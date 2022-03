Maccabi Tel Aviv prende anche lo scalpo del Real Madrid per concludere una settimana da doppio turno perfetta. La squadra di coach Avi Even rimonta i blancos in volata piazzando un parzialone di 10-0 negli ultimi cinque minuti del quarto periodo, coronato dai tiri liberi del sorpasso griffati di Scottie Wilbekin a 37" dalla sirena. Dopo aver sbaragliato la resistenza dell'Olimpia Milano , ilprende anche lo scalpo del Real Madrid per concludere una settimana da doppio turno perfetta. La squadra di coach Avi Even rimonta iin volata piazzando un parzialone didel quarto periodo, coronato dai tiri liberi del sorpasso griffati di Scottie Wilbekin a 37" dalla sirena.

Ad

Mentre Scottie Wilbekin mostra segnali di ripresa dopo la prestazione opaca contro l'Armani realizzando 14 punti con 4 assist, la vera sorpresa di serata è Kenaan Evans, autore del suo career-high in Eurolega con 19 punti (4/5 da due e 3/4 dall'arco). Contributi solidi arrivano anche da James Nunnally (14, 8 rimbalzi, 4 assist) e Jalen Reynolds (12+7 rimbalzi). Per il Real, non servono i 14 di Guerschon Yabusele, i 13 di Vincent Poirier e i 12 rimbalzi catturati da Walter Tavares.

Eurolega Messina: "I ragazzi sapevano cosa fare per svoltare la partita, l'hanno fatto" 2 ORE FA

Maccabi Playtika Tel Aviv - Real Madrid 75-74

Maccabi : Wilbekin 14, Reynolds 12, Nunnally 14, Zizic 3, Evans 19, Caloiaro 2, Williams 11, Dibartolomeo, Ziv. N.e.: Cohen, Sorkin. All.: Even.

: Wilbekin 14, Reynolds 12, Nunnally 14, Zizic 3, Evans 19, Caloiaro 2, Williams 11, Dibartolomeo, Ziv. N.e.: Cohen, Sorkin. All.: Even. Real: Llull 3, Heurtel 11, Fernandez 2, Deck 10, Tavares 6, Yabusele 14, Thompkins, Williams-Goss 7, Hanga 8, Poirier 13. N.e.: Garuba, Nunez. All.: Laso.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 20 5 2. Real Madrid* 18 8 3. AX Armani Exchange Milano* 17 8 4. Olympiacos Pireo* 17 9 5. Anadolu Efes Istanbul 14 11 6. Maccabi Playtika Tel Aviv 13 11 7. FC Bayern Monaco 12 11 8. AS Monaco 12 13 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 13 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 11 15 11. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 14 12. Alba Berlino 9 14 13. LDLC Asvel Villeurbanne 8 17 14. Panathinaikos Opap Atene 7 17 15. Zalgiris Kaunas 7 19

Eurolega Milano epica a Istanbul: rimonta dal -15 e batte l'Efes 83-77 3 ORE FA