Bayern Monaco (7-7) si aggiudica il big-match del giovedì della 14a giornata di Eurolega regolando l'Anadolu Efes Istanbul (6-8) per 83-71: mentre la formazione di coach Trinchieri quarto successo nelle ultime cinque gare, i campioni in carica incassano il secondo stop consecutivo Entrambe hanno patito una partenza da incubo, perdendo le prime quattro partite della stagione. Ora, dopo una rapida risalita, stanno vivendo momenti differenti. Ilsi aggiudica il big-match del giovedì della 14a giornata di Eurolega regolandoper: mentre la formazione di coach Trinchieri tiene alta la pressione al margine della zona playoff festeggiando il, i campioni in carica incassano il secondo stop consecutivo dopo quello della scorsa settimana in overtime a Barcellona e perdono contatto dalla parte nobile della classifica.

Nonostante l'assenza pesante di Darrun Hilliard, il Bayern gioca un primo tempo di grande qualità offensiva, tenendo sempre il controllo dell'inerzia del match. Poi, nel quarto periodo decisivo, sfodera durezza e solidità nella propria metacampo, tenendo la squadra con il miglior attacco del torneo a soli 2 punti per 6'30". E così, grazie a un parzialone di 22-7, matura una vittoria che regala tanta fiducia a una squadra già in grande crescita. Vladimir Lucic si prende la palma di MVP grazie a una prestazione all-around, certificata da una doppia-doppia da 18 punti e 12 rimbalzi cui si aggiungono anche 4 assist. In vernice, è straordinario il lavoro di Augustine Rubit (18 punti e autore di un primo tempo di altissimo livello) e di Deshaun Thomas (18), sempre pronto a far valere esperienza e duttilità.

Ad

Eurolega Milano sfida la matricola Monaco: serve vincere per fermare la crisi 11 ORE FA

L'Efes, ancora senza Chris Singleton, ha 18 punti a testa da Shane Larkin, produttivo nel suo ruolo di sesto uomo extralusso, e da Rodrigue Beaubois, capace di infiammare a folate con scariche dall'arco. Bryant Dunston risolve a lungo i problemi sotto canestro (13+5 rimbalzi), ma una strana gestione delle rotazioni lo vede in panchina proprio quando l'Efes vive il suo momento peggiore. Serata di scarso impatto per Vasilije Micic (12 punti, 3 perse, 5/9 in 24 minuti) e per il supporting-cast, incapace di fornire nient'altro che una vampata iniziale di Tibor Pleiss (7).

Stella Rossa Belgrado (6-8) confeziona un bel regalo per la nostra AX Armani Exchange Milano sgambettando l'Olympiacos Pireo (9-5) col punteggio finale di 81-76. Nikola Kalinic impazza con la sua miglior prestazione della carriera in Eurolega, realizzando 25 punti conditi da 4 rimbalzi e 6 assist. Ai Reds non bastano i 18 di Tyler Dorsey e i 12 con 4 assist di Kostas Sloukas dalla panchina. Con 4 punti (2/4) in 13 minuti, Georgios Printezis si prende invece la leadership nella speciale classifica all-time per canestri realizzati dal campo. In attesa del match di Monaco di venerdì sera , laconfeziona un bel regalo per la nostra AX Armani Exchange Milano sgambettandocol punteggio finale diimpazza con la sua miglior prestazione della carriera in Eurolega, realizzandoconditi da 4 rimbalzi e 6 assist. Ai Reds non bastano i 18 die i 12 con 4 assist didalla panchina. Con 4 punti (2/4) in 13 minuti,si prende invece la leadership nella speciale classifica all-time per canestri realizzati dal campo.

Il Fenerbahçe (5-9) prosegue la lenta e difficile risalita dai bassifondi della classifica infilando la seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa settimana contro il Monaco. Nell'86-80 corsaro sul parquet dello Zenit San Pietroburgo (8-6 e in difficoltà con il terzo ko in fila) brilla ancora una volta la coppia dei grandi veterani. Nando De Colo segna 18 punti dalla panchina (season-high pareggiato), mentre Jan Vesely scrive il suo massimo in carriera con una prestazione da 32 punti (9/11 da due e 2/3 dall'arco). Per lo Zenit non servono i 19 (ma con 6 palle perse) di Jordan Loyd e i 17 di Mindaugas Kuzminskas (season-high).

Lo Zenit si ritrova agganciato dal sempre più soprendente Unics Kazan (8-6), vera matricola pazza di questa Eurolega. La formazione di coach Perasovic festeggia la quinta vittoria nelle ultime 6 partite violando il parquet del Maccabi Tel Aviv (7-7) con il punteggio di 85-74, in cui risulta decisivo un ultimo quarto da 22-8. Lorenzo Brown domina riempiendo il box-score (26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), Isaiah Canaan ne spara 18 dalla panchina e Mario Hezonja ne aggiunge 14. Il Maccabi, alla quarta sconfitta consecutiva, ha 18 punti con 4 assist da Scottie Wilbekin (ma 5/15 dal campo) e 12 da James Nunnally e Jalen Reynolds.

