AS Monaco torna a sorridere dopo una serie di sette sconfitte incassate nelle ultime otto partite piegando il Maccabi Playtika Tel Aviv con il punteggio di 82-76: è un risultato che permette alla squadra di coach Sasa Obradovic di (7-11) e di aggravarne una crisi lunga e terribile da otto ko consecutivi. Ora, la panchina di coach Ioannis Sfairopoulos è ad altissimo rischio. L'unico campo ad accogliere il basket giocato è quello del Principato. L'torna a sorridere dopo una serie di sette sconfitte incassate nelle ultime otto partite piegando ilcon il punteggio di: è un risultato che permette alla squadra di coach Sasa Obradovic di agganciare i campioni israeliani in classifica e di aggravarne una crisi lunga e terribile da. Ora, la panchina di coach Ioannis Sfairopoulos è ad altissimo rischio.

Il Monaco si gode una serata di grande lucidità offensiva di Mike James, ottimo nel gestire i ritmi e innescare i compagni: chiuderà con 12 punti e 13 assist, sporcando il foglio soltanto con un paio di palle perse banali nel finale. Dall'arrivo di Obradovic in panchina, James sta tenendo 11 assist di media a partita, compreso il career-high da 14 servito nella trasferta vittoriosa di Kaunas. Importanti anche i contributi di Donatas Motiejunas (16 punti in soli 19 minuti) e Alpha Diallo (16, compresa una tripla spaccagambe per il +7 a meno di 3' dalla sirena), così come il recupero di Leo Westermann, tornato dopo uno stop di un mese e mezzo (10 punti in 19 minuti dalla panchina segnati da acuti ma anche inevitabili errori - 4 perse - per una forma fisica ancora da migliorare).

Il Maccabi, senza James Nunnally (ormai ufficialmente fuori squadra), ha una super-serata personale da Scottie Wilbekin in costante versione hero-ball (31 punti) ma continua a lamentare enormi difficoltà offensive per mancanza di talento diffuso. Derrick Williams si ferma a soli 9 punti raccolti quasi esclusivamente con schiacciate al ferro, Ante Zizic tocca i 10 in una serata non indimenticabile.

AS Monaco-Maccabi Playtika Tel Aviv 82-76

Monaco : James 12, Lee 6, Diallo 16, Thomas 7, Motiejunas 16; Bacon 11, Westermann 10, Motum, Hall 4. N.e.: Demahis, Faye, Traore. All.: Obradovic.

: James 12, Lee 6, Diallo 16, Thomas 7, Motiejunas 16; Bacon 11, Westermann 10, Motum, Hall 4. N.e.: Demahis, Faye, Traore. All.: Obradovic. Maccabi: Wilbekin 31, Evans 8, Taylor, Williams 9, Zizic 10; Caloiaro 5, Reynolds 7, Sorkin, Dibartolomeo 2, Blayzer, Cohen 2, Ziv 2. All.: Sfairopoulos.

