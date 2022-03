Seconda vittoria in una settimana per il Baskonia che nel round 29 si impone a Lione contro l'Asvel Villeurbane per 72-69, infliggendo ai francesi il settimo ko consecutivo. I baschi, con un record di 9-15, toccano il +9 nel terzo periodo, ma poi per vincere devono fare i conti con la rimonta dell'Asvel e la spuntano in un finale serrato: decisiva la bomba di Giedraitis per il 68-64, poi a chiuderla ci pensa Costello coi tiri liberi. Simone Fontecchio chiude con 12 punti ed è uno dei quattro giocatori in doppia cifra per il Baskonia: spicca Peters con 17 punti, Baldwin IV ne aggiunge 14 mentre Costello si ferma a 13. Per l'Asvel 16 punti di Lacombe con 8 su 10 da due, 9 punti con 7 rimbalzi per il gioiellino Wembanyama.

Stella Rossa Belgrado che, 84-77 il Maccabi Tel Aviv. Quarto successo in fila per i serbi che salgono a 11-12 di record: gara sempre condotta, anche a +16 nel secondo periodo e poi a +11 nel terzo; gli ospiti sono bravi a rispondere pan per focaccia, ma nel finale i biancorossi la spuntano con 7 punti di Nikola Kalinic negli ultimi 3' per dare la spallata decisiva. Sono 15 i punti alla fine dell'ex Fenerbahce mentre Wolters e Hollins ne aggiungono 12 e 11 rispettivamente. Per il Maccabi è il terzo stop nelle ultime quattro gare: il migliore a Belgrado è l'ex milanese Nunnally con 24 punti. Prosegue l'ottimo momento dellache, dopo il successo di martedì nel recupero col Real Madrid , fa il bis battendoil. Quarto successo in fila per i serbi che salgono a 11-12 di record: gara sempre condotta, anche a +16 nel secondo periodo e poi a +11 nel terzo; gli ospiti sono bravi a rispondere pan per focaccia, ma nel finale i biancorossi la spuntano con 7 punti dinegli ultimi 3' per dare la spallata decisiva. Sono 15 i punti alla fine dell'ex Fenerbahce mentrene aggiungono 12 e 11 rispettivamente. Per ilè il terzo stop nelle ultime quattro gare: il migliore a Belgrado è l'ex milanesecon 24 punti.

Si ferma alla O2 Arena la corsa dell'Olympiacos, ko 90-75 dopo quattro successi: a spuntarla è l'Alba Berlino, viceversa al terzo successo di fila e con la serie ancora aperta. I tedeschi sgambettano la quarta forza dell'Eurolega e si rilanciano in chiave playoff, in virtù anche di un pazzesco Maodo Lo da 27 punti, suo career high in Europa. I berlinesi chiudono la prima frazione a +6 e nella ripresa tengono sempre il naso avanti: l'Olympiacos risale fino a -4, ma lì l'Alba piazza un break di 17-4 e chiude il discorso. Ci sono anche i 15 punti di Smith e i 10 con 7 rimbalzi di Da Silva mentre per i greci ci sono 19 punti del già citato Vezenkov e 17 di Martin; Sloukas firma 10 assist ma si ferma a 6 punti con 2 su 7 al tiro, serata no anche per McKissic e Walkup, 4 e 3 punti rispettivamente.

LDLC ASVEL Villeurbanne - Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 69-72

Villeurbane : Wembanyama 9, Lacombe 16, Diot 5, Knight 2, Gist 6, Osetkowski 3, Lighty 11, Howard, Strazel 9, K. Antetokounmpo 8. All. T. Parker.

: Wembanyama 9, Lacombe 16, Diot 5, Knight 2, Gist 6, Osetkowski 3, Lighty 11, Howard, Strazel 9, K. Antetokounmpo 8. All. T. Parker. Baskonia: Raieste 2, Baldwin IV 14, Barrera ne, Sedekerskis, Marinkovic 5, Granger ne, Fontecchio 12, Enoch 5, Costello 13, Peters 17, Giedraitis 4, Kurucs. All. Spahija.

Stella Rossa mts Belgrado - Maccabi Playtika Tel Aviv 84-77

Stella Rossa : Lazarevic 2, Wolters 12, Davidovac 5, Mitrovic 6, Lazic 3, Kalinic 15, Dobric 10, Hollins 11, Simonovic ne, Ivanovic 7, White 5, Kuzmic 8. All. Radonjic.

: Lazarevic 2, Wolters 12, Davidovac 5, Mitrovic 6, Lazic 3, Kalinic 15, Dobric 10, Hollins 11, Simonovic ne, Ivanovic 7, White 5, Kuzmic 8. All. Radonjic. Maccabi: Wilbekin 14, Evans 4, Caloiaro, Williams 13, Reynolds 4, Sorkin ne, DiBartolomeo 6, Thomas 2, Cohen ne, Nunnally 24, Zizic 10, Ziv ne. All. Even.

Alba Berlino - Olympiacos Pireo 90-75

Alba Berlino : Lo 27, Da Silva 10, Smith 15, Delow 5, Mattisseck, Schneider 5, Nikic ne, Koumadje 4, Thiemann 6, Sikma 5, Blatt 5, Lammers 8. Gonzalez.

: Lo 27, Da Silva 10, Smith 15, Delow 5, Mattisseck, Schneider 5, Nikic ne, Koumadje 4, Thiemann 6, Sikma 5, Blatt 5, Lammers 8. Gonzalez. Olympiacos: Walkup 3, Acy ne, Dorsey 11, Larentzakis, Fall 8, Slaoukas 6, Martin 17, Vezenkov 19, Printezis 3, Papanikolaou 2, Jean-Charles 2, McKissic 4. All. Bartzokas.

