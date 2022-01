Il big-match si trasforma in un no-game. Il Real Madrid rafforza la sua leadership in classifica (17-3) festeggiando il sesto successo consecutivo ai danni di un Unics Kazan (12-8) frastornato alla sua prima uscita sul parquet del Wizink Center dal ritorno in Eurolega. Nonostante due vittorie consecutive super-prestigiose contro Anadolu Efes Istanbul e Barcellona, la matricola frana rapidamente una volta esaurita la fiammata iniziale firmata da John e Lorenzo Brown. Il Real Madrid costruisce un break importante a cavallo dei due periodi centrali mostrando la forza della miglior difesa d'Europa, arriva all'intervallo lungo su un comodo +16 (47-31) e apre una voragine incolmabile con un terzo periodo di intensità altissima. I blancos volano sul +31 alla metà del quarto e aprono un lunghissimo garbage-time in cui l'Unics riesce a rendere il passivo meno pesante soltanto nelle battute conclusive.

La strapotenza del Real Madrid si evince dal dominio totale a rimbalzo (41-25) e dalle percentuali basse dell'Unics in area (soltanto il 44% da due). La squadra russa vivacchia su qualche tripla estemporanea, ma quando la capolista serra le maglie difensive si apre una crisi senza fine (soltanto 45 punti segnati in tre quarti). Inutili i 13 punti con 8 assist di Lorenzo Brown, deragliato dopo un inizio interessante, i 13 di Tonye Jekiri, il più battagliero e motivato per la sfida nel verniciato con Tavares, e i 10 di OJ Mayo, raccolti in gran parte a risultato ormai deciso. Il Real tira con ottime percentuali dall'arco (14/31, 45%) e gioca una pallacanestro offensiva fluida, corale ed efficace, mandando a referto undici effettivi (virgola soltanto per Carlos Alocen, scongelato sul +31 ma comunque in grado di contribuire con 5 rimbalzi e 2 assist). Walter Tavares ammassa una doppia-doppia da 14 punti e 11 rimbalzi in soli 22 minuti, Guerschon Yabusele impazza a tuttocampo a modo suo (13+5 rimbalzi), Alberto Abalde mostra mano calda e fiducia (11), e anche i due grandi veterani contribuiscono in maniera importante per costruire il break decisivo nei primi due quarti: Sergio Llull spara 11 punti (3/5 dalla distanza) con 3 assist dalla panchina, mentre Rudy Fernandez ne aggiunge 9 con 4 assist e un paio di conclusioni da lontano che esprimono ancora classe purissima.

Real Madrid - Unics Kazan 85-68

Real : Williams-Goss 5, Heurtel 6, Abalde 11, Yabusele 13, Tavares 14; Randolph 3, Fernandez 9, Alocen, Poirier 5, Llull 11, Thompkins 5, Taylor 3. All.: Laso.

: Williams-Goss 5, Heurtel 6, Abalde 11, Yabusele 13, Tavares 14; Randolph 3, Fernandez 9, Alocen, Poirier 5, Llull 11, Thompkins 5, Taylor 3. All.: Laso. Unics: L. Brown 13, Hezonja 10, Uzinskii 3, Vorontsevich 3, J. Brown 4; Spissu 3, Canaan 6, Brantley 3, Jekiri 13, Mayo 10. N.e.: Klimenko, Zaitcev. All.: Perasovic.

Il Maccabi Tel Aviv (9-11) prosegue il momento positivo dopo la vittoria contro l'Olympiacos che aveva spezzato una lunghissima serie di otto sconfitte consecutive. La squadra di coach Ioannis Sfairopoulos doma l'Alba Berlino (6-14) con il punteggio di 87-78 e risale in dodicesima piazza, ma a una sola vittoria di distanza dalla zona playoff. Scottie Wilbekin gioca da vero leader realizzando 18 punti con 6 assist e 3 palle recuperate, ma è il front-court gialloblu a fare la differenza. Ante Zizic scrive 14 punti con 5/6 dal campo in soli 19 minuti, Derrick Williams ne spara 16 e Jalen Reynolds fornisce la solita scintilla energetica dalla panchina con 14 punti e 6 rimbalzi. L'Alba, alla terza sconfitta consecutiva (la quinta nelle ultime 6 gare), ha 18 punti da Maodo Lo, 12 con 6 rimbalzi da Luke Sikma e 10 da Yovel Zoosman.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Alba Berlino 87-78

Maccabi : Wilbekin 18, Evans 9, Caloiaro, Williams 16, Zizic 14; Taylor 11, Reynolds 14, Dibartolomeo 5, Blayzer, Cohen. N.e.: Sorkin, Ziv. All.: Sfairopoulos.

: Wilbekin 18, Evans 9, Caloiaro, Williams 16, Zizic 14; Taylor 11, Reynolds 14, Dibartolomeo 5, Blayzer, Cohen. N.e.: Sorkin, Ziv. All.: Sfairopoulos. Alba: Lo 18, Smith 4, Zoosman 10, Sikma 12, Lammers 9; Da Silva 5, Delow 1, Mattisseck, Olinde 5, Thiemann 6, Koumadje 8, Blatt. All.: Gonzalez.

Anche il Bayern Monaco (10-11) prosegue la risalita verso la zona playoff con il terzo successo nelle ultime quattro gare, un confortante 77-68 esterno sul campo di un Asvel Villeurbanne (9-12) sempre più incapace di svoltare la stagione per tornare sugli ottimi livelli iniziali. Nonostante le 15 palle perse e la lunetta mai esplorata (soltanto 2/2), il Bayern tira con percentuali stratosferiche, chiudendo con il 48% da tre (11/23) e il 70% da due (21/30). Augustine Rubit gioca la parte del leone confermando la sua stagione di alto livello (17+10 rimbalzi), ben palleggiato dagli 11 punti di Ognjen Jaramaz e dai 10 in 14 minuti dalla panchina di Andreas Obst. L'Asvel, al decimo ko nelle ultime 13 partite, ha 14 punti a testa da Chris Jones e Youssoupha Fall ma soltanto 4 da un Elie Okobo ancora in difficoltà (2/8 dal campo in 26 minuti).

LDLC Asvel Villeurbanne - FC Bayern Monaco 68-77

Asvel : Jones 14, Lacombe 4, Kahudi 8, Osetkowski 6, Gist 10; Okobo 4, Knight 8, Fall 14, Strazel. N.e.: Antetokounmpo, Risacher. All.: Parker.

: Jones 14, Lacombe 4, Kahudi 8, Osetkowski 6, Gist 10; Okobo 4, Knight 8, Fall 14, Strazel. N.e.: Antetokounmpo, Risacher. All.: Parker. Bayern: Walden, Jaramaz 11, Lucic 8, Rubit 17, Radosevic 5; Weiler-Babb 9, Thomas 5, Hunter 8, George, Obst 10, Sisko 4. N.e.: Schilling. All.: Trinchieri.

