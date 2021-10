Real Madrid (5-1) grazie al preziosissimo successo esterno per 75-68 sul parquet dello Zenit San Pietroburgo (3-3). Buona prestazione per i veterani blancos: Thomas Heurtel guida con 15 punti e 6 assist, Walter Tavares spazza il verniciato con 15 punti, Fabian Causeur ne aggiunge 13 con 3 triple e Guerschon Yabusele 11. Dopo aver tenuto la vetta alla classifica per cinque giornate consecutive con il Barcellona, l'Olimpia Milano ha un nuovo compagno di viaggio. Il aggancia al secondo posto la squadra di coach Ettore Messina grazie al preziosissimo successo esterno persul parquet delloBuona prestazione per i veterani: Thomas Heurtel guida con 15 punti e 6 assist, Walter Tavares spazza il verniciato con 15 punti, Fabian Causeur ne aggiunge 13 con 3 triple e Guerschon Yabusele 11.

Dopo aver perso in volata contro l'Olimpia, l'Asvel Villeurbanne (4-2) si vendica sul CSKA Mosca (4-2) con un successo in rimonta per 70-68, timbrato da un canestro di Elie Okobo a 12" dalla sirena. Lo stesso Okobo è top-scorer per la formazione francese con 14 punti (7/11 da due), seguito dai 12 con 10 rimbalzi di Youssoupha Fall e dai 10 di David Lighty. Per il CSKA non servono i 16 di Daniel Hackett. si vendica sulcon un successo in rimonta per, timbrato da un canestro di Elie Okobo a 12" dalla sirena. Lo stesso Okobo è top-scorer per la formazione francese con 14 punti (7/11 da due), seguito dai 12 con 10 rimbalzi di Youssoupha Fall e dai 10 di David Lighty. Per il CSKA non servono i 16 di Daniel Hackett.

L'inizio di stagione sciagurato dell'Anadolu Efes Istanbul (1-5) prosegue con una pesantissima sconfitta per 95-69 a Oaka contro il Panathinaikos Atene (2-4). I Greens dominano sin dalla palla a due una squadra piatta e frenata dagli infortuni (ancora out Vasilije Micic), volando sulle ali di Daryl Macon (34 punti con 9/12 dall'arco) e di Nemanja Nedovic (17 dalla panchina).

Chiude il quadro di serata il netto successo dell'Unics Kazan (2-4) su Baskonia (3-3) per 83-69. Partita mai in discussione, decisa già all'intervallo lungo (48-23) grazie a un parzialone di 24-6 piazzato dalla squadra russa nel secondo quarto. John Brown e Andrey Vorontsevich segnano 14 punti a testa, ma è solida anche la serata di Marco Spissu, autore di 5 punti, 8 assist e 6 rimbalzi in 25' dalla panchina. Su sponda Baskonia, partita più complicata per Simone Fontecchio, fermo a 4 punti con 2/11 al tiro.

Unics Kazan-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 83-69

Unics : L. Brown 6, Hezonja 8, Vorontsevich 14, Brantley 11, J. Brown 14; Spissu 5, Canaan 9, Klimenko, Uzinskii 6, Jekiri 6, Mayo 4, Komolov. All.: Perasovic.

: L. Brown 6, Hezonja 8, Vorontsevich 14, Brantley 11, J. Brown 14; Spissu 5, Canaan 9, Klimenko, Uzinskii 6, Jekiri 6, Mayo 4, Komolov. All.: Perasovic. Baskonia: Baldwin 23, Granger 8, Fontecchio 4, Sedekerskis 11, Nnoko; Barrera, Marinkovic 3, Enoch, Costello 18, Kurucs 2. All.: Ivanovic.

Zenit San Pietroburgo-Real Madrid 68-75

Zenit : Loyd 11, Ponitka 10, Frankamp 4, Mickey 9, Gudaitis 6; Karasev, Kulagin, Baron 14, Kuzminksas 2, Zubkov 6, Poythress 6. N.e.: Pushkov. All.: Pascual.

: Loyd 11, Ponitka 10, Frankamp 4, Mickey 9, Gudaitis 6; Karasev, Kulagin, Baron 14, Kuzminksas 2, Zubkov 6, Poythress 6. N.e.: Pushkov. All.: Pascual. Real Madrid: Heurtel 15, Causeur 13, Hanga 2, Yabusele 11, Tavares 14; Fernandez, Abalde 9, Alocen 5, Poirier 4, Llull 2, Ndiaye. N.e.: Taylore. All.: Laso.

LDLC Asvel Villeurbanne-CSKA Mosca 70-68

Asvel : Okobo 14, Jones 9, Lighty 10, Osetkowski, Gist 2; Wembanyama 3, Kahudi 5, Lacombe 4, Diot, Fall 12, Howard 5, Strazel 6. All.: Parker.

: Okobo 14, Jones 9, Lighty 10, Osetkowski, Gist 2; Wembanyama 3, Kahudi 5, Lacombe 4, Diot, Fall 12, Howard 5, Strazel 6. All.: Parker. CSKA: Lundberg 8, Shved 10, Kurbanov, Voigtmann 13, Bolomboy 8; Ukhov 2, Hackett 16, Antonov 4, Clyburn 5, Faried 2. N.e.: Ivlev, Khomenko. All.: Itoudis.

Panathinaikos Opap Atene-Anadolu Efes Istanbul 95-69

Panathinaikos : Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12; Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrell 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17. All.: Priftis.

: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12; Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrell 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17. All.: Priftis. Efes: Larkin 9, Bryant 15, Beaubois 16, Singleton 11, Pleiss 9; Saybir, Gecim, Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon. N.e.: Micic. All.: Ataman.

