(14-13) infilando il secondo successo nel giro di tre giorni: Fenerbahçe a cadere sul parquet del Principato e a soffrire, da parte sua, una brusca frenata nella grande rimonta verso lo scacchiere della post-season. Il Fener, scivolato al decimo posto (12-11) alle spalle dell'Anadolu Efes (prossimo avversario nel derby di Istanbul), vede anche sfuggire il vantaggio nel confronto diretto: il +10 della gara di andata viene cancellato dal -14 incassato sulla Riviera francese. Il numero sfalsato di gare per i tanti rinvii necessari in questa seconda parte di stagione non permette una buona comprensione degli equilibri tra le squadre che lottano per la zona playoff. Ma l'AS Monaco non mollerà facilmente la presa. La formazione di coach Sasa Obradovic risale in settima piazza infilando il secondo successo nel giro di tre giorni: dopo l'Unics , è ila cadere sul parquet del Principato e a soffrire, da parte sua, una brusca frenata nella grande rimonta verso lo scacchiere della post-season. Il Fener, scivolato al decimo postoalle spalle dell'Anadolu Efes (prossimo avversario nel derby di Istanbul), vede anche sfuggire il vantaggio nel confronto diretto: il +10 della gara di andata viene cancellato dalincassato sulla Riviera francese.

La partita si decide nel secondo periodo, dove il Monaco disintegra quel sistema difensivo marmoreo che aveva lanciato la grande risalita in classifica della squadra di coach Sasha Djordjevic. La matricola dell'Eurolega balza sul +22 dell'intervallo lungo (55-33) con un parzialone di 36-13, sfiora le trenta lunghezze di margine in avvio di ripresa e resiste ai tentativi di rientro avversari, alla ricerca disperata di difendere, quantomeno, il +10 di Istanbul.

Ad

Eurolega Eurolega cancella le trasferte in Russia: si giocherà in campo neutro 4 ORE FA

L'eroe di serata è Alpha Diallo, protagonista del suo career-high con 24 punti, 6 rimbalzi e un martellamento costante della retina gialloblù. Donatas Motiejunas colpisce nel verniciato (18 punti, 9 rimbalzi), Donta Hall funge da ottimo back-up (6 punti, tutti su schiacciate da alley-oop, e 5 rimbalzi), e Will Thomas mette in campo la sua enorme esperienza anche come àncora difensiva (14+7). Il solido contributo generale, in cui spiccano anche le buone prestazioni di Leo Westermann (8 punti, 6 assist) e Brock Motum (8 con 3/3 al tiro), copre una serata non particolarmente memorabile di Mike James, fermo a 10 punti e 4 assist con 1/10 al tiro.

Il Fener, privo di Pierria Henry in regia, riaccoglie Nando De Colo e Danilo Barthel, ma, come prevedibile, annacqua gli ottimi equilibri trovati negli ultimi due mesi. De Colo riassaggia il parquet sfoderando 19 punti in 22 minuti dalla panchina, ma il suo impatto generale sulla squadra è quasi ininfluente. Discorso analogo per Marko Guduric, secondo miglior marcatore a quota 18, ma infiammatosi con una scarica di triple soltanto nella ripresa, con il suo Fener disperso ben oltre i 20 punti di scarto.

AS Monaco - Fenerbahçe Beko Istanbul 92-78

Monaco : Lee 2, Westermann 8, Thomas 14, Diallo 24, Motum 8, Motiejunas 18, Ouattara 2, Andjusic, Hall 6, James 10. N.e.: Faye, Boutsiele. All.: Obradovic.

: Lee 2, Westermann 8, Thomas 14, Diallo 24, Motum 8, Motiejunas 18, Ouattara 2, Andjusic, Hall 6, James 10. N.e.: Faye, Boutsiele. All.: Obradovic. Fenerbahçe: Hazer 6, Akpinar 8, Starks, De Colo 19, Pierre 10, Barthel 10, Guduric 18, Floyd, Booker 5, Polonara 2. N.e.: Biberovic, Shayok. All.: Djordjevic.

* * *

Panathinaikos continua a lottare per migliorare la sua classifica. La vittoria sulla Stella Rossa Belgrado (9-15) porta i Greens ad agganciare il Baskonia al terzultimo posto (7-17) e ad affrontare con grande spinta il match casalingo della prossima settimana contro l'AX Armani Exchange Milano: il Pana cavalca ora una striscia di due vittorie consecutive, tre nelle ultime quattro gare. L'assenza di Georgios Papagiannis, impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 con la canotta della nazionale assieme all'intero contingente greco dell'Olympiacos (Nemanja Nedovic, autore di 25 punti (season-high) e 5 assist. L'anima greca è invece incarnata dal marmoreo Vassilis Kavvadas, ormai punto fermo della rotazione di coach Priftis dopo essere stato scongelato in pura emergenza soltanto il mese scorso: il big-man spara 17 punti con 6 rimbalzi, entrambi massimi in carriera. Nonostante i playoff ormai irraggiungibili, ilcontinua a lottare per migliorare la sua classifica. La vittoria sullaporta i Greens ad agganciare il Baskonia al terzultimo postoe ad affrontare con grande spinta il match casalingo della prossima settimana contro l'AX Armani Exchange Milano: il Pana cavalca ora una striscia di due vittorie consecutive, tre nelle ultime quattro gare. L'assenza di Georgios Papagiannis, impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 con la canotta della nazionale assieme all'intero contingente greco dell'Olympiacos ( in campo giovedì sera in Eurolega proprio contro l'Olimpia ), viene puntellata dalla grande prestazione di, autore di 25 punti (season-high) e 5 assist. L'anima greca è invece incarnata dal marmoreo, ormai punto fermo della rotazione di coach Priftis dopo essere stato scongelato in pura emergenza soltanto il mese scorso: il big-man spara 17 punti con 6 rimbalzi, entrambi massimi in carriera.

Panathinaikos Opap Atene - Stella Rossa mts Belgrado 79-73

Panathinaikos : Macon 7, Bochoridis 2, Kavvadas 17, Kaselakis 5, Nedovic 25, Chougkaz 2, Evans 8, Mantzoukas 5, Sant-Roos 8. N.e.: Avdalas. All.: Priftis.

: Macon 7, Bochoridis 2, Kavvadas 17, Kaselakis 5, Nedovic 25, Chougkaz 2, Evans 8, Mantzoukas 5, Sant-Roos 8. N.e.: Avdalas. All.: Priftis. Stella Rossa: Wolters 10, Davidovac 2, Mitrovic 10, Lazic 2, Kalinic 12, Dobric 8, Hollins 13, Ivanovic 2, Markovic, White 14, Kuzmic. All.: Radonjic.

Eurolega L'Efes demolisce il Maccabi col record di triple, il Real Madrid frana a Kaunas UN GIORNO FA