Il big match di Monaco di Baviera tra Bayern e Real Madrid chiude l'ottavo turno di Eurolega. Sono i blancos ad imporsi in volata 80-76 e a fermare quindi la corsa della squadra di Andrea Trinchieri, reduce da tre successi e ora con 3-5 di record; si porta invece a 6-2 la squadra di Pablo Laso che la spunta al termine di una serrata battaglia punto a punto dopo essere anche stata a +11 all'intervallo. Nel finale il Bayern si trova un paio di volte a +4, sembra fatta, ma Causeur in contropiede e i liberi di Heurtel, Yabusele e Llull valgono prima il 76-76 e poi l'allungo decisivo, anche perchè i padroni di casa sprecano con un fallo in attacco di Walden e due perse sanguinose di Lucic. Per i blancos decisivo Yabusele, 21 punti con 8 su 10 al tiro, nel Bayern ci sono i 20 di Rubit e i 16 di Hilliard.

Milano, è il Maccabi Tel Aviv che si impone 87-69 a Vitoria col Baskonia, centra la quinta vittoria in fila ed è Ivanovic sempre più traballante, vanno a +6 nel secondo periodo con un break di 13-0, ma il Maccabi risponde per le rime, va all'intervallo a +9 e poi resta in testa fino alla sirena conclusiva. Pur con Wilbekin in campo solo 13' per un infortunio, gli israeliani dominano col fisico e l'atletismo: il migliore è Derrick Williams con 21 punti e 7 rimbalzi, molto bene anche Zizic e Reynolds, 16 a testa, e Keenan Evans, 14. Nel Baskonia 15 punti di Baldwin IV e 13 ciascuno per Costello e Simone Fontecchio. La squadra più calda di tutte, assieme ovviamente a, è ilche si imponea Vitoria col, centra la quinta vittoria in fila ed è al secondo posto nel gruppone alle spalle dell'Olimpia . I baschi, al terzo ko di fila e con la panchina disempre più traballante, vanno a +6 nel secondo periodo con un break di 13-0, ma ilrisponde per le rime, va all'intervallo a +9 e poi resta in testa fino alla sirena conclusiva. Pur conin campo solo 13' per un infortunio, gli israeliani dominano col fisico e l'atletismo: il migliore ècon 21 punti e 7 rimbalzi, molto bene anche, 16 a testa, e, 14. Nel15 punti die 13 ciascuno per

Prosegue la stagione negativa dei campioni in carica dell'Anadolu Efes che perdono in casa 90-79 contro lo Zenit San Pietroburg e scivolano a 2-6 di record. Per i russi invece è il secondo successo di fila e vale il 5-3 in piena zona playoff: decisivo per i russi di Xavi Pascual un break di 31-9 (!) a cavallo della pausa lunga per scappare sul +25, un "Everest" mai più rimontato dai padroni di casa. Lo Zenit, che insacca 14 bombe, ha 18 punti da Frankamp e 15 dell'ex milanese Kuzminskas, mentre ci sono 14 punti di Larkin e 13 di Pleiss. Da segnalare il nuovo record assoluto di Chris Singleton con 210 partite consecutive. Resta ancora al palo lo Zalgiris che perde 79-71 in casa a Kaunas contro l'Alba Berlino ed è in fondo con 0-8 di record; viceversa i tedeschi salgono a 3-5 e possono essere ottimisti grazie anche ai 16 punti di Eriksson e ai 15 di Oscar Da Silva. Per lo Zalgiris che attende Webster (non entrato) e Zoran Dragic (solo 9'), ci sono i 17 punti di Cavanaugh e i 16 di Strelnieks.

Monaco dura un quarto, poi viene fuori l'Olympiacos che si impone 86-65, centra la terza vittoria di fila e aggancia al secondo posto Real Madrid, Maccabi, Bartzokas si riprende, va all'intervallo sul -3 e poi nella ripresa spazza via gli avversari con un parziale di 51-27 (!). Nel Monaco ci sono 12 punti di Diallo e 11 di Andjusic e Hall, mentre Mike James delude, si ferma a 7 punti con 2 su 11 al tiro, 8 assist ma anche 5 perse. Per i greci spiccano Dorsey e Jean-Charles, 18 punti, e Vezenkov, con la doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi. Al Pireo ildura un quarto, poi viene fuori l'che si impone, centra la terza vittoria di fila e aggancia al secondo posto Barcellona e Asvel con 6-2 di record . I monegaschi, che invece sono a 4-4, iniziano forte e sono avanti 27-17 dopo un quarto, ma da lì la squadra disi riprende, va all'intervallo sul -3 e poi nella ripresa spazza via gli avversari con un parziale di 51-27 (!). Nelci sono 12 punti die 11 di, mentredelude, si ferma a 7 punti con 2 su 11 al tiro, 8 assist ma anche 5 perse. Per i greci spiccano, 18 punti, e, con la doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi.

