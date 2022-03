MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Gigi Datome apre la ripresa con la tripla del +9, rintuzzata, poco dopo, da un paio di liberi di Malcolm Delaney. Milano tocca il +11 (42-31), massimo vantaggio, il terzo in doppia cifra dopo un buon primo tempo concluso forse con un margine minore di quanto meritato (37-31). La partita sembra ormai indirizzata. Il Monaco non segna per quasi cinque minuti. Invece, quasi dal nulla, arriva una mazzata stordente. L'Olimpia incassa un break devastante di 1-20, incapace di trovare un singolo canestro dal campo dopo quella bomba di Datome. Il Monaco azzanna balzando sul +8 all'ultimo riposo (43-51) e tiene le mani ben salde sul manubrio di una partita (e una vittoria) che vale l'ipoteca sulla qualificazione ai playoff.

L'Armani spreca, oltre al +11, un'occasione ghiottissima per risalire al secondo posto in classifica, complice il ko inopinato del Real Madrid sul parquet di Oaka contro il Panathinaikos. Ri-scivola, invece, in quarta piazza (18-9), a pari merito con Olympiacos e lo stesso Real, ma in svantaggio negli scontri diretti. La Top 4 si deciderà soltanto nell'ultima partita, che l'Olimpia affronterà in trasferta a Villeurbanne, campo stregato, dove non ha mai vinto nell'era dell'Eurolega moderna.

Ad

Eurolega Olimpia Milano-AS Monaco in LIVE Blogging 3 ORE FA

Mike James gioca, come previsto, una mole incalcolabile di palloni. Ma lo fa da MVP. Dopo qualche titubanza iniziale, costruisce gioco e punti come un martello infaticabile. The Natural non si può fermare. Nemmeno quando Hines gli assesta un colpo al volto che lo costringe a un breve riposo in panchina. Chiuderà con 19 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, mettendo le mani in tutte le giocate importanti.

Il tandem decisivo è quello con costruito con Donta Hall. Senza Dinos Mitoglou (squalificato) e Nik Melli (assente dell'ultim'ora per problemi gastro-intestinali), Milano non ha peso, qualità ed esperienza in area. Coach Sasa Obradovic se ne accorge rapidamente, sguinzagliando il big-man più atletico e verticale del campionato. 16 punti, immacolato al tiro (6/6 da due, 4/4 in lunetta), 8 rimbalzi e la stoppata decisiva sulla tripla di Pippo Ricci per il -3 a poco meno di 2' dalla sirena.

L'atletismo del Monaco imbriglia l'attacco dell'Olimpia dopo un buon primo tempo, caratterizzato da ottime percentuali nel tiro da fuori e dal mid-range. Ma quando i ferri iniziano a risuonare, Milano non ha frecce in faretra cui attingere per cambiare spartito. Entrare in area è una fatica immane (soltanto 12/31, 39%, nessun canestro da due nel terzo periodo fatale). E l'ottimo 7/17 dall'arco del primo tempo sfuma in un 11/29 finale. Discreto, sì, ma non sufficiente quando il deficit a rimbalzo è pesante (32-40) e la lunetta porta pochissimo in dote (soltanto 6/11 contro il perfetto 16/16 avversario).

Nelle pieghe della partita si insericono gli altri guastatori del Monaco. La squadra di coach Obradovic gioca una pallacanestro rapida e fluida, punendo a più riprese sui ribaltamenti di lato e in penetrazione. Con le attenzioni concentrate su James, si possono scatenare Paris Lee (10) e Dwyane Bacon (8), entrambi importantissimi come bocche da fuoco aggiuntive nel terzo periodo.

L'Olimpia gioca, nel complesso, una partita contraria a quelle viste contro Efes e Bayern, incapace di proseguire nel secondo tempo il buon approccio iniziale. La difesa perde solidità senza Nik Melli al fianco di Kyle Hines, e la regia tende a sfumare con il trascorrere dei minuti. Malcolm Delaney, spettacolare in una prima metà di gara di enorme saggezza cestistica, scompare di netto. E anche Sergio Rodriguez mostra fatica contro la rapidità e fisicità degli esterni avversari. Shavon Shields tiene la barca in linea di galleggiamento finché possibile. I suoi 22 punti con enorme varietà di soluzioni mostrano un giocatore completamente recuperato dopo il lungo stop per l'infortunio al polso. Ma, come raramente successo in stagione, a Milano sembrano mancare forza e compattezza di squadra. E, per la prima volta, si nota probabilmente la mancanza dello straordinario lavoro oscuro di Nik Melli come grandissimo equilibratore.

AX Armani Exchange Milano - AS Monaco 63-72

Milano : Delaney 7, Shields 22, Datome 6, Bentil 8, Hines 8; Rodriguez 4, Tarczewski 1, Ricci 2, Hall 5, Daniels. N.e.: Biligha, Grant. All.: Messina.

: Delaney 7, Shields 22, Datome 6, Bentil 8, Hines 8; Rodriguez 4, Tarczewski 1, Ricci 2, Hall 5, Daniels. N.e.: Biligha, Grant. All.: Messina. Monaco: James 19, Westermann, Diallo 6, Motum 3, Motiejunas 6; Lee 10, Bacon 8, Motum 3, Ouattara, Hall 16. N.e.: Andjusic, Boutsiele. All.: Obradovic.

Eurolega Olimpia Milano-AS Monaco in LIVE Blogging 3 ORE FA