Guerschon Yabusele siede a lungo in panchina nel quarto periodo per un colpo duro a una coscia. Ma le gambe rispondono quando, a 4" dalla sirena, attacca di potenza il ferro spazzando l'area come un carroarmato per appoggiare al vetro il canestro della vittoria. Il Real Madrid mantiene inviolato il parquet del Wizink Center (7-0 in stagione) (11-2) con la sesta vittoria consecutiva in attesa del big-match di venerdì pomeriggio che vedrà il Barcellona, altra capolista, impegnato sul parquet dell'Anadolu Efes Istanbul. È una vittoria terribilmente sudata, artigliata in volata e in rimonta (72-70) contro un Maccabi tostissimo, in grado di assorbire rapidamente il -10 accusato alla metà del primo quarto (16-6) e far poi corsa di testa per l'intera ripresa. siede a lungo in panchina nel quarto periodo per un colpo duro a una coscia. Ma le gambe rispondono quando, a 4" dalla sirena, attacca di potenza il ferro spazzando l'area come un carroarmato per appoggiare al vetro il canestro della vittoria. Ilmantiene inviolato il parquet del Wizink Center (in stagione) e allunga in vetta con la sesta vittoria consecutiva in attesa del big-match di venerdì pomeriggio che vedrà il Barcellona, altra capolista, impegnato sul parquet dell'Anadolu Efes Istanbul. È una vittoria terribilmente sudata, artigliata in volata e in rimontacontro, in grado di assorbire rapidamente il -10 accusato alla metà del primo quarto (16-6) e far poi corsa di testa per l'intera ripresa.

Ad

blanca. Il Maccabi frena bruscamente con soli 11 punti segnati, e vede sgretolarsi lentamente il sogno del colpaccio, trafitta dalle giocate di Thomas Heurtel (15+5 assist), Fabien Causeur (4) e dalla fisicità di Vincent Poirier (11), solidissimo dalla panchina per ovviare a una serata non particolarmente brillante di Walter Tavares (9+8 rimbalzi), fresco di premio di MVP del mese di novembre. La pennellata finale di Yabusele corona, invece, un'altra prestazione robusta del francese: 15 punti, 5 rimbalzi, 3 recuperi uniti a quella presenza tattica, tecnica e mentale che sta trasformando l'ex-Asvel in uno dei giocatori più migliorati della stagione. Il Maccabi, frenato dalla terza sconfitta consecutiva, (7-6): non servono i 14 punti di Scottie Wilbekin e i 10 di Keenan Evans, emerso come grande terminale nella ripresa. Ma il +9 toccato all'ultimo riposo (50-59) non è sufficiente per puntellare un quarto periodo in cui emerge la grande potenza della difesa. Il Maccabi frena bruscamente con soli 11 punti segnati, e vede sgretolarsi lentamente il sogno del colpaccio, trafitta dalle giocate di(15+5 assist),(4) e dalla fisicità di(11), solidissimo dalla panchina per ovviare a una serata non particolarmente brillante di(9+8 rimbalzi), fresco di premio di MVP del mese di novembre. La pennellata finale di Yabusele corona, invece, un'altra prestazione robusta del francese:uniti a quella presenza tattica, tecnica e mentale che sta trasformando l'ex-Asvel in uno dei giocatori più migliorati della stagione. Il Maccabi, frenato dalla terza sconfitta consecutiva, scivola invece all'ottavo posto in classifica non servono i 14 punti die i 10 di, emerso come grande terminale nella ripresa.

