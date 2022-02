7-16), il fatturato esterno è scarso (2-9), e il 2022 ha portato, finora, soltanto amarezze, con una striscia aperta di cinque ko consecutivi. Eppure, come ricordiamo sempre, l'Eurolega non è un torneo che presenta partite abbordabili. E servirà, ancora una volta, un'Olimpia compatta, concentrata e fisica per chiudere in crescendo Giocare in casa, da favorita sulla carta, è sempre un grosso fardello. Ma Milano dovrà affrontare e superare la pressione quando accoglierà, giovedì sera alle ore 20.30, il Baskonia sul parquet del Forum. La squadra basca, invischiata in una stagione di ricostruzione e transizione, sta vivendo mesi molto complicati. La classifica piange ( terzultimo posto con un record di ), il fatturato esterno è scarso (), e il 2022 ha portato, finora, soltanto amarezze, con una striscia aperta di. Eppure, come ricordiamo sempre, l'Eurolega non è un torneo che presenta partite abbordabili. E servirà, ancora una volta, un'Olimpia compatta, concentrata e fisica per chiudere in crescendo dopo il successo di Kaunas prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia.

Baskonia Vitoria-Gasteiz: il roster 2021-22

Ad

# Giocatore Ruolo Altezza 1 Lamar Peters PM 183 2 Sander Raieste A 204 3 Ondrej Hanzlik A 200 5 Wade Baldwin PM 193 6 Pavel Savkov A 202 7 Alejandro Barrera G 196 8 Tadas Sedekerskis A 200 9 Vanja Marinkovic G/A 198 10 Sidy Cissoko G 198 11 Jayson Granger PM 189 20 Simone Fontecchio A 203 23 Steven Enoch C 208 24 Matt Costello A/C 210 25 Alec Peters A 205 29 Pape Sow A 203 31 Rokas Giedraitis A 200 47 Arturs Kurucs G 190 Coach Neven Spahija - -

Eurolega Olimpia Milano-Baskonia Vitoria in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 09:28

L'anno doloroso del Baskonia, tra ricostruzione e tante sconfitte

L'arrivo in panchina di Neven Spahija al posto di Dusko Ivanovic non ha sterzato una stagione finora molto deludente. Baskonia ha uno dei peggiori attacchi del torneo (soltanto 72.0 punti segnati a partita, ancor meno di Milano), affossato da percentuali dal campo molto basse: è penultima per efficacia nel tiro da due (50.6%) e quattordicesima nel tiro da tre (33.5%). La difesa, grande punto di forza della scorsa stagione, è nettamente peggiorata. Baskonia concede 79.3 punti di media, ed è soltanto 13esima (Milano è prima con 70.1). L'aspetto migliore è la qualità e la fisicità a rimbalzo, dove la squadra basca può fare affidamento su una batteria di lunghi e ali molto dotata in questo fondamentale: con 34.7 è quarta nella speciale classifica, e molto solida sotto i tabelloni offensivi, con 10.0 di media.

Simone Fontecchio, Steven Enoch, Jayson Granger, Rokas Giedraitis e Lamar Peters, Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Baskonia ha un quintetto prolifico ma una panchina corta e di bassa qualità. La produzione offensiva si concentra essenzialmente nelle mani di cinque giocatori. Wade Baldwin resta il top-scorer (12.8) nonostante un'annata molto altalenante. Doppia cifra di media anche per Rokas Giedraitis (11.1, ma in calo rispetto all'ottima scorsa stagione), Alec Peters (11.0 di media in sole tre gare disputate per il lungo stop di inizio anno), il nostro Simone Fontecchio (10.9 e 4.2 rimbalzi, comunque in grado di ritagliarsi un ruolo anche in questa stagione complessa), e Steven Enoch (10.1). Jayson Granger (8.0, ma in involuzione) e Matt Costello (7.9) completano sostanzialmente il quadro offensivo.

Nel complesso, la squadra è molto altalenante, soprattutto sul punto di vista emotivo e caratteriale. Se in serata, Baskonia è un avversario ostico, capace di exploit anche superiori ai 90 punti. Ma se si ritrova soffocato da momenti prolungati di difficoltà, come successo spesso in stagione, si tramuta in squadra molto arrendevole e slegata, tendente a deragliare in partite ai 60-70 punti.

Le chiavi della partita: come Milano può battere Baskonia

4/26) pur concedendo 17 rimbalzi offensivi, una quantità enorme per questi livelli. I roster saranno differenti. Milano non avrà gli infortunati Shavon Shields e Dinos Mitoglou più Gigi Datome (covid), ma potrà schierare un Troy Daniels caldo (assente all'andata e Ben Bentil e Trey Kell. Baskonia non avrà Lamar Peters, out per 6 settimane per un infortunio muscolare, e Landry Nnoko (tagliato da tempo), ma potrà appoggiarsi ad Alec Peters, attaccante duttile e dinamico. Lo scorso 8 ottobre, Milano espugnò la Fernando Buesa Arena 78-64 tenendo sempre saldamente in mano l'inerzia e il ritmo della partita. L'Olimpia costrinse gli avversari a percentuali bassissime dall'arco (soltanto) pur concedendo, una quantità enorme per questi livelli. I roster saranno differenti. Milano non avrà gli infortunatipiù(covid), ma potrà schierare uncaldo (assente all'andata e reduce dal season-high da 15 punti a Kaunas ) più. Baskonia non avrà, out per 6 settimane per un infortunio muscolare, e(tagliato da tempo), ma potrà appoggiarsi ad, attaccante duttile e dinamico.

Kaleb Tarczewski lotta a rimbalzo con Steven Enoch, Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Milano dovrà riuscire a imporre il proprio ritmo sin dalla palla a due, togliendo a Baskonia la possibilità di correre in transizione e limitando le scorribande di Wade Baldwin, molto ben conosciuto dalla difesa biancorossa per i precedenti vissuti nei playoff dello scorso anno con il Bayern Monaco. La difesa dovrà essere accorta sul perimetro: Rokas Giedraitis è un tiratore che si accende molto facilmente, e i due big-man, Alec Peters e Matt Costello, hanno la loro specialità proprio nelle situazioni in pick'n'pop. Occhi aperti anche su Simone Fontecchio, sicuramente motivato per il ritorno da ex al Forum e già protagonista di un'ottima gara all'andata (16 punti, 6 rimbalzi).

E, a proposito di rimbalzi, sarà determinante la battaglia in vernice. L'Olimpia dovrà limitare extra-possessi e seconde chance, evitando di concedere i 17 rimbalzi offensivi della Fernando Buesa Arena.

Eurolega Olimpia Milano-Baskonia Vitoria in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 09:28