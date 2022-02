Real Madrid-FC Barcellona 68-86

in un clamoroso "no game". Il Barcellona sbanca il Wizink Center con carattere, grinta e autorità, sottomettendo, sin dalla palla a due, un Real Madrid sballottato dalla Il grande Clasico vale la vetta. Ma bastano una manciata di azioni per tramutare la partita più importante della stagioneIl Barcellona sbanca il Wizink Center con, sottomettendo, sin dalla palla a due, un Real Madrid sballottato dalla sconfitta rovinosa di martedì a Istanbul e incerottato in maniera diffusa sui suoi interpreti principali.

La differenza di forma fisica, vitalità, aggressività e atteggiamento è oceanica. Il primo quarto dice 8-28. Ma non è un refuso. Bensì il perfetto ritratto dell'egemonia blaugrana. Il Barcellona toccherà anche il +26 allungando il dominio indiscusso nella prima metà del secondo periodo, e, nonostante il recupero della vena offensiva blanca a cavallo dei due quarti centrali, punteggio, inerzia e risultato non sono mai in discussione. Nemmeno quando, attingendo alle ultimissime energie nervose rimaste in un serbatoio semi-vuoto, il Real si riavvicina fino al -12 con palla in mano nei minuti finali.

20-5) e lo sorpassa per il vantaggio negli scontri diretti, blancos, adesso, a dover fronteggiare una crisi quasi impensabile dopo quella serie di nove successi consecutivi che li avevano trasformati nella squadra favoritissima per il titolo. Tra la rotta di Instabul da soli 51 punti segnati e il tracollo del Clasico, si prevede un weekend molto sofferente in spogliatoio. E la prossima settimana, con un altro possibile incrocio con il Barcellona in Coppa del Re, è pronta ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia infinita. La quarta vittoria consecutiva tampona quel periodo negativo di tre sconfitte in quattro gare sofferto a gennaio, fatale per gli equilibri nelle zone altissime della classifica. Il Barcellona riagguanta il Real Madrid in vetta (record di) e lo sorpassa per avendo intascato anche il Clasico di metà dicembre . E sono i, adesso, a dover fronteggiare una crisi quasi impensabile dopo quella serie di nove successi consecutivi che li avevano trasformati nella squadra favoritissima per il titolo. Tra la rotta di Instabul da soli 51 punti segnati e il tracollo del Clasico, si prevede un weekend molto sofferente in spogliatoio. E la prossima settimana, con un altro possibile incrocio con il Barcellona in Coppa del Re, è pronta ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia infinita.

L'MVP di serata è chiaro. Nicolas Laprovittola. 20 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e un perfetto 5/5 dall'arco in soli 19' di gioco. È lui a lanciare l'allungo che partorisce il break devastante del primo quarto. Dodici punti con tre triple quasi consecutive, e il Barcellona vola via in una manciata di minuti. A rintuzzare la serata magica dell'argentino ci sono Kyle Kuric (10 punti, protagonista di uno splendido primo tempo) e Dante Exum (13), sempre più inserito e pronto a sgommare in accelerazioni razzenti. Nick Calathes (10+5 assist) e Rokas Jokubaitis (6+5) occupano con personalità la cabina di regia e Brandon Davies (11+4 rimbalzi e 4 assist) viene in soccorso di una serata non particolarmente brillante di Nikola Mirotic (9 punti, 3/11 al tiro).

Lì, in area, si gioca l'unico vero duello di serata. Perché il Real trova maniglie per aggrapparsi soltanto alle leve chilometriche di Walter Tavares. Il capoverdiano è un ciclone. Segna 25 punti (uno in meno del suo career-high) con un immacolato 10/10 al tiro. Ma, eccezion fatta per una fiammata di puro agonismo di Alberto Abalde (7) nel terzo periodo, svetta solitario nel cuore di una squadra stanca e piatta. Mancano gli apporti dell'intero front-court. Male Guerschon Yabusele (solo 4 punti in 31 minuti), Trey Thompkins (0) e Vincent Poirier (2). E anche i veterani hanno impatto scarsissimo, se non confusionario. Senza Rudy Fernandez, Sergio Llull si accolla grandi responsabilità tecniche ed emotive, ma la sua serata è un calvario. Chiuderà con 8 punti ma sparando 1/10 dal campo.

