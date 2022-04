Kevin Durant è arrivato in Europa per seguire i playoff di Eurolega. O meglio, per seguire da vicino l'amico Mike James, suo compagno nella parte di finale della scorsa stagione ai Brooklyn Nets. L'arrivo di KD a Montecarlo era stato annunciato in mattinata da L'Equipe e infatti in serata si è presentato alla partita, gara 4 di playoff, arrivando un po' in ritardo ma poi assolutamente attento e coinvolto, tifando per James e la formazione monegasca che alla fine Durant probabilmente ancora fra il pubblico. Archiviati anzitempo i playoff NBA con una netta sconfitta per 4-0 dei suoi Nets contro i Celtics, la stella NBAè arrivato in Europa per seguire i playoff di. O meglio, per seguire da vicino l'amico, suo compagno nella parte di finale della scorsa stagione ai. L'arrivo di KD a Montecarlo era stato annunciato in mattinata dae infatti in serata si è presentato alla partita, gara 4 di playoff, arrivando un po' in ritardo ma poi assolutamente attento e coinvolto, tifando pere la formazione monegasca che alla fine ha vinto alla partita, ha pareggiato la serie sul 2-2 e giocherà gara 5 settimana prossima al Pireo , conprobabilmente ancora fra il pubblico.

Durant, vestito interamente di nero con pantaloni, t-shirt, felpa e in testa un cappellino verde degli Oakland A's di baseball (quelli del film "Moneyball" con Brad Pitt, ndr), ha seguito con partecipazione alla gara, ha esultato per le giocate di James e ha festeggiato la vittoria del Monaco: al suono della sirena ha salutato Mike e altri componenti della squadra di casa, e poi si è intrattenuto per qualche autografo con dei piccoli tifosi.

