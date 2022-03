La volata-playoff è partita. Intensa e selvaggia. Pronta a farci vivere due settimane piene di emozioni sui campi d'Europa. Vasilije Micic corona la sua seconda miglior prestazione offensiva dell'anno (29 punti, 6 assist) con il canestro decisivo nel successo in volata per 93-90 dell'Anadolu Efes Istanbul sul Real Madrid. I campioni d'Europa consolidano il quinto posto con un record di 14-10 e si avvicinano in maniera pericolosa all'AX Armani Exchange Milano, prossima avversaria sul parquet della capitale turca (giovedì, ore 18.30). Il Real vede peggiorare il proprio bilancio a 18-7 incassando la quinta sconfitta nelle ultime sette gare, e ora si deve guardare le spalle dalla risalita dell'Olympiacos, terzo a 17-8. Non basta il partitone di Gabriel Deck, mai uscito dal campo e autore di 23 punti (career-high) con 10 rimbalzi.

Barcellona ipoteca il primato al termine della regular-season (20-5) grazie a una solida vittoria esterna per 95-79 contro l'Alba Berlino (9-14), comunque ancora in lizza per un posto tra le prime otto. Il Barça conduce sin dalla palla a due, spinto dai 18 punti di Nikola Mirotic, dai 14 di Kyle Kuric e dalla doppia-doppia sfiorata da Nick Calathes (9+8 assist). Il) grazie a una solida vittoria esterna percontrocomunque ancora in lizza per un posto tra le prime otto. Il Barça conduce sin dalla palla a due, spinto dai 18 punti di, dai 14 die dalla doppia-doppia sfiorata da(9+8 assist).

Bayern Monaco, tornato in azione dopo la quarantena per covid, viene riagganciato al sesto posto (12-11) dal Maccabi Tel Aviv in seguito alla sconfitta per 80-67 nella trasferta ad Oaka contro il Panathinaikos Atene (ora penultimo con un record di 7-17). La squadra greca costruisce un vantaggio importante nel primo periodo (26-16) e respinge con un altro parziale di 25-15 nell'ultimo quarto i tentativi di rimonta ospiti. Daryl Macon guida i Greens con 18 punti, seguito dai 16 di Okaro White e dai 15 con 9 rimbalzi di Howard Sant-Roos. Il Bayern, Darrun Hilliard e 13 da Augustine Rubit. Il, tornato in azione dopo la quarantena per covid, viene riagganciato al sesto posto () dal Maccabi Tel Aviv in seguito alla sconfitta pernella trasferta ad Oaka contro il(ora penultimo con un record di). La squadra greca costruisce un vantaggio importante nel primo periodo (26-16) e respinge con un altro parziale di 25-15 nell'ultimo quarto i tentativi di rimonta ospiti.guida i Greens con 18 punti, seguito dai 16 die dai 15 con 9 rimbalzi di. Il Bayern, che ritrova Paul Zipser dopo un lunghissimo periodo di stop per l'emorragia cerebrale sofferta durante i playoff della scorsa stagione, ha 15 punti dae 13 da

Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid 93-90

Efes : Pleiss 11, Micic 29, Anderson 5, Larkin 12, Bryant 3, Moerman 18, Dunston 8, Beaubois 5, Simon 2. N.e.: Petrusev, Saybir, Tuncer. All.: Ataman.

: Pleiss 11, Micic 29, Anderson 5, Larkin 12, Bryant 3, Moerman 18, Dunston 8, Beaubois 5, Simon 2. N.e.: Petrusev, Saybir, Tuncer. All.: Ataman. Real: Randolph, Poirier 8, Yabusele 20, Thompkins, Tavares 5, Williams-Goss 9, Heurtel 5, Fernandez 6, Hanga 14, Deck 23. N.e.: Llull, Nunez. All.: Laso.

Alba Berlino - FC Barcellona 79-95

Alba : Mattisseck 5, Schneider 2, Koumadje 4, Blatt 11, Zoosman 9, Da Silva 13, Smith 12, Delow 9, Sikma 5, Lammers 6, Lo 3. N.e.: Schulte. All.: Gonzalez

: Mattisseck 5, Schneider 2, Koumadje 4, Blatt 11, Zoosman 9, Da Silva 13, Smith 12, Delow 9, Sikma 5, Lammers 6, Lo 3. N.e.: Schulte. All.: Gonzalez Barcellona: Smits 12, Hayes-Davis 8, Jokubaitis 2, Mirotic 18, Nnaji 2, Calathes 9, Davies 8, Exum 4, Martinez, Laprovittola 10, Abrines 8, Kuric 14. All.: Jasikevicius.

Panathinaikos Opap Atene - FC Bayern Monaco 80-67

Panathinaikos : Mantzoukas 5, Sant-Roos 15, Papagiannis 8, Kaselakis 2, White 16, Nedovic 14, Chougkaz, Evans 2, Macon 18. N.e.: Kavvadas. All.: Priftis.

: Mantzoukas 5, Sant-Roos 15, Papagiannis 8, Kaselakis 2, White 16, Nedovic 14, Chougkaz, Evans 2, Macon 18. N.e.: Kavvadas. All.: Priftis. Bayern: George, Rubit 13, Hunter 2, Radosevic 8, Jaramaz 8, Lucic 4, Obst, Zipser, Sisko 5, Hilliard 15, Thomas 12. N.e.: Dedovic. All.: Trinchieri.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona 20 5 2. Real Madrid 18 7 3. Olympiacos Pireo 17 8 4. AX Armani Exchange Milano 16 8 5. Anadolu Efes Istanbul 14 10 6. FC Bayern Monaco 12 11 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 12 11 8. AS Monaco 11 13 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 13 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 10 15 11. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 13 12. Alba Berlino 9 14 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 17 14. Panathinaikos Opap Atene 7 17 15. Zalgiris Kaunas 7 18

