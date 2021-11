Barcellona (7-2) torna al Palau Blaugrana con il sangue agli occhi. E il malcapitato Baskonia (3-6), già in serie nerissima da tre settimane, paga la cauzione per tutti. Nonostante l'assenza di Cory Higgins, il Barça annienta la squadra di coach Dusko Ivanovic 93-67 chiudendo la partita già nel primo quarto con un parzialone di 18-0 (da 10-10 a 28-10): la furia catalana si abbatte come una valanga, fermandosi soltanto quando il tabellone dice +41 nelle fasi iniziali del quarto periodo. Lì, nel lunghissimo garbage-time, Baskonia rosicchia parte del disavanzo ma non evita la quarta, pesantissima, sconfitta consecutiva. Dopo le due sconfitte consecutive a Tel Aviv e Milano , iltorna al Palau Blaugrana con il sangue agli occhi. E il malcapitatogià in serie nerissima da tre settimane, paga la cauzione per tutti. Nonostante, il Barça annienta la squadra di coach Dusko Ivanovicchiudendo la partita già nel primo quarto con un parzialone di(da 10-10 a 28-10): la furia catalana si abbatte come una valanga, fermandosi soltanto quando il tabellone dicenelle fasi iniziali del quarto periodo. Lì, nel lunghissimo garbage-time, Baskonia rosicchia parte del disavanzo ma non evita la quarta, pesantissima, sconfitta consecutiva.

Fresco di premio di MVP del mese di ottobre, Nikola Mirotic continua a martellare: 25 punti senza errori al tiro (4/4 da due, 4/4 da tre) e 8 rimbalzi per 37 di valutazione in soli 18 minuti. Doppia cifra (11) anche per Brandon Davies e Nicolas Laprovittola (positivo nel rimpiazzare Higgins nello starting-five), mentre Nick Calathes sfiora la doppia-doppia con 9 punti e 8 assist. Baskonia, di contro, non ha nulla da salvare, a partire dall'atteggiamento fino al piano tecnico. L'unico acuto arriva da Steven Enoch, che illude inchiodando due schiacciate consecutive per un effimero 0-4 nei primi secondi di partita: finirà con 22 punti, 8 rimbalzi e 6 falli subiti per 35 di valutazione, suoi massimi statistici nella carriera ancora brevissima in Eurolega, raccolti, però, in una serata da tragedia collettiva. Negativo anche il nostro Simone Fontecchio, fermo a soli 4 punti in 20 minuti.

Maccabi Tel Aviv e Asvel Villeurbanne (6-3) si staccano con le sconfitte raccolte rispettivamente a Mosca e Belgrado. Il successo in volata del CSKA per 74-73 permette alla corazzata russa di evitare la prima striscia di quattro ko consecutivi nell'epoca dell'Eurolega moderna e di riaffacciarsi in zona playoff con un record ora positivo di 5-4. Iffe Lundberg (14) è l'arma vincente per decidere il finale punto-a-punto, con contributi importanti arrivati anche da Joel Bolomboy (12, ottimo per tamponare il vuoto lasciato dall'assenza di Johannes Voigtmann) e Marius Grigonis (10 in 16' dalla panchina), tornato in campo dopo sette gare di stop. Daniel Hackett aggiunge 6 punti con 2 assist dalla panchina e c'è anche più spazio del consueto per Kenneth Faried, autore di 6 punti con 5 rimbalzi in 15 minuti, tutti career-high. Il Maccabi vede invece spezzarsi una striscia di cinque successi consecutivi: non bastano i 16 con 6 rimbalzi di Ante Zizic, troneggiante per lunghi tratti della partita, e i 20 di Derrick Williams, che ha però sulla coscienza l'errore sul tiro della possibile vittoria nell'ultima azione. Mentre il Barça alza la pressione sull'Olimpia Milano alla vigilia della trasferta di Instabul di venerdì sera contro il Fenerbahçe , il gruppetto delle seconde perde due elementi:si staccano con le sconfitte raccolte rispettivamente a Mosca e Belgrado. Il successo in volata delperpermette alla corazzata russa di evitare la prima striscia di quattro ko consecutivi nell'epoca dell'Eurolega moderna e di riaffacciarsi in zona playoff con un record ora positivo di(14) è l'arma vincente per decidere il finale punto-a-punto, con contributi importanti arrivati anche da(12, ottimo per tamponare il vuoto lasciato dall'assenza di Johannes Voigtmann) e(10 in 16' dalla panchina), tornato in campo dopo sette gare di stop.aggiunge 6 punti con 2 assist dalla panchina e c'è anche più spazio del consueto per, autore di 6 punti con 5 rimbalzi in 15 minuti, tutti career-high. Il Maccabi vede invece spezzarsi una striscia di cinque successi consecutivi: non bastano i 16 con 6 rimbalzi di, troneggiante per lunghi tratti della partita, e i 20 di, che ha però sulla coscienza l'errore sul tiro della possibile vittoria nell'ultima azione.

