kalinic e i 12 con 5 assist di Nate Wolters.

L'Alba Berlino (6-11) spezza una serie di tre sconfitte consecutive sfogandosi sull'AS Monaco (6-11), al settimo ko nelle ultime otto uscite. Nel 92-84 finale spiccano i 18 punti di Ben Lammers (season-high), i 15 di Marcus Eriksson e i 12 con 5 assist di Maodo Lo. Il Monaco non sfrutta i 25 di Mike James (10/11 da due) i 23 di Donatas Motiejunas (season-high).

Anadolu Efes Istanbul-Stella Rossa mts Belgrado 84-83

Anadolu Efes : Larkin 8, Anderson 9, Beaubois 10, Moerman, Pleiss 23; Singleton, Bryant 8, Micic 21, Dunston 5, Simon. N.e.: Tuncer, Petrusev. All.: Ataman.

: Larkin 8, Anderson 9, Beaubois 10, Moerman, Pleiss 23; Singleton, Bryant 8, Micic 21, Dunston 5, Simon. N.e.: Tuncer, Petrusev. All.: Ataman. Stella Rossa: Wolters 12, Hollins 5, Kalinic 20, Mitrovic 4, Kuzmic 7; Lazarevic 7, Lazic 13, Ivanovic 9, Markovic, White 6, Zirbes. N.e.: Simonovic. All.: Radonjic.

Alba Berlino-AS Monaco 92-84

Alba : Lo 12, Eriksson 15, Zoosman 9, Thiemann 5, Lammers 18; Da Silva 7, Smith 10, Delow, Olinde 6, Sikma 8, Blatt 2. N.e.: Nikic. All.: Gonzalez.

: Lo 12, Eriksson 15, Zoosman 9, Thiemann 5, Lammers 18; Da Silva 7, Smith 10, Delow, Olinde 6, Sikma 8, Blatt 2. N.e.: Nikic. All.: Gonzalez. Monaco: James 25, Diallo 11, Ouattara 6, Thomas 4, Motiejunas 23; Lee 10, Bacon 3, Motum, Andjusic, Hall 2. N.e.: Demahis. All.: Obradovic.

FC Barcellona-Unics Kazan 111-109 OT

Barcellona : Laprovittola 12, Exum 13, Oriola 4, Mirotic 28, Davies 2; Sanli 5, Smits 8, Kuric 24, Jokubaitis 15, Caicedo. N.e.: Ubal, Nnaji. All.: Jasikevicius.

: Laprovittola 12, Exum 13, Oriola 4, Mirotic 28, Davies 2; Sanli 5, Smits 8, Kuric 24, Jokubaitis 15, Caicedo. N.e.: Ubal, Nnaji. All.: Jasikevicius. Unics: L. Brown 27, Hezonja 18, Uzinskii 3, Vorontsevich 2, J- Brown 21; Spissu 2, Canaan 20, Brantley, Jekiri 10, Mayo 6. N.e.: Klimenko, Zaitcev. All.: Perasovic.

Eurolega Milano ha 6 positivi al Covid: saltano i match con Zalgiris e Virtus IERI A 08:08