Real : Williams-Goss 5, Causeur 8, Randolph, Heurtel 4, Abalde 7, Hanga 3, Alocen 2, Poirier 2, Tavares 25, Llull 8, Yabusele 4, Thompkins. All.: Laso.

: Williams-Goss 5, Causeur 8, Randolph, Heurtel 4, Abalde 7, Hanga 3, Alocen 2, Poirier 2, Tavares 25, Llull 8, Yabusele 4, Thompkins. All.: Laso. Barcellona: Davies 11, Exum 13, Sanli 5, Martinez, Smits 2, Hayes-Davis, Laprovittola 20, Kuric 10, Mirotic 9, Nnaji, Calathes 10. All.: Jasikevicius.

Nelle altre partite di serata, l'Unics Kazan (13-11) continua a sprofondare verso il margine della zona playoff incassando il quarto ko nelle ultime cinque gare. La Stella Rossa Belgrado (9-14) piazza il colpaccio esterno (77-84 il finale) grazie a un parzialone di 12-28 negli ultimi 11 minuti di partita, quando cancella il massimo vantaggio (65-56) toccato dalla formazione di casa. Nikola Kalinic è il top-scorer per la squadra serba con 20 punti, seguito dai 19 di Nate Wolters. Per l'Unics, privo di Lorenzo Brown, sono inutili i 18 di Mario Hezonja e i 17 con 6 assist e 5/6 dall'arco del nostro Marco Spissu, autore della sua prima doppia cifra in Eurolega (e ovvio career-high).

Dopo una periodo estremamente sofferente, il Panathinaikos Atene (6-17) rialza la testa espugnando l'Astroballe con il punteggio di 76-63. L'Asvel, sempre più in caduta libera con sette sconfitte nelle ultime otto gare, precipita a 9-16 e saluta ormai in maniera definitiva il treno-playoff nonostante un inizio stagionale molto brillante. Il Pana vola con i 19 punti di Okaro White (season-high pareggiato) e i 18 di Nemanja Nedovic, mentre Stefan Jovic prosegue il percorso di ambientamento in cabina di regia con la prima vera partita da protagonista (6 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi). L'Asvel, sempre privo della sua punta di diamante Elie Okobo, si impantana in un modesto 45% da due e perde 15 palloni. Inutili i 18 punti di Dylan Osetkowski (career-high) e i 10 del rientrante David Lighty, tornato finalmente a disposizione di coach TJ Parker dopo oltre tre mesi di assenza.

Unics Kazan-Stella Rossa mts Belgrado 77-84

Unics : Spissu 17, J. Brown 13, Canaan, Brantley 2, Zaitcev 7, Hezonja 18, Uzinskii 2, Jekiri 7, Mayo 6, Vorontsevich 5. N.e.: Komolov, Klimenko. All.: Perasovic.

: Spissu 17, J. Brown 13, Canaan, Brantley 2, Zaitcev 7, Hezonja 18, Uzinskii 2, Jekiri 7, Mayo 6, Vorontsevich 5. N.e.: Komolov, Klimenko. All.: Perasovic. Stella Rossa: Lazarevic 2, Wolters 19, Davidovac 3, Mitrovic 10, Lazic, Kalinic 20, Dobric 5, Hollins 10, Markovic 5, White 8, Kuzmic 2. N.e.: Ivanovic. All.: Radonjic.

LDLC Asvel Villeurbanne-Panathinaikos Opap Atene 63-76

Asvel : Wembanyama 5, Jones 10, Kahudi, Knight 4, Gist 9, Fall 5, Osetkowski 18, Lighty 10, Strazel 2, Antetokounmpo. N.e.: Risacher. All.: Parker.

: Wembanyama 5, Jones 10, Kahudi, Knight 4, Gist 9, Fall 5, Osetkowski 18, Lighty 10, Strazel 2, Antetokounmpo. N.e.: Risacher. All.: Parker. Panathinaikos: Macon Jr. 4, Papagiannis 15, Kaselakis, White 19, Avdalas, Jovic 6, Nedovic 18, Evans 7, Mantzoukas 3, Sant-Roos 4. N.e.: Kavvadas. All.: Priftis.

