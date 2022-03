Maccabi Tel Aviv (12-13) tiene vivissima la corsa verso la zona playoff beffando in volata il Baskonia (7-18). È il primo successo in Eurolega per coach Avi Even, il traghettatore che ha rilevato Ioannis Sfairopoulos dopo l'eliminazione in coppa nazionale, e l'ottavo ko consecutivo per la formazione basca, sempre battuta in questi primi due mesi del 2022. Nel finale infuocato, che il Baskonia approccia con un vantaggio minimo dopo aver inseguito per quasi tre periodi, decidono due triple consecutive firmate da John Dibartolomeo e Scottie Wilbekin, rientrato in tempo record da problemi di crampi per realizzare un canestrone da campione per il +1 a 31" dalla sirena. In attesa di scoprire il destino delle squadre russe, momentaneamente sospese dal torneo , iltiene vivissima la corsa verso la zona playoff beffando in volata ilÈ il primo successo in Eurolega per, il traghettatore che ha rilevato Ioannis Sfairopoulos dopo l'eliminazione in coppa nazionale, e l'ottavo ko consecutivo per la formazione basca, sempre battuta in questi primi due mesi del 2022. Nel finale infuocato, che il Baskonia approccia con un vantaggio minimo dopo aver inseguito per quasi tre periodi, decidonofirmate da, rientrato in tempo record da problemi di crampi per realizzare un canestrone da campione per il +1 a 31" dalla sirena.

Wilbekin chiude a quota 17 con 6 assist, ma è James Nunnally a coprire a lungo il ruolo di perno del sistema offensivo di coach Even. L'ex-Olimpia segna 21 punti con tre triple e raccoglie un grasso bottino in lunetta (10/11). In vernice, sgomita Ante Zizic, protagonista della sua terza miglior prestazione stagionale con 21 punti e un perfetto 9/9 dal campo. Le sue giocate in tap-in e su alley-oop nel cuore di un'area spesso sguarnita e priva di un vero intimidatore al ferro, sono determinanti per permettere al Maccabi di ricucire il -7 su cui sprofonda nelle fasi iniziali del quarto periodo.

Al Baskonia, privo dell'infortunato Lamar Peters e ancora molto corto per la mancanza di un sostituto di Landry Nnoko, non basta una grande serata realizzativa, ispirata da un primo tempo vissuto a suon di triple (11/27 alla fine). La consistenza difensiva è ancora estremamente porosa, incapace di difendere il break costruito nel terzo periodo per rimontare dal -6 dell'intervallo lungo. Inutili i 27 punti con 7 rimbalzi e 8 assist di Wade Baldwin e i 10 del nostro Simone Fontecchio.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 94-93

Maccabi : Wilbekin 17, Caloiaro 7, Williams 5, Reynolds 6, Dibartolomeo 8, Blayzer 2, Nunnally 21, Zizic 21. N.e.: Sorkin, Brandwein, Evans. All.: Even

: Wilbekin 17, Caloiaro 7, Williams 5, Reynolds 6, Dibartolomeo 8, Blayzer 2, Nunnally 21, Zizic 21. N.e.: Sorkin, Brandwein, Evans. All.: Even Baskonia: Raieste, Baldwin 27, Sedekerskis 7, Marinkovic 8, Granger 2, Fontecchio 10, Enoch 8, Costello 11, Peters 5, Giedraitis 15. N.e.: Barrera. All.: Spahija.

il terzo successo in fila passando sul parquet di Oaka per 96-83. La squadra di coach Priftis sale a 6-19 in classifica e, pur restando inchiodata all'ultimo posto, mette nel mirino sia Panathinaikos che Baskonia, distanti soltanto una vittoria (7-18). Lo Zalgiris Kaunas si è sbloccato, e ora non si ferma più. Dopo una lunga striscia di nove sconfitte consecutive culiminate con il ko nel match di ritorno contro Milano , lo Zalgiris festeggiapassando sul parquet di Oaka per 96-83. La squadra di coach Priftis sale ain classifica e, pur restando inchiodata all'ultimo posto, mette nel mirino sia Panathinaikos che Baskonia, distanti soltanto una vittoria ().

Lo Zalgiris prende il largo già nel primo quarto, dominato sul 10-29, e può amministrare il resto della partita con relativa tranquillità, registrando ottime percentuali dal campo (62% da due, 42% dall'arco). Edgaras Ulanovas pareggia il suo career-high con 22 punti, mentre Joffrey Lauvergne, ormai pienamente recuperato dopo il lungo stop per infortunio sofferto a inizio stagione, ne aggiunge 17 con 12 rimbalzi (entrambi season-high). Per il Panathinaikos, che vede spezzarsi una striscia di due successi consecutivi in attesa di ricevere l'AX Armani Exchange Milano venerdì sera, non servono i 23 punti di Nemanja Nedovic e i 16 di Howard Sant-Roos.

Panathinaikos Opap Atene-Zalgiris Kaunas 83-96

Panathinaikos : Macon 9, Papagiannis 11, Kavvadas 7, Kaselakis 9, White, Avdalas, Nedovic 23, Evans 8, Mantzoukas, Sant-Roos 16. All.: Priftis.

: Macon 9, Papagiannis 11, Kavvadas 7, Kaselakis 9, White, Avdalas, Nedovic 23, Evans 8, Mantzoukas, Sant-Roos 16. All.: Priftis. Zalgiris: Lekavicius 8, Nebo 6, Jankunas, Lukosiunas 6, Milaknis 16, Strelnieks 4, Cavanaugh 15, Giffey 2, Lauvergne 17, Ulanovas 22. N.e.: Blazevic. All.: Zdovc.

