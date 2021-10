quattro sconfitte. Più in generale, un record di 1-6. Unico successo, il grasso 93-72 esterno dello scorso 30 marzo, Quattro partite al Forum,. Più in generale, un record diUnico successo, il grasso 93-72 esterno dello scorso 30 marzo, decisivo per la qualificazione ai playoff . La Stella Rossa Belgrado non è mai stata una squadra d'élite nell'epoca dell'Eurolega moderna, ma, se l'Olimpia dovesse indicare il suo spauracchio più grande, non avrebbe problemi nel puntare il dito contro i campioni serbi.

tre sconfitte consecutive, l'ultima, dai contenuti molto modesti, La Stella Rossa viene da, l'ultima, dai contenuti molto modesti, sofferta sul campo del Monaco . È una vigilia interlocutoria, che può diramarsi in due tronconi differenti: sarà un avversario sfiduciato, stanco e quindi più arrendevole, oppure un fiero nemico, come da tradizione, pronto a gettare il cuore in campo? Giovedì, alle ore 20.30, avremo la risposta.

Stella Rossa mts Belgrado: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 2 Stefan Lazarevic guardia 198 3 Nate Wolters playmaker 193 4 Aleksa Uskokovic playmaker 194 7 Dejan Davidovac ala 202 9 Luka Mitrovic ala 206 10 Branko Lazic guardia 195 12 Nikola Kalinic ala 202 13 Ognjen Dobric guardia 200 14 Austin Hollins guardia 193 19 Marko Simonovic ala 203 20 Nikola Ivanovic playmaker 191 30 Aaron White ala 206 32 Ognjen Kuzmic centro 213 33 Maik Zirbes centro 207 Coach Dejan Radonjic - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiata la Stella Rossa

La Stella Rossa viene da una stagione di bassissimo profilo (10-24), naufragata proprio dopo la quarta vittoria in altrettante gare al Forum di Assago. L'estate ha richiesto, e portato, una grossa rivoluzione. A partire dalla panchina, con il ritorno di coach Dejan Radonjic, l'uomo che gettò le basi della Stella Rossa moderna vincendo tre titoli consecutivi in Lega Adriatica tra il 2015 e il 2017 e portando la squadra ai playoff di Eurolega nel 2016. Ma i grandi come-back non finiscono qui, tutti volti alla ricerca di qualità ed esperienza.

In regia è tornato Nate Wolters (top-scorer con 14 punti e 4.7 assist di media). Lui, che aveva mosso proprio a Belgrado i suoi primi passi in Eurolega prima di prendere altre vie più prestigiose. Nel front-court Luka Mitrovic e Maik Zirbes, fresco di debutto proprio martedì sera a Monaco. Ma, soprattutto, Nikola Kalinic, tornato a casa dopo 6 stagioni fra Turchia (Fenerbahçe) e Spagna (Valencia) e pronto a indossare i panni di star a tuttocampo (12.2 punti, 5.0 rimbalzi, 3.2 assist, 1.3 recuperi).

Nikola Kalnic è tornato alla Stella Rossa Belgrado dopo 6 anni trascorsi all'estero, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il mercato ha regalato altri innesti interessanti. Austin Hollins avrà più spazio di manovra offensiva senza però abbandonare il suo ruolo di specialista difensivo sul pallone. Nikola Ivanovic, reduce da una grande stagione in Eurocup con il Buducnost (14.6 punti e 3.4 assist) è un'aggiunta frizzante per la regia. E Aaron White (ora ai box per un brutto infortunio sofferto in pre-campionato all'avambraccio) cercherà di riciclarsi in una squadra che ha sempre fatto di atletismo e grinta il suo pane.

Sì, perché le caratteristiche di fondo della Stella Rossa non sono cambiate. Anzi, se possibile, la nuova squadra esacerba ancora di più il carattere fiero e indomito del basket slavo, perfettamente incarnato nell'animo dei due grandi veterani, Ognjen Dobric e Branko Lazic. Milano affronterà una squadra tignosa, rocciosa, ruvida, capace di portare tanta pressione sulla palla e rompere timing e spaziature offensive. I numeri non mentono: la Stella Rossa gioca un basket lento, compassato e concede soltanto 68.5 punti in media agli avversari, miglior difesa del campionato.

Sulla sponda opposta, però, la squadra è modesta. Terzultima per produzione (67.7 punti) davanti soltanto a Zalgiris Kaunas e Unics Kazan, ultima per percentuale dall'arco (25.8%) ma prima per efficacia in area (58.6%). La Stella Rossa ha poca qualità diffusa sul perimetro, con scarsa capacità di costruire vantaggi con gli esterni dal palleggio, ma può far male in avvicinamento a canestro, lavorando l'avversario ai fianchi con gestione attenta del cronometro dei 24".

Le chiavi della partita: come Milano può battere la Stella Rossa

L'assenza di Malcolm Delaney peserà, sulla carta, più sulla dettatura dei tempi che sul piano difensivo come specialista sul perimetro. Accettare di giocare al ritmo della Stella Rossa potrebbe essere rischioso. Perché si finirebbe in una partita prettamente difensiva, contro la squadra che subisce meno punti di tutto il campionato. Se l'Olimpia dovesse ripartire con Devon Hall finto-play, servirà la stessa ottima circolazione di palla vista nel primo tempo contro il Bayern Monaco per trovare spiragli, coinvolgendo anche i lunghi. E sarà poi compito di Sergio Rodriguez dare brillantezza offensiva dalla panchina.

Sergio Rodriguez contro Branko Lazic, Stella Rossa Belgrado-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

Finora, la Stella Rossa non ha mostrato grandi qualità nel back-court, eccezion fatta per Nate Wolters, un punto a favore per Milano. La difesa dell'Olimpia è eccellente, e il front-court, con Melli, Mitoglou e Hines, è in grado di controbattere un sistema lento, che tende ad avvicinarsi al canestro con passaggi e post-up.

la sua efficacia sul perimetro, perché il recupero di Devon Hall e Shavon Shields, i due terminali più in difficoltà contro il Bayern, Jerian Grant e, soprattutto, da Troy Daniels. Questa potrebbe essere la sua partita. Quella in cui prendere definitivamente confidenza con l'Europa sulla spinta emotiva di un paio di canestroni di puro talento. Milano ha però necessità di ritrovare, perché un altro 3/19 dall'arco come quello raccolto a Monaco di Baviera rischierebbe di tramutarsi in un grosso problema. I ferri del Forum e l'ambiente amico aiuteranno, i due terminali più in difficoltà contro il Bayern, ma l'Olimpia attende risposte anche dagli altri , dae, soprattutto, da. Questa potrebbe essere la sua partita. Quella in cui prendere definitivamente confidenza con l'Europa sulla spinta emotiva di un paio di canestroni di puro talento.

