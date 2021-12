il senso di grande classica nei due sport principali del continente, calcio e basket. L'anno scorso fu un tripudio Olimpia. Capace non soltanto di Sergio Rodriguez, grande ex, Milano-Real Madrid ha sempre un gusto speciale. Nessun altro asse in Europa condensanei due sport principali del continente, calcio e basket. L'anno scorso fu un tripudio Olimpia. Capace non soltanto di spezzare un tabù di sconfitte lungo undici anni grazie a una prestazione casalinga straordinaria di, grande ex, ma di ripetersi anche a Madrid , centrando un successo finora unico nella storia dell'Eurolega moderna.

71.67 punti concessi di media a gara, un dato molto migliorato nelle due vittorie contro Monaco e Panathinaikos. Il Real fa altrettanto bene, subendone 72.13. Due squadre solide, organizzate, resilienti e profondissime. Perché se l'Olimpia dovrà fare a meno di Dinos Mitoglou e Riccardo Moraschini, i blancos non avranno a disposizione gli infortunati Trey Thompkins, Alberto Abalde e Carlos Alocen, cui si aggiungono anche coach Pablo Laso e Thomas Heurtel, fermati dal covid a inizio settimana. Eppure, il Real è reduce da Anthony Randolph. Soltanto immaginare la forza di questa squadra al completo, finora mai vista in stagione, mette i brividi. Quest'anno i risvolti sono altrettanto interessanti: seconda contro terza in classifica , scontro titanico fra le due migliori difese d'Europa. Milano rappresenta l'eccellenza nella categoria , con soliconcessi di media a gara, un dato molto migliorato nelle due vittorie contro Monaco e Panathinaikos. Il Real fa altrettanto bene, subendone. Due squadre solide, organizzate, resilienti e profondissime. Perché se l'Olimpia dovrà fare a meno di, inon avranno a disposizione gli infortunati, cui si aggiungono anche, fermati dal covid a inizio settimana. Eppure, il Real è reduce da una vittoria schiacciante sull'Alba Berlino (87-64) in cui ha recuperato. Soltanto immaginare la forza di questa squadra al completo, finora mai vista in stagione, mette i brividi.

Ad

Real Madrid: il roster 2021-22

Eurolega Olimpia Milano-Real Madrid in diretta TV e LIVE-Streaming UN' ORA FA

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Nigel Williams-Goss playmaker 191 1 Fabien Causeur guardia 195 2 Juan Nunez playmaker 192 3 Anthony Randolph ala 211 4 Thomas Heurtel playmaker 189 5 Rudy Fernandez ala 196 6 Alberto Abalde ala 202 8 Adam Hanga ala 200 11 Tristan Vukcevic centro 209 12 Carlos Alocen playmaker 194 16 Sediq Garuba ala 192 17 Vincent Poirier centro 213 22 Walter Tavares centro 220 23 Sergio Llull playmaker 190 28 Guerschon Yabusele ala 204 33 Trey Thompkins ala 208 44 Jeffery Taylor ala 201 Coach Pablo Laso - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato il Real Madrid

In estate, il Real ha iniziato le operazioni di svecchiamento e ricostruzione di un ciclo che, per motivi vari, ha mancato la qualificazione alle Final Four soltanto per la seconda volta in otto stagioni. Si parla, ovviamente, di una ricostruzione di altissimo livello per una squadra rimasta sempre super-competitiva. Gli addii ad Alex Tyes, Nicolas Laprovittola, al giovane prospetto Ousmane Garuba e alle due colonne Felipe Reyes e Jaycee Carroll sono stati rimpiazzati da operazioni in entrata di qualità assoluta: dentro Nigel Williams-Goss e Thomas Heurtel sul perimetro, Adam Hanga come uomo all-around, e back-court rinnovato con gli inserimenti di Vincent Poirier e Guerschon Yabusele, protagonista di un avvio di stagione straordinario.

