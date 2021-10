AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 75-71

MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Sette minuti a cavallo tra i due quarti centrali fanno la partita. Dal -9 della metà del secondo periodo al +11 del 22'. Il parziale è un 22-2 di titanio, piazzato proprio nel momento in cui l'Efes sembra prendere in mano l'inerzia con le evoluzioni dello scatenato Vasilije Micic. Invece, è Milano a ritrovare se stessa dopo un inizio difficile, segnato dalla sofferenza contro il quintettone con tre lunghi schierato da coach Ergin Ataman più per mancanza di alternative sul perimetro (out Anderson e Simon) che per un reale motivo tattico. L'Efes, snaturato nel suo gioco sul perimetro, regge finché Micic gioca da MVP e gli aiuti difensivi riempiono l'area nei tempi giusti. Ma quando la morsa difensiva di Delaney e Shields taglia la testa alla coppia Micic-Larkin e la fatica per le rotazioni cortissime sega gambe e reattività ai gregari dell'Efes, ecco che l'Olimpia emerge in tutta la sua forza. Ribadendo, con autorità e classe, quanto visto nelle prime tre partite di stagione.

Trovata la quadratura, Milano non scala le marce. Anche se i problemi di falli di Nik Melli (4 in 13') costringono coach Messina a rivedere il sistema di rotazioni. La squadra gira alla perfezione cavalcando il miglior Malcolm Delaney mai visto finora in maglia Olimpia. Letale in attacco (16 punti, 5 assist) e assatanato in difesa su Micic, freezato a quota 17 dopo i 15 sparati nel primo quarto e mezzo di gioco. Al suo fianco brillano Shavon Shields (12 con 3 triple), co-protagonista di una difesa perimetrale da favola, e Devon Hall, ancora una volta straordinario su entrambe le metacampo: 13 punti, 3 triple e una quantità di energia enorme gettata sul campo. Si coprono, così, le magagne difensive di Sergio Rodriguez, in grande difficoltà in un primo tempo sofferente contro la fisicità di Micic, e il percorso di inserimento ancora molto acerbo di Jerian Grant. Sua una tripla pazzesca a fil di sirena del terzo quarto che fa impazzire il Forum, ma è l'unico squillo di una serata ancora opaca.

Eurolega Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul in LIVE-Blogging 4 ORE FA

Dinos Mitoglou, splendido nel replicare i due canestri decisivi alla metà del quarto periodo per scacciare i fantasmi apparsi quando l'Efes rientra minacciosamente fino al -3. Sempre solido Kyle Hines (8 punti, 6 rimbalzi) nonostante qualche limite contro la fisicità del front-court avversario, prezioso anche Pippo Ricci per dare una scintilla a cavallo dei due periodi conclusivi, quando Milano perde un po' di inerzia con la girandola dei cambi dalla panchina. La vera scheggia impazzita è invece Gigi Datome: 11 punti, 3 triple, e tornato in versione cecchino-killer come ai vecchi tempi, quando vestiva la canotta del Fenerbahçe nei roventi derby di Istanbul. Ed è proprio la versatilità di Datome, utilissimo per rispondere al quintettone di Ataman, a fornire all'Olimpia l'arma in più per mettere le mani sulla partita nella ripresa. La quadratura sotto canestro arriva invece da, splendido nel replicare l'ottima partita di martedì contro il Maccabi : 9 punti, 7 rimbalzi, 5 assist ealla metà del quarto periodo per scacciare i fantasmi apparsi quando l'Efes rientra minacciosamente fino al. Sempre solido(8 punti, 6 rimbalzi) nonostante qualche limite contro la fisicità del front-court avversario,per dare una scintilla a cavallo dei due periodi conclusivi, quando Milano perde un po' di inerzia con la girandola dei cambi dalla panchina. La vera scheggia impazzita è invece: 11 punti, 3 triple, e tornatocome ai vecchi tempi, quando vestiva la canotta del Fenerbahçe nei roventi derby di Istanbul. Ed è proprioutilissimo per rispondere al quintettone di Ataman, a fornire all'Olimpia l'arma in più per mettere le mani sulla partita nella ripresa.

Decisive le percentuali dall'arco, tornate a brillare come nella scorsa stagione (14/33, 42%), la difesa nei due quarti centrali, dove l'Olimpia concede soltanto 28 punti, e la battaglia ancora vinta a rimbalzo, per la quarta partita in serie: 28-25 con 7 offensivi. Certo, c'è anche qualche lato oscuro, ben riassunto nel controbreak da 0-11 subìto dopo il +14 toccato all'ultimo mini-riposo. Lì, Milano mostra un'amalgama non ancora completa, perdendo smalto in attacco con quintetti semi-sperimentali a scarsa trazione offensiva. Ma la forza difensiva e caratteriale, mostrata anche nel momento di maggior difficoltà, è il miglior antidoto per risollevare la testa.

0-4, l'Umana Reyer Venezia (ore 20.45, l'Asvel Villeurbanne giovedì 21 ottobre nel quinto appuntamento di Eurolega, il terzo consecutivo al Forum di Assago. Mentre l'Efes affoga a fondo classifica con una tragica partenza da Milano si gode un'altra settimana da capolista a braccetto con il Barcellona , unica altra squadra imbattuta dopo il successo corsaro in overtime sul parquet del Principato di Monaco. L'Olimpia tornerà in campo domenica sera nel big-match di campionato contro(ore 20.45, LIVE-Streaming su Discovery+ ) e affronteràgiovedì 21 ottobre nel quinto appuntamento di Eurolega, il terzo consecutivo al Forum di Assago.

Milano : Delaney 16, Hall 13, Shields 12, Melli, Tarczewski; Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11. N.e.: Alviti. All.: Messina.

: Delaney 16, Hall 13, Shields 12, Melli, Tarczewski; Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11. N.e.: Alviti. All.: Messina. Efes: Larkin 13, Micic 17, Moerman 12, Singleton 5, Petrusev 10; Beaubois 3, Balbay, Gecim 6, Gazi, Pleiss, Dunston 5. All.: Ataman.

Eurolega Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul in LIVE-Blogging 4 ORE FA