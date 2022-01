Zalgiris Kaunas. back-to-back. Perché dopo il match di venerdì 28 gennaio (ore 20.30 al Forum di Assago), l'Olimpia sarà di scena a Kaunas martedì 8 febbraio. Dopo quattro mesi è arrivato il momento dello I problemi di covid che hanno storpiato il calendario trasformeranno gli impegni dell'AX Armani Exchange Milano contro la formazione lituana in una sorta di. Perché dopo il match di(ore 20.30 al Forum di Assago), l'Olimpia sarà di scena a Kaunas

in grossa crisi di identità e risultati dopo la grande rivoluzione estiva che ha smembrato gran parte dell'ossatura delle precedenti stagioni. La squadra lituana ha aperto il torneo con una serie di nove sconfitte consecutive e ora si trova invischiata in un'altra striscia negativa da cinque ko filati: il record complessivo recita 3-15 con annesso Milano affronterà una squadradopo la grande rivoluzione estiva che ha smembrato gran parte dell'ossatura delle precedenti stagioni. La squadra lituana ha aperto il torneo con una serie die ora si trova invischiata in un'altra striscia negativa da: il record complessivo recitacon annesso ultimo posto in classifica

Sono 14 i precedenti tra Milano e Zalgiris nell'epoca dell'Eurolega moderna. L'Olimpia è in svantaggio per 6-8, ma ha vinto entrambe le partite della scorsa stagione e quattro scontri diretti negli ultimi cinque. Sul parquet del Forum, il record è positivo (4-3), ma l'ultima sconfitta, datata 9 novembre 2017, fu quel terribile -32 (62-94) che segnò uno dei punti più bassi dell'epoca Pianigiani.

Zalgiris Kaunas: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Tai Webster guardia 193 1 Marek Blazevic centro 211 3 Liutauras Lelevicius guardia 201 4 Lukas Lekavicius playmaker 180 7 Josh Nebo centro 206 9 Mantas Kalnietis playmaker 196 10 Regimantas Miniotas ala 208 13 Paulius Jankunas ala 205 16 Karolis Lukosiunas ala 195 21 Arturas Milaknis guardia 195 32 Janis Strelnieks guardia 191 34 Tyler Cavanaugh ala 206 55 Niels Giffey ala 200 77 Joffrey Lauvergne centro 211 92 Edgaras Ulanovas ala 199 Coach Jure Zdovc - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato lo Zalgiris Kaunas

Lo Zalgiris è reduce da una stagione di flessione, chiusa sì con un record in parità (17-17) ma fuori dalla zona playoff. L'addio di coach Sarunas Jasikevicius, l'uomo che portò la corazzata lituana a disputare le Final Four del 2018, non è ancora stato metabolizzato. E, con enorme probabilità, non lo sarà mai nemmeno nel prossimo futuro. L'epopea di Martin Schiller, coach rivoluzionario che aveva tentato di inserire tanti concetti del basket moderno e d'oltreoceano all'interno di un tessuto molto tradizionalista, è durata poco più di una stagione. Ma anche l'arrivo di un coach più conservatore come lo sloveno Jure Zdovc non sta dando particolari frutti una volta esaurita una fiammata da tre vittorie in quattro gare (le uniche raccolte finora) tra fine novembre e inizio dicembre.

Un time-out di Jure Zdovc durante il match tra Fenerbahçe Beko Istanbul e Zalgiris Kaunas Credit Foto Getty Images

