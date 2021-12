Dinos Mitoglou e Gigi Datome), la reazione istintiva è quella che si infila nel solco dell'emergenza. Ossia, massimizzare l'usato sicuro per minimizzare il rischio. Milano, invece, aveva necessità di cambiare. Perché quella stessa strategia, utilizzata in maniera abbondante nell'ultimo mese, aveva dato esiti contraddittori. Per non dire negativi. Con quattro sconfitte consecutive sullo stomaco e due pezzi extralusso della scacchiera ai box (), la reazione istintiva è quella che si infila nel solco dell'emergenza. Ossia,. Milano, invece, aveva necessità di cambiare. Perché quella stessa strategia, utilizzata in maniera abbondante nell'ultimo mese, aveva dato esiti contraddittori. Per non dire negativi.

11 giocatori utilizzati (eccezion fatta per il solo Paul Biligha), rilancio in quintetto base di Troy Daniels (non utilizzato in due delle ultime tre uscite) con annesso season-high personale di minuti (17) e largo spazio per Ben Bentil, il più cavalcato tra le seconde linee (23 minuti, altro season-high per minutaggio. Qui più facile, essendo soltanto alla sua seconda partita, ma non scontato, visto anche il reintegro di Kaleb Tarczewski). Nella trasferta di Monaco , coach Ettore Messina ha attinto a piene mani dalla sua panchina:(eccezion fatta per il solo Paul Biligha), rilancio in quintetto base di(non utilizzato in due delle ultime tre uscite) con annesso season-high personale di minuti (17) e, il più cavalcato tra le seconde linee (23 minuti, altro season-high per minutaggio. Qui più facile, essendo soltanto alla sua seconda partita, ma non scontato, visto anche il reintegro di Kaleb Tarczewski).

A livello di risultato, sì. A livello di fiducia mentale e generale di squadra e gruppo, meno. all'ottimo approccio-gara, capace di confezionare un +12 immediato al primo riposo. Attenzione a non sottovalutare questo dato. Il 26-14 del primo quarto, maturato in trasferta, contro una squadra fisica e atletica e all'interno di un momento di down collettivo, è un risultato ottimo, per non dire sorprendente. Il reimpasto ha funzionato? Come abbiamo già visto ieri , Milano ha vissuto tre quarti di vantaggio continuato in doppia cifra grazie, capace di confezionare un +12 immediato al primo riposo. Attenzione a non sottovalutare questo dato. Il 26-14 del primo quarto, maturato in trasferta, contro una squadra fisica e atletica e all'interno di un momento di down collettivo,

Quel cuscinetto in doppia cifra ha dato la possibilità a coach Ettore Messina di gestire forze, uomini e rotazioni, bilanciando i minutaggi, un aspetto mancato in tante partite di inizio stagione per aspetti vari. C'è stato anche spazio per qualche esperimento in corsa, con il tentativo di inserire anche Jerian Grant, sempre molto timido, e Kaleb Tarczewski, fermo da una settimana e in probabile calo mentale per l'arrivo di un altro concorrente interno come Bentil. Anzi, quello strano quintetto, molto estemporaneo, schierato a cavallo dei due periodi finali si è rivelato decisivo quasi contro ogni pronostico. Con quelle punzecchiate di Bentil e Tarczewski, utilizzati in contemporanea in un front-court totalmente inedito, e soprattutto con quella mitragliata improvvisa di Sergio Rodriguez. Forse un po' ondivago e sornione fino a quel momento, ma tremendamente letale quando c'è stato bisogno di aggiustare il mirino e aprire il fuoco.

molto intrigante per interpreti e modalità di maturazione. Un +21 collettivo, costruito con nuove armi e una profondità ritrovata, e che avrebbe raccontato della partita della rinascita, fatta di difesa eccellente, partecipazione collettiva e resurrezione della pericolosità sull'arco. A prima vista, quel 10/25 non sembrerebbe un dato eccezionale. Eppure, in questa stagione particolare di difficoltà offensive generalizzate (o di grandi organizzazioni difensive, a seconda dei punti di vista...), nessuna squadra di Eurolega segna 10 triple in media a gara. E soltanto una, il Barcellona capolista, supera il 40% di media. Quel +21 forgiato dalla raffica del Chacho e dai colpi di Bentil-Tarczewski è statoe che avrebbe raccontato della partita della rinascita, fatta di su standard simili a quelli visti nella trasferta di Istanbul (44 punti concessi in 32') e attacco tornato finalmente a ingranare con. A prima vista, quelnon sembrerebbe un dato eccezionale. Eppure, in questa stagione particolare di difficoltà offensive generalizzate (o di grandi organizzazioni difensive, a seconda dei punti di vista...), nessuna squadra di Eurolega segna 10 triple in media a gara. E soltanto una, il Barcellona capolista, supera il 40% di media.

Invece, quel +21 è andato vicino a trasformarsi in un disastro di proporzioni epiche. Quasi annichilito da quel contro-break di 21-6 con cui il Monaco non ha mai accettato la resa incondizionata, contrattaccando a piena forza proprio quando sembrava ormai in rotta. Quando la gestione si è dovuta trasformare in controllo, Milano è quasi svanita. Le rotazioni hanno creato caos e disequilibri. Il reinnesto di giocatori fuori partita, dai timori di Grant al nervosismo di Delaney, virtualmente già out dopo il tecnico ricevuto a inizio ripresa, è stato deleterio. E quella sensazione di aver riscoperto una squadra lunga, con un arsenale più ricco e pieno del previsto e consueto, si è annacquata in un finale tremebondo. Un finale che nessuno, nemmeno i grandi veterani, ha saputo riprendere in mano. Ma che è fuggito via quasi fuori controllo, con la fortuna di avere un cuscinetto di margine talmente importante alle spalle da poter reggere quasi esclusivamente su quello.

Il sunto finale? Anche con gli infortunati illustri, Milano ha probabilmente un potenziale più alto di quello disegnato dalle idee comuni. E una profondità che può andare oltre il classico core in situazioni di stabilità tecnica e mentale. Ma quella forza psicologica, dominante nell'8-1 che ha aperto la stagione, è ancora troppo scossa dal mese di sconfitte per poter tornare a essere una risorsa su cui costruire partite e vittorie. Intendiamoci, è una forza in crescita, in ripresa, o non sarebbero arrivate due vittorie esterne di valore tra Brindisi e Monaco. Ma ancora non così solida e diffusa da poter essere sorretta e cavalcata dall'intero roster e in ogni momento della partita. Anche perché, finora, c'è solo una squadra che ha dimostrato di essere in grado di farlo. Il Barcellona capolista.