Eurolega Milano vola a Berlino: caccia a una vittoria scaccia-crisi 14 ORE FA

CSKA Mosca (8-6) centra il terzo successo consecutivo piegando facilmente il Panathinaikos Atene 97-77 e mette pressione 31 punti segnati, tocca il +15 all'intervallo lungo (53-38) e può poi amministrare fino alla sirena. Alexey Shved guida con una doppia-doppia da 17 punti e 13 assist, Nikola Milutinov riempie il foglio con 9 punti e 13 rimbalzi (6 offensivi), Will Clyburn accende la solita scintilla dalla panchina (16), ma il vero difference-maker è Semen Antonov, sguinzagliato in quintetto e pronto a griffare il suo career-high con 16 punti in 20 minuti. Decisive le percentuali dall'arco: il CSKA tira 14/28 (50%) e tiene il Panathinaikos a un modesto 7/25 (28%). Nonostante le assenze di Toko Shengelia e Johannes Voigtmann, ilcentra il terzo successo consecutivo piegando facilmente ile mette pressione sul terzetto all'inseguimento delle due fuggitive comprendente Milano, Zenit e Olympiacos (8-5). La squadra di coach Itoudis indirizza subito la partita con un primo periodo dapunti segnati, tocca il +15 all'intervallo lungo (53-38) e può poi amministrare fino alla sirena.guida con una doppia-doppia da 17 punti e 13 assist,riempie il foglio con 9 punti e 13 rimbalzi (6 offensivi),accende la solita scintilla dalla panchina (16), ma il vero difference-makersguinzagliato in quintetto e pronto a griffare il suo career-high con 16 punti in 20 minuti. Decisive le percentuali dall'arco: il CSKA tira 14/28 (50%) e tiene il Panathinaikos a un modesto 7/25 (28%).

Il Pana si ritrova così agganciato dallo Zalgiris Kaunas (3-10) sul fondo della classifica. La squadra lituana pasteggia sulla crisi del Baskonia (4-9) conquistando un successo di misura per 72-68, il terzo nelle ultime quattro gare per una squadra che aveva aperto la stagione con 9 sconfitte consecutive. Lukas Lekavicius brilla con 13 punti, 9 assist ma, soprattutto, con una fiammata da 8 punti filati per lanciare l'allungo decisivo nei secondi finali. Per il Baskonia non bastano la terza doppia-doppia in quattro gare di Steven Enoch (13+10 rimbalzi) e i 12 punti dalla panchina del nostro Simone Fontecchio.

Il Fenerbahçe (4-9) spezza una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive superando 96-86 l'AS Monaco (5-8), a sua volta in crisi di risultati con il quarto ko in fila. La partita, in equilibrio per i primi trenta minuti, si spacca nell'ultimo periodo, quando il Fener scalda la mano collettiva realizzando 33 punti con 6/7 dall'arco (13/22 di squadra alla fine). Jan Vesely è protagonista di una serata solidissima (20 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 32 di valutazione), ma è soprattutto la panchina a fornire contributi importanti: Nando De Colo segna 15 punti con 4 assist e diventa il leader all-time per valutazione in Eurolega, Marko Guduric ne aggiunge 18 con 4/6 da tre, e Achille Polonara ne scrive 11 con 6 rimbalzi. Inutili, su sponda monegasca, i 31 di Mike James (season-high).

Il Bayern Monaco (6-7) prosegue la risalita verso la zona playoff con il terzo successo nelle ultime quattro partite. Il 73-65 sull'Asvel Villeurbanne costa caro alla formazione francese, al quarto stop nelle ultime cinque uscite e scivolata al nono posto (7-6). Nonostante una partenza a rilento (12-20 a fine primo quarto) e l'assenza di Darrun Hilliard (ginocchio), il Bayern ritrova Zan Sisko, rientrato dopo sette gare ai box per covid, e rimonta con le giocate di Vladimir Lucic (18+8 rimbalzi) e di un attivissimo Augustine Rubit (19+12 rimbalzi, career-high). Per l'Asvel, fermo a un pessimo 4/24 dal perimetro e ancora senza David Lighty, ci sono 14 punti di Elie Okobo e 10 a testa per Chris Jones e James Gist.

Real Madrid-Maccabi Playtika Tel Aviv 72-70

Real Madrid : Heurtel 15, Hanga 7, Taylor 2, Yabusele 15, Tavares 2; Williams-Goss 4, Causeur 4, Fernandez 3, Abalde, Poirier 11, Llull 2. N.e.: Vukcevic. All.: Laso.

