una battaglia di pure difese. E a vincerla è stata quella di Milano, capace di confermarsi, ancora una volta, sotto i 60 punti per la terza volta consecutiva, costringendo anche la Stella Rossa al suo season-low. E, per la terza volta consecutiva, vince segnando appena più di 60 punti. È un basket in netta controtendenza rispetto alla modernità, che non bada all'estetica ma alla sostanza. Può non piacere, ma una cosa è certa: ha basi ben chiare e precise, condivise dall'intera squadra. E, fino a questo momento, è tremendamente efficace per mietere vittorie. Si era previsto, e così è stato: a Belgrado si è combattuta. E a vincerla è stata quella di Milano, capace di confermarsi, ancora una volta, eccellenza in Europa . L'Olimpia soffoca gli avversari, costringendo anche la Stella Rossa al. E, per la terza volta consecutiva,. È un basket in netta controtendenza rispetto alla modernità,. Può non piacere, ma una cosa è certa:. E, fino a questo momento, è tremendamente efficace per mietere vittorie.

Il sacco di Belgrado allunga la striscia positiva nell'head-to-head con la Stella Rossa, battuta per la terza volta consecutiva dopo anni di grandi amarezze, e, più in generale, quella con cui l'Olimpia sta consolidando il terzo posto in classifica dopo i problemi accusati tra novembre e dicembre. Milano festeggia il quinto successo filato (il quarto esterno dopo quelli di Monaco, Barcellona e Mosca), porta il proprio record a 15-6 e la percentuale di vittorie al 71.4%, il dato migliore nell'epoca dell'Eurolega moderna.

Ad

Eurolega Messina: "Gara quasi perfetta in difesa, gran lavoro a rimbalzo" 10 MINUTI FA

L'8-7 del primo intervallo vale il minimo fatturato di un primo quarto nella storia intera dell'Eurolega. Per partite fluide e godibili, consigliamo di passare oltre. Perché bastano già i primi possessi per tratteggiare immediatamente i contorni di una gara tesa, nervosa, fra due squadre che hanno come punto di forza una capacità estrema di far giocare male l'avversario. E in casi come questi, quando difese compatte e organizzate sfidano attacchi zoppicanti, c'è un solo esito possibile: un match a basso ritmo, con controllo esasperato del cronometro e del pallone, e tabellone del punteggio che si muove con estenuante lentezza. Dopo 6 minuti abbondanti, è ancora 3-0. Tanto ci vuole perché Milano segni il primo "gol" di serata in un primo quarto da 3/18 al tiro.

L'Olimpia trova fluidità con l'apporto della panchina. Ben Bentil (12+9), tirato a lucido, spadroneggia a rimbalzo e segna canestri folli, senza avvertire la minima pressione nonostante l'ambiente rovente. Pippo Ricci (10) ha immediato impatto per dare qualità balistica sul perimetro in una serata in cui coach Messina preferisce non concedere spazio a Troy Daniels per ragioni difensive. Sergio Rodriguez litiga con i ferri (1/6) ma ravviva l'attacco stantio (4 assist).

Malcolm Delaney marcato da Stefan Markovic, Stella Rossa mts Belgrado-AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

La fiammata del Chacho funge da stampella preziosa per Malcolm Delaney. Perché, dopo un primo periodo di bassa qualità, MD23 torna in campo per prendere in mano la partita senza mollarla mai più. L'ex-Barça si accende come una scintilla improvvisa nella notte, e inizia a macinare il suo basket più bello ed efficace della stagione. Letture, personalità e talento confezionano una serata da 18 punti con 4/6 dall'arco, suo season-high. E, in una partita a così basso punteggio, ogni tripla che accarezza la retina vale un macigno sulla testa degli avversari.

Spinta dai canestri del suo playmaker, Milano trova due quarti centrali di buona esecuzione qualità offensiva, aprendo il campo per colpire dall'arco (10/24, 42%). L'area è terra di conquista per le invenzioni di Devon Hall (9) e per le ricezioni profonde di Kyle Hines (8), determinante per mantenere le distanze in linea di galleggiamento tra i 5 e gli 8 punti. L'Olimpia non va mai in lunetta (1/4, primi liberi tentati a 4'30" dalla sirena), ma si affida alle classiche giocate in pick'n'roll da consegnato e agli short-roll di Melli e Hines per innescare i tiratori sui ribaltamenti. Ricci e Bentil continuano a pescare jolly pesanti che frustrano i tentativi di rimonta della Stella Rossa, ma il finale è ancora di Malcolm Delaney: suo un canestro spaziale, appoggiato alla tabella dai 6 metri con pura grazia e controllo, che vale il +7 a due minuti dalla sirena. Sarà la difesa, infine, a costruire le barricate per difendere il vantaggio. Perché da quel momento in poi arriverà un solo punto dalla lunetta di Mitrovic.

Milano lascia alla Stella Rossa il 39.5% da due e il 27.8% dall'arco, e vince la battaglia a rimbalzo contro un'avversaria molto fisica (38-31 con 8 offensivi). Se Delaney si merita il premio di MVP per la personalità mostrata in attacco, è l'intero front-court a richiedere il premio per il lavoro nella metacampo difensiva. Dal solito enciclopedico Kyle Hines (anche 3 stoppate) al gladiatorio Nicolò Melli, silente in fase realizzativa ma sempre straordinario per posizionamento, tempismo e qualità degli aiuti, al ruggente Pippo Ricci, bravo, assieme a Bentil, nel mantenere sempre alta fisicità e durezza.

Milano tornerà già in campo fra due giorni, per chiudere un nuovo doppio turno: giovedì 3 febbraio, alle ore 20.30, sfida al Forum contro il Fenerbahçe Beko Istanbul di coach Sasha Djordjevic e Achille Polonara.

Stella Rossa mts Belgrado - AX Armani Exchange Milano 57-63

Stella Rossa : Wolters 5, Dobric 9, Kalinic 13, White, Kuzmic 4; