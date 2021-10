Malcolm Delaney ha lasciato intendere che, a 32 anni, potrebbe essere di fronte alla sua ultima stagione in Europa. Se così fosse, sarebbe un enorme peccato. Perché, dopo lo scorso anno martoriato da quei problemi al ginocchio che vero MD23. Quel giocatore su cui l'Olimpia ha puntato forte due estati fa, consapevole del fatto che il solo Sergio Rodriguez, per quanto leggendario sia, non sarebbe bastato per portare la squadra a un livello di élite europeo. In estate,ha lasciato intendere che, a, potrebbe essere di fronte alla sua ultima stagione in Europa. Se così fosse, sarebbe un enorme peccato. Perché, dopo lo scorso anno martoriato da quei problemi al ginocchio che l'hanno costretto a finire sotto i ferri a inizio marzo , stiamo finalmente vedendo ilMD23. Quel giocatore su cui l'Olimpia ha puntato forte due estati fa, consapevole del fatto che il solo Sergio Rodriguez, per quanto leggendario sia, non sarebbe bastato per portare la squadra a un livello di élite europeo.

il miglior Delaney della carriera in biancorosso, determinante su entrambe le estremità del campo. La fase offensiva, che, per personalità e qualità non è mai stata un problema nelle sue precedenti esperienze tra Bayern Monaco, Lokomotiv Kuban e Barcellona, è tornata a essere un punto saldo del suo gioco. Una parte mancata invece in certi tratti della scorsa stagione, non esenti da critiche nonostante il Forum deserto per la pandemia. "Delaney sta bene", I 16 punti con 5 assist scritti a referto contro l'Efes sono season-high in entrambe le categorie statistiche. Giocate importanti, da top-player vero, arrivate nei momenti giusti. Ma, soprattutto, è la terza partita consecutiva in doppia cifra dopo lo zero all'esordio con il CSKA Mosca. E qui, entra in gioco l'altro fattore. Quello difensivo. In queste prime quattro partite da percorso netto in Eurolega , stiamo vedendo, determinante su entrambe le estremità del campo. La fase offensiva, che, per personalità e qualità non è mai stata un problema nelle sue precedenti esperienze tra Bayern Monaco, Lokomotiv Kuban e Barcellona,. Una parte mancata invece in certi tratti della scorsa stagione, non esenti da critiche nonostante il Forum deserto per la pandemia. "Delaney sta bene", ha confermato anche Ettore Messina nel post-partita . E si vede. Perché tra guizzi, accelerazioni e letture (molto superiori alla media dello scorso anno), MD è un altro giocatore.scritti a referto contro l'Efes sono season-high in entrambe le categorie statistiche. Giocate importanti, da top-player vero, arrivate nei momenti giusti. Ma, soprattutto, è ladopo lo zero all'esordio con il CSKA Mosca. E qui, entra in gioco l'altro fattore.

Delaney leader difensivo nel nuovo sistema Olimpia

quantità difensiva di Delaney, esplosa in maniera quasi sorprendente nella scorsa stagione come compensazione per i probemi offensivi di un giocatore che ha tradizionalmente fatto la differenza in attacco, è rimasta invariata. Pronta a ripetersi nella trasferta di Vitoria e nel doppio turno casalingo per imbrigliare tre degli esterni più forti d'Europa, tra Scottie Wilbekin, Shane Larkin e Vasilije Micic. Leggere lo 0/5 contro il CSKA come una brutta prestazione è terribilmente errato. Perché Delaney, in quella serata, si è spremuto fino al midollo in difesa. Lì dove, in quel secondo tempo magico, l'Olimpia ha preso reale consapevolezza della sua nuova forza dopo il restyling estivo e la sconfitta nella finale di Supercoppa, pesante più nel modo in cui è maturata che nel risultato finale. La, esplosa in maniera quasi sorprendente nella scorsa stagione come compensazione per i probemi offensivi di un giocatore che ha tradizionalmente fatto la differenza in attacco, è rimasta invariata. Pronta a ripetersi nella trasferta di Vitoria e nel doppio turno casalingo per imbrigliare tre degli esterni più forti d'Europa, tra Scottie Wilbekin, Shane Larkin e Vasilije Micic.

Il suo lavoro, unito a quelli di Shavon Shields e Devon Hall, sta portando la qualità complessiva della difesa biancorossa a un livello ancora più elevato rispetto a quello già ottimo della scorsa stagione. Potendo contare su un up-grade analogo in mezzo all'area, fornito dalla freschezza di Kyle Hines (finora sempre risparmiato in campionato), dall'arrivo di un califfo come Nik Melli e dai contributi solidissimi di Dinos Mitoglou e, perché no, Pippo Ricci, bravo a fornire una piccola scintilla a cavallo dei due quarti conclusivi anche contro l'Efes.

Triple da cecchino vero: Gigi Datome is back!

Ma la vittoria sui campioni d'Europa ha avuto un altro importante co-protagonista, questo meno atteso rispetto a quanto visto nelle prime gare. Gigi Datome. Come per Delaney, gli 11 punti con tre triple in 17 minuti sono tutti season-high per un giocatore che ha cominciato la stagione in sordina, frenato da problemi al ginocchio che ne hanno rallentato la preparazione iniziale. Problemi non da poco per un 34enne che ha ormai perso esplosività da tempo, trasformandosi in un giocatore di tecnica e letture. Eppure, proprio come Delaney, Datome è apparso brillante contro l'Efes, scacciando quei fantasmi che lo avevano avvolto durante le partite di Supercoppa, dove i movimenti lenti e pesanti lasciavano intendere in modo chiarissimo una condizione fisica precaria.

Nella vittoria sui campioni d'Europa, Datome non ha sofferto in difesa e, soprattutto, ha recuperato la fiducia nel suo tiro. Tre triple determinanti, arrivate in momenti di enorme importanza, prese con la sicurezza di chi, l'anno scorso, ha vissuto un periodo da miglior tiratore d'Europa grazie alle settimane magiche vissute tra dicembre e gennaio. Tre triple che hanno ribadito l'importanza di un giocatore unico per versatilità e che hanno riacceso la pericolosità offensiva dell'Olimpia sul perimetro, rispolverando le mitragliate che sono valse il terzo posto nella scorsa stagione. Le 14 triple segnate di squadra contro l'Efes sono un altro season-high. Quest'anno Milano non aveva ancora segnato così tanto dall'arco, trovando comunque produttività con la sua nuova dimensione interna. Ora, riuscire a combinare le due fasi del gioco sarà la sfida per trasformare l'attacco in una macchina completa e totale.