Anadolu Efes Istanbul - Zenit San Pietroburgo 79-90

Anadolu Efes : Larkin 14, Beaubois 11, Singleton, Bryant 10, Gecim ne, Gazi, Moerman 10, Tuncer ne, Pleiss 13, Micic 6, Petrusev 9, Simon 6. All. Ataman.

: Larkin 14, Beaubois 11, Singleton, Bryant 10, Gecim ne, Gazi, Moerman 10, Tuncer ne, Pleiss 13, Micic 6, Petrusev 9, Simon 6. All. Ataman. Zenit: Loyd 7, Zakharov 6, Karasev ne, Baron 10, Pushkov ne, Kuzminskas 15, Zubkov 8, Poythress 7, Ponitka 7, Frankamp 18, Mickey 10, Gudaitis 2. All. Pascual.

Zalgiris Kaunas - Alba Berlino 71-79

Zalgiris : Webster ne, Blazevic 2, Lekavicius 11, Nebo 8, Kalnietis 7, Lukosiunas ne, Milaknis 5, Z. Dragic, Strelnieks 16, Cavanaugh 17, Giffey 5, Ulanovas. All. Zdovc.

: Webster ne, Blazevic 2, Lekavicius 11, Nebo 8, Kalnietis 7, Lukosiunas ne, Milaknis 5, Z. Dragic, Strelnieks 16, Cavanaugh 17, Giffey 5, Ulanovas. All. Zdovc. Alba Berlino: Lo 9, Da Silva 15, Smith, Eriksson 16, Mattisseck ne, Olinde 4, Koumadje 1, Thiemann 4, Sikma 10, Blatt 6, Zoosman 4, Lammers 10. All. Gonzalez.

Olympiacos Pireo - AS Monaco 86-65

Olympiacos : Walkup 11, Dorsey 18, Lountzis ne, Larentzakis 2, Fall 5, Sloukas 8, Martin ne, Vezenkov 10, Printezis 2, Papanikolaou 11, Jean-Charles 18, McKissic 1. All. Bartzokas.

: Walkup 11, Dorsey 18, Lountzis ne, Larentzakis 2, Fall 5, Sloukas 8, Martin ne, Vezenkov 10, Printezis 2, Papanikolaou 11, Jean-Charles 18, McKissic 1. All. Bartzokas. Monaco: Lee, Bacon 4, Thomas 2, Diallo 12, Motum 2, Boutsiele, Motiejunas 9, Outtara 3, Gray 4, Andjusic 11, Hall 11, James 7. All. Mitrovic.

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Playtika Tel Aviv 69-87

Baskonia : Baldwin IV 15, Barrera ne, Sedekerskis, Marinovic, Granger 4, Fontecchio 13, Enoch 5, Costello 13, Giedraitis 9, Nnoko 10, Kurucs. All. Ivanovic.

: Baldwin IV 15, Barrera ne, Sedekerskis, Marinovic, Granger 4, Fontecchio 13, Enoch 5, Costello 13, Giedraitis 9, Nnoko 10, Kurucs. All. Ivanovic. Maccabi: Wilbekin, Evans 14, Caloiaro 5, Williams 21, Taylor 3, Reynolds 16, DiBartolomeo, Blayzer ne, Cohen, Nunnally 12, Zizic 16, Ziv. All. Sfairopoulos.

FC Bayern Monaco - Real Madrid 76-80

Bayern : Weiler-Babb, Thomas 11, Walden 10, Hunter 10, Jaramaz, Lucic 7, George ne, Obst, Dedovic 2, Rubit 20, Hilliard 16, Schilling ne. All. Trinchieri.

: Weiler-Babb, Thomas 11, Walden 10, Hunter 10, Jaramaz, Lucic 7, George ne, Obst, Dedovic 2, Rubit 20, Hilliard 16, Schilling ne. All. Trinchieri. Real Madrid: Causeur 7, Nunez ne, Heurtel 5, Fernandez 5, Abalde 9, Hanga, Vukcevic 3, Poirier 9, Tavares 7, Llull 10, Yabusele 21, Taylor 4. All. Laso.