Stella Rossa Belgrado (4-5), come detto, prosegue il momento positivo cominciato la scorsa settimana con il larghissimo successo sul Panathinaikos. La squadra serba supera l'Asvel con il punteggio di 73-67, fermando a tre la striscia di vittorie consecutive della formazione francese, Nikola Kalinic detta il passo realizzando 22 punti, ma la Stella Rossa si gode anche l'importante recupero in regia di Nikola Ivanovic (14+5 assist), rientrato dopo 4 gare saltate. All'Asvel, che tira malissimo dall'arco (4/19), non servono i 16 di Elie Okobo (ma 5/16 al tiro) e i 14 di Chris Jones. Anche lacome detto, prosegue il momento positivo cominciato la scorsa settimana con il larghissimo successo sul Panathinaikos. La squadra serba supera l'Asvel con il punteggio di, fermando a tre la striscia di vittorie consecutive della formazione francese, aperta dopo il ko del Forum detta il passo realizzando 22 punti, ma la Stella Rossa si gode anche l'importante recupero in regia di(14+5 assist), rientrato dopo 4 gare saltate. All'Asvel, che tira malissimo dall'arco (4/19), non servono i 16 di(ma 5/16 al tiro) e i 14 di

Con l'intero roster finalmente a disposizione, l'Anadolu Efes Istanbul (3-6) torna a mostrare i muscoli sotterrando l'Alba Berlino (3-6) sotto un pesantissimo 90-63. La partita si spacca nel secondo periodo (break di 14-31 per il 35-51 dell'intervallo lungo) e vede i campioni d'Europa continuare a sfogare fino alla sirena l'enorme fardello di frustrazione accumulato in queste prime settimane di stagione. Vasilije Micic impazza dalla panchina (19 punti, 9 assist, 4 rimbalzi, 4 recuperi), sorretto da Kruno Simon (18) e dall'ottimo impatto di Tibor Pleiss (16+8 rimbalzi). L'Alba ha 13 punti da Oscar Da Silva.

Chiude il quadro della serata il successo in volata per 74-72 dell'Unics Kazan (4-5) sul campo del Panathinaikos Atene (2-7): decide un canestro di Lorenzo Brown (13 punti, 8 rimbalzi) a 19" dalla sirena. Sugli scudi anche Isaiah Canaan e Andrey Vorontsevich (15 punti a testa), mentre Marco Spissu chiude con 5 punti e un assist in 12' dalla panchina. Per il Panathinaikos non serve un super Georgios Papagiannis da 14 punti e 17 rimbalzi (7 offensivi), suo career-high.

CSKA Mosca-Maccabi Playtika Tel Aviv 74-73

CSKA : Lundberg 14, Shved 9, Kurbanov 2, Shengelia 4, Bolomboy 12; Hackett 6, Antonov 4, Clyburn 7, Faried 6, Grigonis 10. N.e.: Lopatin, Ivlev. All.: Itoudis.

