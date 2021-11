Real Madrid tiene altissima la pressione sulle spalle dell'Olimpia Milano. I blancos si prendono momentaneamente il 87-74 con cui liquidano l'Asvel Villeurbanne (6-4) sul parquet dell'Astroballe. Il Real vola sulla qualità di un attacco che produce già 33 punti nel quarto di apertura, chiudendo con il 43% dall'arco (13/30) e il 57% da due. Seratona per Fabien Causeur, autore di 25 punti (tre in meno del suo career-high) con 9/11 dal campo. Ottimo anche il contributo del front-court, con i 18 punti di Guerschon Yabusele e la doppia-doppia da 12+10 di Walter Tavares. L'Asvel, incappato nel secondo ko consecutivo e sempre privo dell'infortunato David Lighty, ha 26 punti con 6 assist da Elie Okobo e 14 dalla panchina da Dylan Osetkowski, suo massimo nella breve carriera in Eurolega. In attesa della trasferta di mercoledì a Kazan , iltiene altissima la pressione sulle spalle dell'Olimpia Milano. Isi prendono momentaneamente il secondo posto in classifica (8-2) infilando il terzo successo consecutivo grazie all'con cui liquidanosul parquet dell'Astroballe. Il Real vola sulla qualità di un attacco che produce già 33 punti nel quarto di apertura, chiudendo con ile il 57% da due. Seratona per, autore di 25 punti (tre in meno del suo career-high) con 9/11 dal campo. Ottimo anche il contributo del front-court, con i 18 punti die la doppia-doppia da 12+10 di. L'Asvel, incappato nel secondo ko consecutivo e sempre privo dell'infortunato David Lighty, ha 26 punti con 6 assist dae 14 dalla panchina da, suo massimo nella breve carriera in Eurolega.

Ad

Bayern Monaco (4-6) rialza la testa dopo due sconfitte consecutive aggravando la crisi del Fenerbahçe Istanbul (3-7), ancora al tappeto 71-63 finale per gli uomini di coach Andrea Trinchieri spiccano i 22 punti con 7 rimbalzi di Vladimir Lucic, i 16 di Corey Walden e i 13 di Augustine Rubit. Il Fener spara a salve dall'arco (3/15) e ammassa 18 palle perse. In ripresa Marko Guduric (16) ma ancora in grande difficoltà Nando De Colo, fermo a soli due punti in 24 minuti dalla panchina con 1/10 al tiro e 3 palle perse. Ilrialza la testa dopo due sconfitte consecutive aggravandoancora al tappeto dopo il pesantissimo ko interno sofferto contro Milano e frenato, più in generale, dal quinto scivolone nelle ultime 6 gare. Nelfinale per gli uomini di coach Andrea Trinchieri spiccano i 22 punti con 7 rimbalzi di, i 16 die i 13 di. Il Fener spara a salve dall'arcoe ammassa. In ripresa(16) ma ancora in grande difficoltà, fermo a soli due punti in 24 minuti dalla panchina con 1/10 al tiro e 3 palle perse.

Eurolega Milano inizia il tour russo: è già partita trappola con l'Unics Kazan 12 ORE FA

Il Baskonia (4-6) risponde all'esonero di coach Dusko Ivanovic, sostituito da Neven Spahija, con una grande vittoria per 93-74 sulla Stella Rossa Belgrado (4-6), un risultato che spezza una lunga striscia di quattro pesanti sconfitte consecutive. Steven Enoch troneggia con una doppia-doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, proseguendo il gran momento già vissuto la scorsa settimana contro il Barcellona, ma arrivano ottimi segnali anche da Rokas Giedraitis (21 con 5/8 dall'arco), Wade Baldwin (14+4 assist) e dal nostro Simone Fontecchio, vero uomo all-around dalla panchina (9 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi, 6 falli subiti in 27 minuti per 22 di valutazione).

