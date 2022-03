in una grande "rivalità classica", tra due squadre che non si amano e due grandissimi allenatori che hanno vissuto qualche screzio personale negli ultimi mesi. L'Olimpia, quarta con un record di 17-8, si gioca un posto nella Top 4, che vale il fattore campo a favore nei playoff. Il Bayern, ottavo a 12-11, si gioca invece una fetta importante del suo destino. In queste ultime due settimane di recuperi per i rinvii dovuti al covid, affronterà un calendario da Odissea pura, con cinque partite di Eurolega racchiuse in 11 giorni, quattro delle quali in trasferta. L'anno scorso, fu l'incrocio che riportò Milano alle Final Four di Eurolega dopo quasi trent'anni di attesa. Quest'anno, si è trasformatatra due squadre che non si amano e due grandissimi allenatori che hanno vissuto qualche screzio personale negli ultimi mesi. L'Olimpia, quarta con un record di, si gioca, che vale il fattore campo a favore nei playoff. Il Bayern, ottavo a, si gioca invece una fetta importante del suo destino. In queste ultime due settimane di recuperi per i rinvii dovuti al covid, affronterà un calendario da Odissea pura, con, quattro delle quali in trasferta.

Nonostante un'annata molto ondivaga e nettamente inferiore all'exploit vissuto con l'arrivo di coach Andrea Trinchieri nella scorsa stagione, il Bayern è stata la squadra più avvantaggiata dall'esclusione delle russe in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. Dopo aver stazionato per mesi a metà classifica, ora ha la chanche di provare a svoltare l'anno centrando una qualificazione ai playoff che sembrava materia molto complessa fino a poco tempo fa.

FC Bayern Monaco: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Nick Weiler-Babb guardia 196 1 DeShaun Thomas ala 201 2 Corey Walden play-guardia 188 8 Othello Hunter centro 203 10 Ognjen Jaramaz guardia 193 11 Vladimir Lucic ala 204 12 Jason George ala 198 13 Andreas Obst guardia 191 14 Nihad Dedovic guardia 199 21 Augustine Rubit ala 203 26 Marvin Ogunsipe ala 204 31 Zan Mark Sisko play 189 32 Darrun Hilliard guardia 198 34 Gavin Schilling ala-centro 206 43 Leon Radosevic centro 208 Coach Andrea Trinchieri - -

di partita all'ultimo sangue. In cui energia, durezza fisica e mentale hanno spesso avuto la meglio sui temi tecnico-tattici. Nell'era Messina, i precedenti parlano chiaro: il fattore-campo è sempre stato determinante, 83-77 finale brillò uno dei vecchi nemici dell'Olimpia, Vladimir Lucic, MVP con 20 punti nella sua seconda apparizione stagionale in Eurolega. Negli ultimi due anni, Milano-Bayern è sempre stata sinonimo. In cuihanno spesso avuto la meglio sui temi tecnico-tattici. Nell'era Messina, i precedenti parlano chiaro: anche nella serie playoff decisa soltanto in gara-5 , eccezion fatta per il successo artigliato dall'Olimpia in overtime nel match di andata a Monaco nella scorsa stagione. Nel match dello scorso 26 ottobre, il Bayern si è concesso una piccola rivincita dopo l'eliminazione ai playoff, rifilando a Milano il primo ko stagionale in Coppa . In quell'finale brillò uno dei vecchi nemici dell'Olimpia,, MVP con 20 punti nella sua seconda apparizione stagionale in Eurolega.

cinque trasferte consecutive chiuse con un record di 2-3. Dopo aver smarrito fluidità e qualità di gioco, soprattutto offensiva, l'Armani si è ricompattata con un secondo tempo straordinario una muraglia difensiva e ritrovando un attacco produttivo con responsabilità condivise. Il trend positivo è stato confermato anche Milano ritrova il parquet del Forum dopochiuse con un record di. Dopo aver smarrito fluidità e qualità di gioco, soprattutto offensiva, l'Armani si è ricompattata con un secondo tempo straordinario nella vittoria di Istanbul contro l'Anadolu Efes , tornando a erigeree ritrovando. Il trend positivo è stato confermato anche nel largo successo in campionato nel derby contro Varese , risolto sostanzialmente in poco più di un quarto e con massiccio utilizzo delle seconde linee.

Ora, con il roster nuovamente al completo dopo aver superato tante problematiche di infortuni, Milano può tornare a esprimere la stessa grande sostanza già vista a inizio stagione, quando svettava in testa alla classifica con un record di 8-1. Il ritorno a casa per due partite consecutive (giovedì arriverà l'AS Monaco del grande ex, Mike James), non potrà che aiutare. Il record in Eurolega al Forum è molto positivo (10-3), e, a questo punto della stagione, ogni partita diventa fondamentale per scalare la classifica e cercare il miglior piazzamento playoff possibile.

