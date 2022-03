Vincere contro un Panathinaikos infangato in un'altra stagione europea complessa, 7-18. Milano ad Atene, parte seconda. Dopo aver sbattuto sul muro dell'Olympiacos toccando il minimo stagionale per produzione offensiva (58 punti), l'Olimpia scende su un altro parquet storico del basket europeo. La sfida di venerdì sera a Oaka sarà durissima sul piano ambientale, ma l'Armani non ha alternative dopo aver visto assottigliarsi il suo cuscinetto di margine a difesa del terzo posto in classifica: vincere.contro un Panathinaikos infangato in un'altra stagione europea complessa, soffocato al terzultimo posto in graduatoria in compagnia del Baskonia con un record molto negativo di

La cautela, ovviamente, è d'obbligo. Perché la storia recente mette in allarme. Nell'era di coach Ettore Messina, Milano è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti con il Panathinaikos, ma i ricordi delle due sconfitte, risalenti alla scorsa stagione, sono ancora molto nitidi. L'Olimpia perse entrambe le partite in volata dopo aver subito rimonte pesanti, in doppia cifra, smarrendo totalmente controllo e inerzia nella ripresa.

Ad

Malcolm Delaney in penetrazione, AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Panathinaikos Opap Atene: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 5 Daryl Macon guardia 188 6 Georgios Papagiannis centro 220 7 Eleftherios Bochoridis guardia 196 9 Vasilis Kavvadas centro 206 10 Ioannis Papapetrou ala 203 14 Leonidas Kaselakis ala 202 15 Okaro White ala 203 21 Leoklis Avdalas guardia 196 24 Stefan Jovic playmaker 198 26 Nemanja Nedovic guardia 192 40 Jeremy Evans ala 206 72 Eleftherios Mantzoukas ala 207 74 Howard Sant-Roos guardia 201 Coach Dimitris Priftis - -

Le chiavi della partita: come Milano può battere il Panathinaikos

non sottovalutare l'avversario guardando la classifica. Nel match di andata, l'approccio dell'Olimpia non fu particolarmente aggressivo, e il Panathinaikos tentò una mini-fuga nel primo periodo, vinto 19-15. In Eurolega non esistono squadre abbordabili, soprattutto in trasferta. Per ribaltare l'inizio deficitario, Milano dovette attingere a piene mani alla sua forza difensiva, mettere la museruola a Daryl Macon (l'avversario più pimpante in avvio) e stritolare il Pana a soli 10 punti nel secondo periodo e a 25 complessivi nell'intera ripresa. I Greens chiusero con 17 palle perse e il 41% da due. La gara del Forum, vinta 75-54 lo scorso 14 dicembre , fornisce le indicazioni necessarie. La prima, fondamentale,. Nel match di andata, l'approccio dell'Olimpia non fu particolarmente aggressivo, e il Panathinaikos tentò una mini-fuga nel primo periodo, vinto 19-15.Per ribaltare l'inizio deficitario,, mettere la museruola a Daryl Macon (l'avversario più pimpante in avvio) e stritolare il Pana a soli 10 punti nel secondo periodo e a 25 complessivi nell'intera ripresa. I Greens chiusero

Ma, attenzione! In quella partita mancava Nemanja Nedovic, il punto di riferimento offensivo principale, ed ex molto avvelenato. Il piano-partita sarà impostato su di lui: togliergli spazio e ritmo saranno fattori-chiave. E attenzione, bis! Nel match del Forum, Milano giocò una partita molto attenta sulle punte di diamante greche, tradizionalmente le più ostiche da contenere. Ioannis Papapetrou e, soprattutto, Georgios Papagiannis furono limitati a un paio di acuti a testa. Ma l'Olimpia sa bene, per averlo sperimentato sulla sua stessa pelle nella scorsa stagione, quanto possano essere letali i 220 cm di Papagiannis, specialmente sul parquet di Oaka. Sarà determinante tenerlo lontano dal tabellone, dalla possibilità di raccogliere rimbalzi offensivi e regalare extra-possessi ai suoi, e, soprattutto, dalle classiche giocate in pick'n'roll con Nedovic, spesso chiuse con alley-oop al ferro.

