Barcellona che si impone ad OAKA per 85-82 sul Panathinaikos e resta al comando della classifica con 14-2 dopo 16 turni, davanti Jasikevicius, all'ottavo successo consecutivo, devono sudare parecchio per piegare la resistenza dei "greens": rimontano il -8 dell'intervallo e poi nel finale la spuntano con le giocate del solito Mirotic, 20 punti, 7 rimbalzi e 32 di PIR; per i catalani anche 18 di Laprovittola e 12 di Davies mentre il Pana, Papapetrou, 13 di Sant-Roos e 18 di Nedovic, ultimo ad arrendersi. Non si ferma la marcia delche si impone ad OAKA persule resta al comando della classifica con 14-2 dopo 16 turni, davanti al Real Madrid che vince al Forum contro l'Olimpia Milano . I blaugrana di, all'ottavo successo consecutivo, devono sudare parecchio per piegare la resistenza dei "greens": rimontano il -8 dell'intervallo e poi nel finale la spuntano con le giocate del solito, 20 punti, 7 rimbalzi e 32 di PIR; per i catalani anche 18 die 12 dimentre il al secondo ko in fila dopo quello con Milano , ha 16 punti di, 13 die 18 di, ultimo ad arrendersi.

Ad

Secondo successo in una settimana per l'Anadolu Efes che riscatta i due ko precedenti andando a vincere per 92-78 a Tel Aviv contro un Maccabi in piena crisi, alla sesta sconfitta consecutiva. I campioni in carica, che hanno un bilancio pari 8-8, allungano sul finire del terzo periodo e poi in avvio di ultimo quarto scappano definitivamente con un break di 9-0 e il conseguente +13 sull'84-71: protagonista Shane Larkin, 26 punti con 6 triple, più 6 rimbalzi e 6 assist, bene anche Pleiss con 15 mentre Micic chiude con appena 4 punti e 0 su 6 dall'arco. Per gli israeliani 12 punti con 9 assist di Keenan Evans, 23 del pivot croato Zizic con 9 su 11 al tiro, mentre Wilbekin chiude con 10 ma con un pessimo 3 su 14 dal campo.

Eurolega L'Olympiacos riaggancia Milano, l'Unics disintegra il CSKA IERI A 22:18

Prosegue il buon momento del Fenerbahce che batte 75-53 il Baskonia e centra la quarta vittoria di fila, importante per avvicinare i primi otto posti (7-9 di record). Il match vede i turchi in controllo dall'inizio alla fine, partono 15-2, vanno all'intervallo sul +15 e poi mantengono sempre un rassicurante margine oltre la doppia cifra: spicca la prova di Nando De Colo con 17 punti, 7 assist e 6 recuperi mentre Vesely chiude con 13. Per i baschi, al quarto ko nelle ultime cinque gare e un record di 5-11, l'unico in doppia cifra è Enoch con 14 punti. Sullo sfondo va in scena il derby azzurro tra Achille Polonara, fra l'altro ex Baskonia, e Simone Fontecchio: ci sono 15 punti con 3 bombe per Achi, per Simone invece appena 5 punti con 2 su 6 al tiro.

Fenerbahce Beko Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz 75-53

Fenerbahce : Birsen, Hazer 2, Shayok ne, Mahmutoglu 3, Biberovic, De Colo 17, Henry 6, Pierre 4, Guduric 7, Vesely 13, Booker 8, Polonara 15. All. Djordjevic.

: Birsen, Hazer 2, Shayok ne, Mahmutoglu 3, Biberovic, De Colo 17, Henry 6, Pierre 4, Guduric 7, Vesely 13, Booker 8, Polonara 15. All. Djordjevic. Baskonia: Peters, Baldwin IV 5, Barrera ne. Sedekerskis 8, Marinkovic ne, Granger 8, Fontecchio 5, Enoch 14, Costello 5, Giedraitis 2, Nnoko 2, A. Kurucs 4. All. Spahija.

Panathinaikos Opap Atene - FC Barcellona 82-85

Panathinaikos : Perry 3, Macon Jr. 4, Papagiannis 11, Bochoridis ne, Kavvadas ne, Papapetrou 16, Kaselakis, White 9, Nedovic 18, Evans 8, Mantzoukas, Sant-Roos 13. All. Priftis.

: Perry 3, Macon Jr. 4, Papagiannis 11, Bochoridis ne, Kavvadas ne, Papapetrou 16, Kaselakis, White 9, Nedovic 18, Evans 8, Mantzoukas, Sant-Roos 13. All. Priftis. Barcellona: Davies 12, Exum 4, Sanli 5, Smits 8, Oriola, Laprovittola 18, Kuric 9, Jokubaitis 9, Mirotic 20, Caicedo, Ubal ne. All. Jasikevicius.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Anadolu Efes Istanbul 78-92

Maccabi : Wilbekin 10, Evans 12, Caloiaro 3, Williams 5, Taylor 2, Reynolds 4, Sorkin, DiBarotlomeo 5, Blayzer ne, Cohen, Nunnally 14, Zizic 23. All. Sfairopoulos.

: Wilbekin 10, Evans 12, Caloiaro 3, Williams 5, Taylor 2, Reynolds 4, Sorkin, DiBarotlomeo 5, Blayzer ne, Cohen, Nunnally 14, Zizic 23. All. Sfairopoulos. Anadolu Efes: Larkin 26, Beaubois 6, Singleton 2, Bryant 10, Moerman 10, Tuncer ne, Pleiss 15, Micic 4, Anderson, Petrusev 2, Dunston 7, Simon 10. All. Ataman.

* * *

Top 5, le giocate migliori dell'11ª: Procida prende il volo

Eurolega Difesa e veterani: è tornata la grande Milano di inizio stagione IERI A 09:56