: Lundberg 14, Shved 9, Kurbanov 2, Shengelia 4, Bolomboy 12; Hackett 6, Antonov 4, Clyburn 7, Faried 6, Grigonis 10. N.e.: Lopatin, Ivlev. All.: Itoudis. Maccabi: Wilbekin 9, Evans 8, Taylor 4, Williams 20, Zizic 16; Caloiaro 3, Reynolds 4, Sorkin 5, Nunnally 6, Ziv. N.e.: Dibartolomeo, Lessort. All.: Sfairopoulos.

Stella Rossa mts Belgrado-LDLC Asvel Villeurbanne 73-67

Stella Rossa : Wolters 4, Dobric 8, Kalinic 22, Davidovac, Kuzmic 4; Mitrovic 4, Lazic 5, Hollins 6, Simonovic 6, Ivanovic 14. N.e.: Zirbes, Uskokovic. All.: Radonjic.

: Wolters 4, Dobric 8, Kalinic 22, Davidovac, Kuzmic 4; Mitrovic 4, Lazic 5, Hollins 6, Simonovic 6, Ivanovic 14. N.e.: Zirbes, Uskokovic. All.: Radonjic. Asvel: Okobo 16, Jones 14, Kahudi 6, Howard 7, Fall 11; Lacombe 6, Osetkowski 7, Strazel, Antetokounmpo. N.e.: Houinsou. All.: Parker.

Alba Berlino-Anadolu Efes Istanbul 63-90

Alba : Lo 9, Eriksson 8, Da Silva 13, Olinde 2, Sikma 8; Smith 2, Delow 5, Schneider, Thiemann 3, Blatt 3, Zoosman 2, Lammers 8. All.: Gonzalez.

: Lo 9, Eriksson 8, Da Silva 13, Olinde 2, Sikma 8; Smith 2, Delow 5, Schneider, Thiemann 3, Blatt 3, Zoosman 2, Lammers 8. All.: Gonzalez. Efes: Larkin 8, Bryant 2, Simon 18, Singleton, Dunston 2; Beaubois 9, Balbay, Moerman 9, Pleiss 16, Micic 19, Anderson, Petrusev 7. All.: Ataman.

Panathinaikos Opap Atene-Unics Kazan 72-74

Panathinaikos : Bochoridis, Macon 14, Papapetrou 10, White 7, Papagiannis 14; Perry 10, Kaselakis 2, Floyd 2, Nedovic, Evans 4, Sant-Roos 9. N.e.: Ferrell. All.: Priftis.

: Bochoridis, Macon 14, Papapetrou 10, White 7, Papagiannis 14; Perry 10, Kaselakis 2, Floyd 2, Nedovic, Evans 4, Sant-Roos 9. N.e.: Ferrell. All.: Priftis. Unics: L. Brown 13, Hezonja 9, Vorontsevich 15, J. Brown 2, Brantley; Spissu 5, Canaan 15, Uzinskii, Jekiri 8, Mayo 7. N.e.: Klimenko, Zaitcev. All.: Perasovic.

FC Barcellona-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 93-67

Barcellona : Calathes 9, Laprovittola 11, Hayes-Davies 2, Mirotic 25, Sanli 8; Davies 11, Martinez 3, Smits 4, Oriola 2, Kuric 8, Jokubaitis 8, Caicedo 2. All.: Jasikevicius.

: Calathes 9, Laprovittola 11, Hayes-Davies 2, Mirotic 25, Sanli 8; Davies 11, Martinez 3, Smits 4, Oriola 2, Kuric 8, Jokubaitis 8, Caicedo 2. All.: Jasikevicius. Baskonia: Granger 4, Giedraitis 14, Fontecchio 4, Sedekerskis 2, Enoch 22; L. Peters 4, Baldwin 3, Marinkovic 4, Costello 8, Nnoko, Kurucs 2. N.e.: Barreca. All.: Ivanovic.