Il Baskonia (5-9) interrompe una serie di tre ko consecutivi travolgendo l'Asvel Villeurbanne (7-7) 91-66. La partita, in equilibrio fino all'intervallo lungo, si spacca nel terzo periodo, chiuso sul +14 dalla formazione di casa. Simone Fontecchio festeggia il giorno del suo 26esimo compleanno realizzando 15 punti dalla panchina, buoni per superare quota 500 in carriera in Eurolega. L'azzurro guida la squadra basca con Rokas Giedraitis (15), seguito dai 14 di Steven Enoch e dai 13 di Wade Baldwin e Matt Costello. L'Asvel, sempre più in difficoltà senza l'infortunato David Lighty, incassa il quinto stop nelle ultime 6 partite. Elie Okobo viene tenuto a soli 7 punti con 2/8 dal campo.

FC Bayern Monaco-Anadolu Efes Istanbul 83-71

Bayern : Weiler-Babb 4, Walden 6, Lucic 18, Thomas 18, Rubit 18; Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko. N.e.: Schilling, Dedovic. All.: Trinchieri.

: Weiler-Babb 4, Walden 6, Lucic 18, Thomas 18, Rubit 18; Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko. N.e.: Schilling, Dedovic. All.: Trinchieri. Anadolu: Micic 12, Beaubois 18, Simon, Moerman, Pleiss 7; Larkin 18, Bryant, Anderson, Petrusev 3, Dunston 13. N.e.: Saybir, Gazi. All.: Ataman.

Zenit San Pietroburgo-Fenerbahçe Beko Istanbul 80-86

Zenit : Loyd 19, Karasev 3, Ponitka 3, Mickey 8, Gudaitis 7; Baron 8, Pushkov 2, Kuzminskas 17, Zubkov 8, Poythress, Frankamp 4. N.e.: Toptunov. All.: Pascual.

: Loyd 19, Karasev 3, Ponitka 3, Mickey 8, Gudaitis 7; Baron 8, Pushkov 2, Kuzminskas 17, Zubkov 8, Poythress, Frankamp 4. N.e.: Toptunov. All.: Pascual. Fenerbahçe: Henry 7, Biberovic 2, Pierre 13, Booker 10, Vesely 32; Birsen, Hazer 2, Mahmutoglu 1, De Colo 18, Polonara 1, Duverioglu. All.: Djordjevic.

Stella Rossa mts Belgrado-Olympiacos Pireo 81-76

Stella Rossa : Wolters 10, Lazic 6, Davidovac 11, Kalinic 25, Kuzmic 4; Mitrovic 12, Dobric, Hollins 3, Simonovic, Markovic, Ivanovic 10. N.e.: Zirbes. All.: Radonjic.

: Wolters 10, Lazic 6, Davidovac 11, Kalinic 25, Kuzmic 4; Mitrovic 12, Dobric, Hollins 3, Simonovic, Markovic, Ivanovic 10. N.e.: Zirbes. All.: Radonjic. Olympiacos: Walkup 3, Dorsey 18, Papanikolaou 3, Vezenkov 12, Fall 3; Larentzakis 3, Sloukas 12, Martin 8, Printezis 4, Jean-Charles 2, McKissic 8. N.e.: Acy. All.: Bartzokas.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Unics Kazan 74-85

Maccabi : Wilbekin 18, Evans 5, Caloiaro 3, Williams 4, Zizic 11; Taylor, Reynolds 12, Dibartolomeo 8, Blayzer 1, Nunnally 12, Ziv. N.e.: Cohen. All.: Sfairopoulos.

: Wilbekin 18, Evans 5, Caloiaro 3, Williams 4, Zizic 11; Taylor, Reynolds 12, Dibartolomeo 8, Blayzer 1, Nunnally 12, Ziv. N.e.: Cohen. All.: Sfairopoulos. Unics: L. Brown 26, Hezonja 14, Uzinskii, J. Brown 6, Brantley 4; Spissu, Canaan 18, Jekiri 6, Mayoo 11. N.e.: Zaitcev, Komolov. All.: Perasovic.

Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz-LDLC Asvel Villeurbanne 91-66

Baskonia : Baldwin 13, Granger 7, Sedekerskis 2, Giedraitis 15, Enoch 14; Peters 5, Marinkovic, Fontecchio 15, Costello 13, Nnoko 7. N.e.: Kurucs, Barrera. All.: Spahija.

: Baldwin 13, Granger 7, Sedekerskis 2, Giedraitis 15, Enoch 14; Peters 5, Marinkovic, Fontecchio 15, Costello 13, Nnoko 7. N.e.: Kurucs, Barrera. All.: Spahija. Asvel: Okobo 7, Jones 17, Knight 4, Gist 8, Wembanyama 10; Kahudi 6, Lacombe 5, Fall 6, Howard 3, Strazel. N.e.: Antetokounmpo, Osetkowski. All.: Parker.

Eurolega AS Monaco-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 11 ORE FA