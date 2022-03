La furia del Maccabi non si ferma. Rinata sotto la guida di coach Avi Even, la squadra israeliana infila la terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime cinque uscite) espugnando il parquet di Oaka per 95-83 e prosegue la grande risalita in classifica che la vede ora al sesto posto con un record di 14-11, appaiata all'Anadolu Efes Istanbul ma con scontro diretto a sfavore. Nel successo sul Panathinaikos, sempre penultimo con un bilancio negativo di 7-18, spicca l'intero front-court: Derrick Williams (17 punti, 6 rimbalzi), Jalen Reynolds (16+9) e Ante Zizic (13) portano una quantità enorme di punti, mentre sul perimetro colpiscono James Nunnally (15) e Keenan Evans (11), con Scottie Wilbekin a smistare (9+9 assist).

Prosegue, invece, il crollo del Fenerbahçe Beko Istanbul, sgambettato in casa dall'Alba Berlino per la sesta sconfitta consecutiva. Sprofondata al 12esimo posto con un record di 9-16, la squadra di coach Sasha Djordjevic saluta le residue speranze di qualificazione ai playoff. L'Alba, risalita invece a 11-14, si rilancia in maniera prepotente nella mischia, acciuffando (e superando in virtù dello scontro diretto) la Stella Rossa in nona piazza. La formazione tedesca ha 20 punti da Yovel Zoosman (carrer-high) e 14 con 6 assist da Jaleen Smith.

Panathinaikos Opap Atene - Maccabi Playtika Tel Aviv 83-95

Panathinaikos : Mantzoukas 11, Sant-Roos 2, Papagiannis 6, Kaselakis 8, Nedovic 21, Evans 3, Macon 13, Kavvadas 2, Papapetrou 17. N.e.: White. All.: Priftis.

: Mantzoukas 11, Sant-Roos 2, Papagiannis 6, Kaselakis 8, Nedovic 21, Evans 3, Macon 13, Kavvadas 2, Papapetrou 17. N.e.: White. All.: Priftis. Maccabi: Sorkin, Dibartolomeo 5, Nunnally 15, Caloiaro, Williams 17, Reynolds 16, Zizic 13, Ziv 9, Wilbekin 9, Evans 11. N.e.: Blayzer, Cohen. All.: Even.

Fenerbahçe Beko Istanbul - Alba Berlino 57-66

Fenerbahçe : Polonara, Akpinar 5, Mahmutoglou 16, Henry 5, Barthel 3, Vesely 8, Floyd 1, Booker 4, Birsen, Hazer 1, Pierre 9, Guduric 5. All.: Djordjevic.

: Polonara, Akpinar 5, Mahmutoglou 16, Henry 5, Barthel 3, Vesely 8, Floyd 1, Booker 4, Birsen, Hazer 1, Pierre 9, Guduric 5. All.: Djordjevic. Alba: Lo 9, Da Silva 8, Smith 14, Mattisseck, Zoosman 20, Lammers 6, Delow 5, Koumadje 4, Thiemann. N.e.: Schneider, Nikic. All.: Gonzalez.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 21 5 2. Real Madrid* 18 8 3. AX Armani Exchange Milano* 18 8 4. Olympiacos Pireo* 18 9 5. Anadolu Efes Istanbul 14 11 6. Maccabi Playtika Tel Aviv 14 11 7. AS Monaco 13 13 8. FC Bayern Monaco 12 12 9. Alba Berlino 11 14 10. Stella Rossa mts Belgrado 11 14 11. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 11 16 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 16 13. LDLC Asvel Villeurbanne 8 18 14. Panathinaikos Opap Atene 7 18 15. Zalgiris Kaunas 7 19