: Heurtel 15, Hanga 7, Taylor 2, Yabusele 15, Tavares 2; Williams-Goss 4, Causeur 4, Fernandez 3, Abalde, Poirier 11, Llull 2. N.e.: Vukcevic. All.: Laso. Maccabi: Wilbekin 14, Evans 10, Taylor 4, Williams 8, Zizic 10; Caloiaro 2, Reynolds 8, Sorkin 2, Dibartolomeo 4, Blayzer 6, Nunnally 2. N.e.: Cohen. All.: Sfairopoulos.

CSKA Mosca-Panathinaikos Opap Atene 97-77

CSKA : Lundberg 11, Shved 17, Kurbanov 2, Antonov 16, Milutinov 9; Bolomboy 9, Khomenko, Ukhov 6, Ivlev, Clyburn 16, Faried 2, Grigonis 9. All.: Itoudis.

: Lundberg 11, Shved 17, Kurbanov 2, Antonov 16, Milutinov 9; Bolomboy 9, Khomenko, Ukhov 6, Ivlev, Clyburn 16, Faried 2, Grigonis 9. All.: Itoudis. Panathinaikos: Perry 2, Macon 3, Sant-Roos 10, White 19, Papagiannis 14; Bochoridis, Kaselakis, Nedovic 14, Evans 15, Mantzoukas. N.e.: Kavvadas, Floyd. All.: Priftis.

Fenerbahçe Beko Istanbul-AS Monaco 96-86

Fenerbahçe : Henry 13, Shayok, Pierre 2, Booker 11, Vesely 20; Hazer 6, Mahmutoglu, De Colo 15, Guduric 18, Polonara 11. N.e.: Duverioglu, Birsen. All.: Djordjevic.

: Henry 13, Shayok, Pierre 2, Booker 11, Vesely 20; Hazer 6, Mahmutoglu, De Colo 15, Guduric 18, Polonara 11. N.e.: Duverioglu, Birsen. All.: Djordjevic. Monaco: James 31, Lee 7, Diallo 10, Motum 6, Hall 6; Demahis, Thomas 3, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1. All.: Mitrovic.

Zalgiris Kaunas-Bitci Baskonia Vitoria 72-68

Zalgiris : Kalnietis 10, Strelnieks 5, Milaknis 6, Nebo 10, Cavanaugh 9; Webster 4, Blazevic 8, Lekavicius 13, Miniotas 2, Dragic, Ulanovas 5. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc.

: Kalnietis 10, Strelnieks 5, Milaknis 6, Nebo 10, Cavanaugh 9; Webster 4, Blazevic 8, Lekavicius 13, Miniotas 2, Dragic, Ulanovas 5. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc. Baskonia: Baldwin 7, Granger 11, Giedraitis 6, Sedekerskis 7, Enoch 13; Peters 10, Marinkovic, Fontecchio 12, Nnoko 2, Kurucs. N.e.: Costello, Barrera. All. Spahija.

FC Bayern Monaco-LDLC Asvel Villeurbanne 73-65

Bayern : Weiler-Babb 9, Walden 9, Lucic 18, Thomas 7, Rubit 19; Hunter 2, Jaramaz 2, Obst 3, Sisko 4. N.e.: Schilling, Ogunsipe, Dedovic. All.: Trinchieri.

: Weiler-Babb 9, Walden 9, Lucic 18, Thomas 7, Rubit 19; Hunter 2, Jaramaz 2, Obst 3, Sisko 4. N.e.: Schilling, Ogunsipe, Dedovic. All.: Trinchieri. Asvel: Okobo 14, Jones 10, Howard 7, Gist 10, Wembanyama 5; Kahudi 8, Lacombe 6, Fall 7, Strazel, Antetokounmpo 3. N.e.: Diot, Houinsou. All.: Parker.

Eurolega Alba Berlino-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 14 ORE FA