La ricostruzione estiva è stata di basso profilo. Lo Zalgiris ha perso tante pedine-chiave (Rokas Jokubaitis e Nigel Hayes-Davis hanno raggiunto coach Jasikevicius al Barcellona, ma sono partiti anche veterani importanti come Marius Grigonis, Thomas Walkup e Augustine Rubit), rimpiazzate con innesti di qualità inferiore. Ai ritorni di Edgaras Ulanovas e Mantas Kalnietis si sono affiancati gli ingaggi di Janis Strelnieks, Niels Giffey, Tyler Cavanaugh e Josh Nebo, forse il colpo più interessante, seguito anche da Milano nella scorsa stagione. Lo spot di guardia realizzatrice resta ancora vacante. Dopo la rottura molto rapida con Emmanuel Mudiay, lo Zalgiris è stato costretto a ripiegare su Tai Webster (finora molto sottotono rispetto alle attese) e a riciclare Zoran Dragic, tagliato dopo sole nove partite. Problemi anche nel verniciato, dove lo Zalgiris ha potuto schierare Joffrey Lauvergne soltanto per due partite prima di perderlo per un grave infortunio alla spalla.

Invischiato in una situazione molto complessa che ha ormai segnato questa stagione come annata di pura transizione, lo Zalgiris è ultimo per punti segnati (69.89) e per percentuale da due (48.57%), quattordicesimo per percentuale dall'arco (34.16%) ed è la quarta peggior difesa del torneo (79.67 punti subiti a partita). La squadra non ha una vera bocca da fuoco affidabile, né sul perimetro, né vicino a canestro. Nessun giocatore ha un fatturato in doppia cifra. Il top-scorer è Janis Strelnieks (8.7 punti), seguito da Josh Nebo (8.5), Lukas Lekavicius (8.1) e Tyler Cavanaugh (8.1).

Le chiavi della partita: come Milano può battere lo Zalgiris Kaunas

terzo posto con un record di 13-6, l'Olimpia deve capitalizzare le ultime vittorie esterne di Calendario e implicazioni di classifica pretendono una vittoria nella partita di venerdì. Tornata alcon un record di, l'Olimpia deve capitalizzare le ultime vittorie esterne di Barcellona Mosca difendendo il fattore campo come fatto la scorsa settimana nell'impegno del Forum contro l'Alba Berlino . Ma la partita con l'Alba, vinta soltanto nel quarto periodo, fornisce un insegnamento importante: guardare la classifica per preparare una partita di Eurolega è sempre un grosso errore, perché in questo torneo non ci sono gare o avversarie abbordabili.

Malcolm Delaney marcato da Lukas Lekavicius, AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

sua partita, fatta di grande impegno, intensità e dedizione difensiva per stritolare sin dalla palla a due l'attacco asfittico dello Zalgiris. È prevedibile una partita a basso ritmo e basso punteggio, in cui l'Olimpia dovrà mostrare la sua superiorità nella gestione dei possessi, grande punto di forza di questa stagione (è la squadra che perde meno palloni, soltanto 11 a gara). In attacco, Milano ha sempre avuto percentuali buone dall'arco nelle gare casalinghe, un dato in cui si infilano il recupero di Gigi Datome (out a Mosca per una lieve distorsione a una caviglia) e la buona vena di Troy Daniels, tra i migliori in campo nel successo contro il CSKA. Milano, superiore sulla carta, dovrà giocare lapartita, fatta diper stritolare sin dalla palla a due l'attacco asfittico dello Zalgiris. È prevedibile, in cui l'Olimpia dovrà mostrare, grande punto di forza di questa stagione (è la squadra che perde meno palloni, soltantoa gara). In attacco, Milano ha sempre avuto, un dato in cui si infilano il recupero di(out a Mosca per una lieve distorsione a una caviglia) e la buona vena di

Lo Zalgiris si presenterà al Forum in versione rimaneggiata. Non ci saranno Josh Nebo, positivo al covid, e gli infortunati Joffrey Lauvergne e Janis Strelnieks. Presente il grande ex, Mantas Kalnietis, nonostante condizioni fisiche non perfette, così come Tai Webster e Arturas Milaknis, negativizzati ma in scarsa condizione fisica per la quarantena. Presenza in dubbio, invece, per Paulius Jankunas, appena recuperato dal covid.

