4-10, migliorato soltanto grazie a un paio di vittorie casalinghe nelle ultime tre uscite. Il bilancio lontano da Atene è tremendo: 0-8 finora in stagione. Eppure, se c'è una squadra-nemesi dell'Olimpia di Messina, sono proprio i Greens. L'anno scorso fucilarono Milano in entrambe le occasioni, e allo stesso modo. Freddando le ottime partenze biancorosse con rimonte glaciali nel finale. Lo scorso 1° aprile, nel penultimo turno di regular-season, Il Panathinaikos è penultimo in classifica. Il record dicemigliorato soltanto grazie a un paio di vittorie casalinghe nelle ultime tre uscite. Il bilancio lontano da Atene è tremendo:finora in stagione. Eppure, se c'è una squadra-nemesi dell'Olimpia di Messina, sono proprio i Greens. L'anno scorso fucilarono Milano in entrambe le occasioni, e allo stesso modo. Freddando le ottime partenze biancorosse. Lo scorso 1° aprile, nel penultimo turno di regular-season, il Panathinaikos rimontò dal -20 del secondo quarto vincendo in overtime con la miglior prestazione in carriera di Ben Bentil, oggi biancorosso (16 punti). E il 3 dicembre, nella gara d'andata al Forum, resuscitò dal -15 con un quarto periodo stellare . Quella partita, risalente a oltre un anno fa, è anche l'ultima vittoria del Pana in Eurolega lontano da Atene.

Panathinaikos Opap Atene: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 3 Kendrick Perry playmaker 185 5 Daryl Macon guardia 188 6 Georgios Papagiannis centro 220 7 Eleftherios Bochoridis guardia 196 9 Vasilis Kavvadas centro 206 10 Ioannis Papapetrou ala 203 14 Leonidas Kaselakis ala 202 15 Okaro White ala 203 21 Leoklis Avdalas guardia 196 26 Nemanja Nedovic guardia 192 40 Jeremy Evans ala 206 72 Eleftherios Mantzoukas ala 207 74 Howard Sant-Roos guardia 201 Coach Dimitris Priftis - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato il Panathinaikos Atene

Il Panathinaikos è reduce da una stagione di basso livello, la peggiore nell'epoca dell'Eurolega moderna, chiusa con un record di 11-23. Il roster dello scorso anno, poco qualitativo rispetto al grande Pana che dominava in Europa nello scorso decennio, è stato ristrutturato in estate e riaggiustato in corsa con nuovi movimenti già in questa prima parte di stagione. La panchina è stata affidata a coach Dimitris Priftis, subentrato al traghettatore Oded Kattash. La squadra ha salutato i due ex-milanesi Shelvin Mack e Aaron White, più Mario Hezonja, Zach Auguste e i due nuovi innesti biancorossi, Dinos Mitoglou e Ben Bentil. Il mercato estivo ha portato un altro ex-Olimpia, Jeremy Evans, assieme a Kendrick Perry (playmaker rookie in Eurolega dopo una buona annata in Eurocup con l'Olimpia Lubiana), Daryl Macon (realizzatore con qualche presenza in NBA) e Okaro White (già visto anche in Italia con la Virtus Bologna), mentre Jehyve Floyd e Yogi Ferrell hanno già lasciato la squadra dopo inizi complicati.

Daryl Macon al tiro contro Nate Wolters, Stella Rossa mts Belgrado-Panathinaikos Opap Atene, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il sistema offensivo del Panathinaikos è poco produttivo: quintultimo per punti realizzati (73.7), terzultimo per assist (14.4), terzultimo per percentuale dall'arco (33.3%) e quartultimo per percentuale da due (50.9%). La punta di diamante è Daryl Macon, top-scorer con 15.7 punti di media a gara, sempre in doppia cifra tranne in una sola occasione e protagonista anche di un exploit da 34 contro l'Anadolu Efes. La grande spalla è Ioannis Papapetrou (11.3 punti), giocatore all-around per eccellenza e tenace anche nella metacampo difensiva, mentre il centro-area è sempre territorio per i 220 cm di Georgios Papagiannis, miglior rimbalzista (8.1) e terzo stoppatore (1.7) dell'intera Eurolega. Howard Sant-Roos (7.1 punti, 1.5 assist) sta scavalcando le gerarchie in regia al posto di Kendrick Perry, ancora in difficoltà di adattamento al nuovo livello europeo, mentre Nemanja Nedovic (9.5 punti) si sta ritagliando un nuovo ruolo in uscita dalla panchina: il grande ex è in forte dubbio per la partita del Forum a causa di una brutta distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima gara di campionato.

Il Panathinaikos sta faticando anche nella metacampo opposta. È la quinta peggior difesa del torneo (78.6 punti concessi in media), un fattore dovuto soprattutto alla scarsa consistenza sul perimetro. I Greens concedono un numero molto elevato di triple ad alta percentuale: in media ne subiscono 9.4 con il 36.1%. Soltanto l'Anadolu Efes è più vulnerabile sull'arco in questa prima metà di stagione.

Le chiavi della partita: come Milano può battere il Panathinaikos

Nelle due sconfitte dello scorso anno, Milano ha sofferto la fisicità della squadra greca. Una fisicità minore in questa stagione, stanti gli addii di Dinos Mitoglou e Ben Bentil, ma ancora presente con la coppia Papagiannis-Evans, l'imprevedibilità di Okaro White e la solidità di Papapetrou. Papagiannis, in particolare, sarà un cliente scomodo, da neutralizzare con un gran lavoro in staffetta tra Melli, Bentil e Tarczewski. Kyle Hines, difensore straordinario in ogni situazione, ha già mostrato di patire l'enorme differenza di statura.

Georgios Papagiannis va a schiacciare nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Panathinaikos Opap Atene, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

Sul perimetro occhi fissi su Daryl Macon e Ioannis Papapetrou. Shavon Shields, Malcolm Delaney e Devon Hall avranno le mani piene nel ruolo di specialisti. La regia, con la coppia Sant Roos-Perry, incute meno paura. Resta però l'incognita Nemanja Nedovic. Se dovesse recuperare, attenzione alla classica partita da ex avvelenato, già vista nella rimonta del Forum dello scorso dicembre, quando il serbo fu decisivo nel quarto periodo.

Più in generale, Milano dovrà ritrovare la consistenza e la solidità difensiva vista nei primi 32 minuti della trasferta di Monaco, dove, anche contro un avversario fisico e spigoloso, aveva concesso soltanto 44 punti con percentuali bassissime dal campo. Sulla metacampo opposta sarà invece d'obbligo mantenere quella sicurezza nel gioco perimetrale che ha risolto tanti problemi nella ripresa sul parquet del Principato. L'Olimpia è tornata a segnare dall'arco in doppia cifra e con precisione discreta (10/25), mettendo fine a un periodo di pesante siccità. E quella vulnerabilità del Pana sul perimetro dovrà essere sfruttata per riprendere ancor più confidenza con le proprie bocche da fuoco, specialmente sui canestri di casa. L'obiettivo, concreto, è vincere. Così da dare continuità al successo di MonteCarlo e arrivare in fiducia al big-match di giovedì contro il Real Madrid.

