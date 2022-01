Si gioca soltanto una partita nel mercoledì del 20esimo turno di regular-season, ancora martoriato dalle problematiche relative al coronavirus. Il palcoscenico è del CSKA Mosca (11-7), che conquista una larghissima vittoria esterna per 98-74 sul parquet del Panathinaikos Atene (4-14). L'equilibrio si spacca in maniera determinante nel secondo periodo, dove la squadra di coach Itoudis prende il largo toccando il +27 all'intervallo lungo (33-60) grazie a un parzialone mostruoso di 34-13.

, partito in quintetto al posto di Iffe Lundberg, gioca la sua miglior partita stagionale scrivendoper 26 complessivo di valutazione, ed è season-high anche per, autore di 19 punti dalla panchina. Il CSKA riaggancia l'Unics Kazan (fermo per covid) al sesto posto in classifica e tiene alta la pressione sull'Olimpia Milano, avversaria nel big-match di venerdì prossimo, 21 gennaio.