Guerschon Yabusele, Real Madrid, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Nonostante un roster più corto per infortuni e problematiche legate al coronavirus, il Real Madrid ha una profondità e ricchezza di talento tali da non soffrire particolari punti deboli. I blancos sono primi per rimbalzi (36.7), secondi per assist (18.5), quarti per punti segnati (80.2) e, come detto, seconda miglior difesa dell'Eurolega, dietro alla sola Milano. L'unica lacuna è un controllo meno spasmodico dei possessi: mentre l'Olimpia ha una gestione iper-oculata (soltanto 10.3 palle perse a partita, prima in Europa), il Real è la quarta squadra che perde più palloni con 13.5 a gara.

Walter Tavares è il perno per presenza difensiva e peso nella metacampo d'attacco. Il capoverdiano segna 12.5 punti a partita con il 79.1% da due (top in Eurolega), è secondo per rimbalzi (7.1) e primo per stoppate (1.7). Guerschon Yabusele, calato in un contesto di livello dopo l'esperienza all'Asvel, sta rispondendo con la stagione dell'esplosione (12.2 punti e 4.4 rimbalzi a partita), Vincent Poirier è un back-up extra-lusso (7.5 punti, 6.3 rimbalzi) e il rientro di Anthony Randolph darà ulteriore sostanza ed esperienza al front-court (13 punti in 22 minuti al debutto contro l'Alba). Sul perimetro, il Real Madrid può vantare un numero altissimo di armi anche senza Thomas Heurtel, uno dei migliori lettori di gioco d'Europa (9.2 punti e 4.9 assist). I blancos possono contare sul poliedrico Adam Hanga, in grado di occupare qualsiasi ruolo tra gli esterni, sulla vitalità di Nigel Williams-Goss (7.6 punti e difensore tenace), l'ottima vena di Fabien Causeur (8.3 punti) e l'esperienza infinita di Sergio Llull (5.8 punti, 2.3 assist) e Rudy Fernandez (5.7 punti).

Le chiavi della partita: come Milano può battere il Real Madrid

L'Olimpia ha un solo modo per battere il Real Madrid: giocare una partita difensivamente perfetta. L'attacco, da solo, non ha le qualità per competere contro una squadra con maggior talento diffuso e un sistema difensivo altrettanto solido. Il diktat sarà togliere dalla partita Walter Tavares. L'anno scorso Milano ci riuscì cavalcando per larghi tratti Kyle Hines da portatore di palla, così da costringere il capoverdiano a una presenza meno profonda e stanziale in area. Sul fronte opposto, però, servirà il supporto di Nik Melli, Ben Bentil e Kaleb Tarczewski per opporre quei centimetri che Hines non può fornire. Il controllo dei tabelloni contro la squadra più forte d'Europa a rimbalzo sarà un altro fattore-chiave.

Walter Tavares chiuso tra Gigi Datome, Riccardo Moraschini e Zach LeDay, AX Armani Exchange Milano-Real Madrid, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

In attacco, Milano ha ritrovato gerarchie e sistema con il reintegro di Malcolm Delaney, il buon ambientamento di Ben Bentil e gli squilli interessanti di Troy Daniels, ma avrà bisogno di una partita di livello generale superiore alle ultime due, seppur vinte. Il controllo del pallone resta un punto focale, ma servirà sfruttare le (poche) occasioni per correre in contropiede alla ricerca di punti facili e muovere il Real Madrid a difesa schierata, stanando i 220 centimetri di Tavares e la potenza fisica dell'intero front-court.

Un dato, molto curioso, che può aiutare? Il Real Madrid concede il 37.1% dall'arco agli avversari, quarta peggior squadra in questa speciale categoria statistica. Milano, invece, è quarta per percentuale (35.8% e 37.6% in casa) e numero di triple realizzate (9.1). Ma i numeri, presi così, possono essere ingannevoli. Quelle triple vanno pur sempre ben costruite per trasformarsi in tiri ad alta percentuale.

Eurolega Difesa e veterani: è tornata la grande Milano di inizio stagione 6 ORE FA