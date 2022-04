16-11) ottava piazza, apparecchiando la tavola per il primo accoppiamento sicuro dei playoff: la squadra di coach Andrea Trinchieri, sconfitta 81-76 a Istanbul, affronterà il Barcellona capolista. Per puntellare l'assenza di Vasilije Micic, ancora out per un problema a una caviglia, l'Efes sfrutta la serata produttiva di Shane Larkin, autore di 20 punti con 4 assist e 9 falli subiti, Adrien Moerman (17 dalla panchina) e degli intramontabili Kruno Simon (13) e Bryant Dunston (10+7 rimbalzi). Il Bayern (13-14), impegnato in un tour de force pazzesco con una lunghissima serie di recuperi che lo vedrà nuovamente in campo venerdì a Madrid dopo il match di lunedì perso contro il Fener, ha 15 punti da Augustine Rubit e 11 da Zan Sisko. L'Efes ( difende il quinto posto dall'assalto del Maccabi. E, contemporaneamente, costringe il Bayern Monaco a chiudere la regular-season in, apparecchiando la tavola per il primo accoppiamento sicuro dei playoff: la squadra di coach Andrea Trinchieri, sconfitta 81-76 a Istanbul, affronterà ilcapolista. Per puntellare l'assenza di Vasilije Micic, ancora out per un problema a una caviglia, l'Efes sfrutta la serata produttiva di, autore di 20 punti con 4 assist e 9 falli subiti,(17 dalla panchina) e degli intramontabili(13) e(10+7 rimbalzi). Il Bayern (), impegnato in un tour de force pazzesco con una lunghissima serie di recuperi che lo vedrà nuovamente in campo venerdì a Madrid dopo il match di lunedì perso contro il Fener, ha 15 punti dae 11 da

L'altro match di serata, ininfluente per la lotta nella griglia playoff, vede il successo dell'Alba Berlino per 87-78 sul Panathinaikos Atene. La squadra tedesca fa sempre corsa di testa grazie a un ottimo approccio (28-13 nel primo periodo) e sale al nono posto in classifica (12-15) confermando le buone impressioni viste nelle ultime settimane. Oscar Da Silva guida con 16 punti, seguito da un Christ Koumadje di grande impatto con 12 punti e 8 rimbalzi in soli 14 minuti. Per il Panathinaikos, penultimo in compagnia dell'Asvel con un bilancio di 8-19, non serve la miglior prestazione stagionale di Nemanja Nedovic, autore di 27 punti.

Alba Berlino - Panathinaikos Opap Atene 87-78

Alba : Zoosman 11, Mattiseck 2, Schneider 3, Olinde, Koumadje 12, Thiemann 4, Sikma 2, Lo 11, Da Silva 16, Smith 6, Delow 11, Blatt 9. All.: Gonzalez.

: Zoosman 11, Mattiseck 2, Schneider 3, Olinde, Koumadje 12, Thiemann 4, Sikma 2, Lo 11, Da Silva 16, Smith 6, Delow 11, Blatt 9. All.: Gonzalez. Panathinaikos: Macon 6, Bochoridis, Kavvadas 5, Papapetroi 15, Nedovic 27, Sant-Roos 3, Papagiannis 4, Kaselakis 4, White 12, Evans, Mantzoukas 2. All.: Priftis.

Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern Monaco 81-76

Efes : Larkin 20, Moerman 17, Simon 13, Dunston 10, Pleiss 9, Anderson 5, Singleton 3, Tuncer 2, Bryant 2. N.e.: Saybir, Gazi, Petrusev. All.: Ataman.

: Larkin 20, Moerman 17, Simon 13, Dunston 10, Pleiss 9, Anderson 5, Singleton 3, Tuncer 2, Bryant 2. N.e.: Saybir, Gazi, Petrusev. All.: Ataman. Bayern: Rubit 15, Sisko 11, Hilliard 9, Thomas 8, Lucic 8, Hunter 7, Dedovic 6, Jaramaz 6, Schilling 4, Radosevic 2, Obst, George. All.: Trinchieri.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona* 21 6 2. Olympiacos Pireo* 19 9 3. Real Madrid* 18 9 4. AX Armani Exchange Milano* 18 9 5. Anadolu Efes Istanbul* 16 11 6. Maccabi Playtika Tel Aviv* 15 11 7. AS Monaco* 14 13 8. FC Bayern Monaco* 13 14 9. Alba Berlino 12 15 10. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 12 16 11. Stellla Rossa mts Belgrado 11 16 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 10 16 13. LDLC Asvel Villeurbanne 8 19 14. Panathinaikos Opap Atene 8 19 15. Zalgiris Kaunas 8 20

