Dinos Mitoglou, Ben Bentil, big-man 26enne di 206 cm per 107 kg. Le voci di mercato rimbalzate negli ultimi giorni hanno trovato conferma e ufficialità. Per tamponare il buco lasciato da out per l'infortunio al piede sofferto nella trasferta di Kazan , l'AX Armani Exchange Milano ha annunciato l'ingaggio fino al termine della stagione dibig-man 26enne di 206 cm per 107 kg.

Nato in Ghana, Bentil si è trasferito negli States a 15 anni, concludendo la formazione cestistica all'Università di Providence. Scelto con la numero 51 al draft del 2016 dai Boston Celtics, è stato il primo ghanese a giocare in NBA (tre comparsate con i Dallas Mavericks tra febbraio e marzo 2017).

Bentil è stato liberato tramite buy-out dalla formazione turca del Bahçeşehir Koleji (12.0 punti e 4.4 rimbalzi in 8 gare), dove aveva cominciato la stagione dopo l'addio al Panathinaikos Atene, squadra con cui ha disputato l'Eurolega nelle ultime due stagioni. Nelle 54 gare in biancoverde, ha tenuto 4.8 punti e 2.3 rimbalzi di media, coprendo sempre un ruolo secondario di back-up dalla panchina. Bentil è un giocatore fisico, di sostanza, con mano per poter colpire anche dall'arco (36.4% nella scorsa stagione) ma senza particolari picchi.

