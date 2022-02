L'Anadolu Efes Istanbul (11-11) si riprende l'ottavo posto in classifica espugnando la Megasport Arena al termine di una delle partite più eccitanti della stagione. I campioni d'Europa piegano la resistenza del CSKA Mosca (13-9) cavalcando le seratone di Shane Larkin, autore di 26 punti con 9 assist (entrambi season-high pareggiati), e di Rodrigue Beaubois (22 con 7/13 dall'arco, season-high). Vasilije Micic ne aggiunge 16 con 4 assist, mentre Bryant Dunston agisce nel verniciato chiudendo a quota 12 con 3 rimbalzi e 4 assist.

l CSKA non basta la super-prestazione di Daniel Hackett, a referto con 31 punti (massimo in carriera in Eurolega) e autore della giocata da quattro punti che sembra poter chiudere la gara a 13" dalla sirena. Micic forza l'overtime realizzando in lay-up nell'ultima azione dei regolamentari, ed è poi Beaubois a costruire il break decisivo nel prolungamento, prima di un errore di Shved sulla sirena che avrebbe potuto regalare la vittoria alla formazione di casa. Inutili, per il CSKA, anche i 20 punti con 4/6 da tre di Marius Grigonis (season-high) e i 19 di Will Clyburn.

CSKA Mosca - Anadolu Efes Istanbul 97-99 OT

: Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Ivlev, Hackett 31, Antonov 3, Voigtmann, Clyburn 19, Milutinov 4, Grigonis 20, Kurbanov 5, Shved 6. All.: Itoudis. Efes: Larkin 26, Beaubois 22, Singleton 3, Bryant, Gazi, Moerman 7, Pleiss 9, Micic 16, Dunston 12, Simon 4. N.e.: Petrusev, Tuncer. All.: Ataman.

L'Unics Kazan sta perdendo la magia. Dopo la vittoria sul Barcellona, la squadra di coach Perasovic incassa il terzo ko consecutivo, questo con proporzioni enormi e inaspettate sul parquet della Mercedes-Benz Arena, e scivola al settimo posto (12-10), braccata dall'Efes e dal gruppone in risalita verso la zona playoff. L'Alba (7-15) spezza invece una striscia di quattro sconfitte sfruttando la serata di tiro gelida degli avversari, inchiodati su un terribile 3/23 dall'arco (13%) e un altrettanto modesto 36% da due. La partita si spacca nel terzo periodo, quando l'Alba vola sul +19 grazie a un pesante break di 20-9.

Spiccano i 16 punti di Maodo Lo, seguito dai 14 di Jaleen Smith e dai 10 con 9 rimbalzi e 4 assist del solito onnipresente Luke Sikma. L'Unics ha 12 punti da Lorenzo Brown, una doppia-doppia da 10+11 rimbalzi da Tonye Jekiri, 8 punti dal nostro Marco Spissu, ma pochissimo altro dal resto della truppa. Isaiah Canaan spara a salve chiudendo con 5 punti e 1/15 dal campo, Mario Hezonja ne scrive 7 con 3/12, John Brown si ferma a 4 con 2/9.

Alba Berlino - Unics Kazan 81-53

: Lo 16, Da Silva 6, Smith 14, Delow 3, Mattisseck, Olinde 8, Koumadje 5, Thiemann 3, Sikma 10, Zoosman 8, Lammers 8. N.e.: Blatt. All.: Gonzalez. Unics: Spissu 8, J. Brown 4, Cananna 5, L. Brown 12, Brantley 5, Hezonja 7, Uzinskii 2, Jekiri 10, Mayo, Vorontsevich. N.e.: Klimenko, Zaitcev. All.: Perasovic.

Dopo il ko di metà dicembre nel Clasico contro il Barcellona, il Real Madrid non ha più sbagliato un colpo. E ora, con otto vittorie consecutive, continua a consolidare il primato in classifica (18-3) lanciando chiari segnali all'intera concorrenza. L'ennesimo scalpo mietuto sul parquet del Wizink Center, ancora inviolato in stagione (11-0) appartiene all'Olympiacos Pireo, incapace di difendere le 16 di lunghezze di margine costruite nel secondo periodo. La squadra greca, terza forza del torneo a fine 2021, prosegue così nel suo periodo di involuzione e nelle sue difficoltà lontano da Atene (3-7 in trasferta), scivolando in sesta piazza (12-8) con il quarto ko consecutivo.

Il Real precipita a -14 all'intervallo lungo (24-38), soffrendo l'approccio molto aggressivo dell'Olympiacos: i Reds mostrano il loro volto migliore, quello che ha segnato in positivo gran parte di questa stagione, proponendo un basket fisico in difesa e giocando un attacco fluido, rapido, in grado di sfruttare ogni minima occasione in ripartenza. Il rientro dagli spogliatoi, però, stravolge l'inerzia. Il Real serra le maglie difensive e torna a esprimere una pallacanestro offensiva di alto livello qualitativo. Il break di 26-13 del terzo periodo annulla quasi interamente il divario, e il finale, in volata, è deciso dai veterani: prima una schiacciata tonante di Walter Tavares su alley-oop, poi una tripla pazzesca di Rudy Fernandez in uscita dai blocchi, sparata con una freddezza da vera leggenda del basket europeo.

Il vero game-changer risponde però al nome di Thomas Heurtel, protagonista indiscusso della grande rimonta orchestrata nel terzo periodo: il francese scrive 20 punti (season-high) sparando triple pesanti e sgusciando con eleganza in penetrazione. Il sostegno arriva dal solito Guerschon Yabusele (11 punti, 9 rimbalzi) e dal progressivo coinvolgimento di Walter Tavares nel verniciato (11+9 e 4 stoppate). Ottimo anche il contributo dei veterani. Rudy Fernandez scrive 8 punti dalla panchina e copre un ruolo determinante nel quintetto piccolo con cui coach Pablo Laso decide di affrontare il finale in volata, mentre Sergio Llull ne aggiunge 8 con 4 assist.

L'Olympiacos non sfrutta l'ottima serata di Sasha Vezenkov, quasi infallibile con 16 punti, 6 rimbalzi e 5/6 al tiro, tradita da Kostas Sloukas (12 punti e 6 assist ma scomparso nella ripresa dopo un primo tempo dominato) e dagli alti e bassi di Tyler Dorsey (12 ma 3/9 al tiro). Poco solida sul lungo periodo la regia di Thomas Walkup (6 punti, 3/10 e un errore decisivo dall'angolo nel finale), e anche Moustapha Fall (8+3 rimbalzi) finisce col perdere il confronto tra colossi in area con Tavares.

Real Madrid - Olympiacos Pireo 75-67

: Williams-Goss 6, Causeur 5, Randolph 1, Heurtel 20, Fernandez 8, Abalde 2, Poirier 3, Tavares 11, Llull 8, Yabusele 11. N.e.: Thompkins, Alocen. All.: Laso. Olympiacos: Walkup 6, Dorsey 13, Fall 8, Sloukas 12, Martin 4, Vezenkov 16, Papanikolaou, Jean-Charles 5, McKissic 3. N.e.: Muosa, Lountzis, Printezis. All.: Bartzokas.

