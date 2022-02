Eurolega in una settimana ricca col doppio turno. Tralasciando il big match del Forum, Monaco a Belgrado con la Stella Rossa per 91-80. I serbi, Bacon, James e soprattutto Motiejunas, a firmare l'allungo decisivo: per il lituano ex Benetton Treviso ci sono 20 punti con 3 su 3 dall'arco, Bacon e James chiudono con 17 e 10 rispettivamente. Il Monaco si porta a 12-12 di record, è 8 -14 per la Stella Rossa con 4 ko nelle ultime 5. Quattro gare complessivamente nel giovedì del Round 25 diin una settimana ricca col doppio turno. Tralasciando il big match del Forum, col successo esterno del Fenerbahce con l'Olimpia Milano , spicca un altro colpo in trasferta, quello dela Belgrado con laper. I serbi, sconfitti a domicilio anche martedì dall'AX Armani Exchange di Ettore Messina , si inchinano ai monegaschi nonostante fossero a +20 nel secondo periodo (45-25). La rimonta è nel terzo periodo, poi nell'ultimo parziale sonoe soprattutto, a firmare l'allungo decisivo: per il lituano ex Benetton Treviso ci sono 20 punti con 3 su 3 dall'arco,chiudono con 17 e 10 rispettivamente. Ilsi porta a 12-12 di record, è 8 -14 per lacon 4 ko nelle ultime 5.

Terza vittoria in fila per il Barcellona che travolge 86-60 il Panathinaikos, si porta a 19-5 e aggancia momentaneamente in vetta il Real Madrid. Match chiuso nel secondo periodo con un parziale di 19-4 che permette alla formazione di Jasikevicius di andare al riposo lungo sul +20 (45-25) e poi di amministrare, toccando anche il +28 con una squadra ancora senza successi lontano da OAKA. Brillano per i blaugrana Hayes-Davis, 14 punti, e l'australiano Exum, 12. Per il Pana ci sono i 18 punti di Papagiannis e i 12 di Macon.

Vittoria casalinga anche per il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri che riscatta il ko di Barcellona superando 70-52 il Maccabi Tel Aviv, reduce da tre successi in fila. I bavaresi, che salgono a 12-12 di record, la spuntano grazie ad un grande secondo tempo difensivo (23 punti in 20', isareliani a secco nei primi 4' dell'ultimo quarto) e all'allungo nel quarto periodo fino al +18 finale. Ottima prova di squadra del Bayern dove praticamente tutti riescono a contribuire: Weiler-Babb, 13 punti, è l'unico in doppia cifra. Per il Maccabi ci sono i 20 punti di Wilbekin mentre chiude a 7 il grande ex Reynolds.

Stella Rossa mts Belgrado - AS Monaco 80-91

Stella Rossa : Wolters 4, Davidovac ne, Mitrovic, Lazic 7, Kalinic 7, Dobric 13, Hollins 19, Ivanovic 15, Markovic, White 6, Kuzmic 7, Zirbes 2. All. Radonjic.

: Wolters 4, Davidovac ne, Mitrovic, Lazic 7, Kalinic 7, Dobric 13, Hollins 19, Ivanovic 15, Markovic, White 6, Kuzmic 7, Zirbes 2. All. Radonjic. Monaco: Lee 7, Bacon 17, Thomas 8, Diallo 9, Motum ne, Boutsiele ne, Motiejunas 20, Ouattara 8, Faye ne, Andjusic 8, Hall 4, James 10. All. S. Obradovic.

FC Bayern Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv 70-52

Bayern Monaco : Walden 13, Jaramaz 5, Lucic 9, Rubit 7, Radosevic 8, Weiler-Babb 8, D. Thomas 4, Hunter 7, George 3, Obst 3, Sisko, Schilling ne. All. Trinchieri.

: Walden 13, Jaramaz 5, Lucic 9, Rubit 7, Radosevic 8, Weiler-Babb 8, D. Thomas 4, Hunter 7, George 3, Obst 3, Sisko, Schilling ne. All. Trinchieri. Maccabi: Wilbekin 20, Evans, Williams 3, Reynolds 7, Nunnally 4, Caloiaro, Sorkin, DiBartolomeo 3, K. Thomas 4, Blayzer ne, Zizic 7, Ziv 4. All. Sfairopoulos.

FC Barcellona - Panathinaikos Opap Atene 86-60

Barcellona : Sanli 8, Hayes-Davis 14, Laprovittola 5, Mirotic 9, Calathes 7, Davies 4, Calathes 7, Davies 4, Martinez 4, Smits 5, Exum 12, Kuric 5, Jokubaitis 9, Nnaji 4. All. Jasikevicius.

: Sanli 8, Hayes-Davis 14, Laprovittola 5, Mirotic 9, Calathes 7, Davies 4, Calathes 7, Davies 4, Martinez 4, Smits 5, Exum 12, Kuric 5, Jokubaitis 9, Nnaji 4. All. Jasikevicius. Panathinaikos: Macon 12, Bochoridis 7, Kaselakis 3, White 9, Evans 2, Papagiannis 18, Kavvadas 2, Jovic 2, Mantzoukas 1, Sant-Roos 4. All. Priftis.

