Nonostante le molte assenze, compresi Calathes, Higgins e Davies, il Barcellona supera nettamente 96-73 lo Zalgiris Kaunas nel più classico dei "testa-coda". Il catalani del grande ex Sarunas Jasikevicius centrano la quarta vittoria di fila e restano al comando assieme al Real Madrid, con due successi di vantaggio sul terzetto composto da Milano, Olypiacos e Zenit, mentre lo Zalgiris resta in fondo da solo con 2-10. La sfida è sempre in controllo dei blaugrana che toccano il +17 nel secondo quarto e poi nella ripresa dilagano, col massimo vantaggio di +27 nel quarto periodo (96-69). Il Barcellona ha cinque giocatori in doppia cifra: il top scorer è il gioiello Jokubaitis con 15 punti, altro ex della gara, Oriola aggiunge 13 punti e 9 rimbalzi, mentre vanno a segno anche i giovanissimi Caicedo e Villar, 3 a testa; nello Zalgiris il migliore è il neozelandese Webster, 13 punti.

Partita incredibile nel Principato dove l'Asvel Villeurbane si aggiudica il derby francese contro il Monaco, 85-84 con canestro da metà campo, sulla sirena, di William Howard! I bianconeri di TJ Parker, reduci da tre sconfitte di fila, ritrovano il sorriso e si portano sul 7-5 di record mentre per i monegaschi, ora a 5-7, si tratta del terzo ko consecutivo. Il match vede l'Asvel partire forte e toccare il +9 sia nel secondo, sia nel terzo periodo (48-57), ma il Monaco riesce sempre a risalire e nel finale in volata si porta sull'81-78 con un clamoroso gioco da tre punti di Mike James e poi sull'84-82 con un canestro a rimbalzo offensivo di Thomas e un libero di Lee. Restano però 2" da giocare, l'Asvel rimette da campo e in maniera rocambolesca trova il canestro della vittoria con Howard, una freccia che zittisce il pubblico del Salle Gaston Medicin. Partita sontuosa per Howard da 23 punti e 10 rimbalzi con 5 su 5 da tre, bene anche Kahudi, 15, e Gist, 13. Nel Monaco ci sono 20 punti di Paris Lee, 18 di James (0 su 6 da tre) e 15 di Diallo.

Continua l'ottimo momento dell'Unics Kazan che vince nettamente 98-78 a Belgrado contro la Stella Rossa e centra la quarta vittoria di fila, un risultato che permette ai russi di stazionare in piena zona playoff con un record di 7-5. L'Unics chiude il primo periodo a +10 e da lì resta sempre avanti, arrivando anche a +25 nel quarto periodo: un dominio certificato anche dalle 15 triple segnate (record per il club), 9 delle quali firmate da Canaan e Hezonja, autori di 17 punti a testa; il migliore è l'ex brindisino John Brown con 18 punti mentre Marco Spissu chiude con 8 e 5 assist in 16'. Per i serbi il migliore è Hollins con 15.

Stella Rossa mts Belgrado - Unics Kazan 78-98

Stella R ossa: Wolters 13, Davidovac 9, Mitrovic 5, Lazic 8, Kalinic 10, Dobric 11, Hollins 15, Simonovic, Ivanovic 3, Markovic 2, Kuzmic 2, Zirbes ne. All. Radonjic.

ossa: Wolters 13, Davidovac 9, Mitrovic 5, Lazic 8, Kalinic 10, Dobric 11, Hollins 15, Simonovic, Ivanovic 3, Markovic 2, Kuzmic 2, Zirbes ne. All. Radonjic. Unics Kazan: Spissu 8, J. Brown 18, Canaan 17, L. Brown 9, Brantley 9, Timma, Hezonja 17, Klimenko ne, Uzinskii 11, Jekiri 4, Mayo 5. All. Perasovic.

AS Monaco - LDLC Asvel Villeurbane 84-85

Monaco : Demahis, Lee 20, Bacon 5, Thomas 7, Diallo 15, Motum 3, Motiejunas 2, Ouattara 2, Faye, Andjusic, Hall 12, James 18. All. Mitrovic.

: Demahis, Lee 20, Bacon 5, Thomas 7, Diallo 15, Motum 3, Motiejunas 2, Ouattara 2, Faye, Andjusic, Hall 12, James 18. All. Mitrovic. Asvel: Okobo 11, Jones 10, Kahudi 15, Risacher ne, Gist 13, Fall 4, Howard 23, Houinsou, Strazel 2, K. Antetkounmpo 7. All. Parker.

FC Barcelona - Zalgiris Kaunas 96-73

Barcelona : Sanli 9, Martinez 8, Smits 7, Hayes-Davis 12, Oriola 13, Laprovittola 5, Kuric 10, Jokubaitis 15, Mirotic 11, Caicedo 3, Villar 3, Nnaji. All. Jasikevicius.

: Sanli 9, Martinez 8, Smits 7, Hayes-Davis 12, Oriola 13, Laprovittola 5, Kuric 10, Jokubaitis 15, Mirotic 11, Caicedo 3, Villar 3, Nnaji. All. Jasikevicius. Zalgiris: Webster 13, Blazevic 10, Lekavicius 6, Nebo 2, Kalnietis 9, Miniotas, Lukosiunas, Milaknis, Dragic 9, Strelnieks 6, Cavanaugh 9, Ulanovas 5. All. Zdovc.