Nella sfida di fondo classifica, lo Zalgiris Kaunas (1-9) festeggia il primo successo stagionale superando il Panathinaikos Opap Atene (2-8) con il punteggio di 76-69. La partita si incanala già nel primo quarto, chiuso dai padroni di casa sul +8 (20-12), margine mantenuto fino alla sirena. Importante il contributo della panchina: 13 punti per Arturas Milaknis con 3/6 dall'arco e 11 con 6 rimbalzi per Edgaras Ulanovas. Il Panathinaikos incassa invece il quarto ko in fila: non servono i 21 di Daryl Macon.

LDLC Asvel Villeurbanne-Real Madrid 74-87

Asvel : Okobo 26, Jones 12, Lacombe 9, Kahudi, Gist 6; Knight 2, Fall, Osetkowski 14, Strazel 3, Antetokounmpo 2. N.e.: Houinsou. All.: Parker.

: Okobo 26, Jones 12, Lacombe 9, Kahudi, Gist 6; Knight 2, Fall, Osetkowski 14, Strazel 3, Antetokounmpo 2. N.e.: Houinsou. All.: Parker. Real Madrid: Causeur 25, Abalde 4, Hanga 5, Yabusele 18, Tavares 12; Nunez, Heurtel 2, Fernandez 9, Vukcevic 3, Poirier 6, Llull 3. N.e.: Ndiaye. All.: Laso.

FC Bayern Monaco-Fenerbahçe Beko Istanbul 71-63

Bayern : Walden 16, Hilliard 2, Lucic 22, Thomas 6, Rubit 13; Weiler-Babb 3, Hunter 6, Jaramaz, Obst 3. N.e.: George, Schilling, Dedovic. All.: Trinchieri.

: Walden 16, Hilliard 2, Lucic 22, Thomas 6, Rubit 13; Weiler-Babb 3, Hunter 6, Jaramaz, Obst 3. N.e.: George, Schilling, Dedovic. All.: Trinchieri. Fenerbahçe: Henry 3, Guduric 16, Pierre 4, Booker 10, Vesely 12; Hazer 5, Shayok, Akpinar, Mahmutoglu 3, De Colo 2, Polonara 8, Duverioglu. All.: Djordjevic.

Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz-Stella Rossa mts Belgrado 93-74

Baskonia : Baldwin 14, Granger 4, Giedraitis 21, Sedekerskis 9, Enoch 23; Peters, Marinkovic 5, Fontecchio 9, Nnoko 8. N.e.: Barrera, Costello, Kurucs. All.: Spahija.

: Baldwin 14, Granger 4, Giedraitis 21, Sedekerskis 9, Enoch 23; Peters, Marinkovic 5, Fontecchio 9, Nnoko 8. N.e.: Barrera, Costello, Kurucs. All.: Spahija. Stella Rossa: Markovic 2, Dobric 11, Davidovac 2, Kalinic, Kuzmic 10; Lazarevic, Uskokovic 3, Lazic 2, Hollins 11, Simonovic, Ivanovic 21, Zirbes 12. All.: Radonjic.

Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Opap Atene 76-69

Zalgiris : Kalnietis 5, Strelnieks 9, Dragic 5, Blazevic 10, Cavanaugh 12; Webster, Lekavicius 2, Nebo 2, Milaknis 13, Giffey 5, Ulanovas 11. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc.

: Kalnietis 5, Strelnieks 9, Dragic 5, Blazevic 10, Cavanaugh 12; Webster, Lekavicius 2, Nebo 2, Milaknis 13, Giffey 5, Ulanovas 11. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc. Panathinaikos: Perry 5, Macon 21, Papapetrou 10, White 7, Papagiannis 7; Ferrell 3, Kaselakis 6, Floyd 1, Evans 2, Sant-Roos 7. N.e.: Bochoridis. All.: Priftis.

Eurolega Milano stellare a Istanbul: Fenerbahçe abbattuto 68-43 12/11/2021 A 19:34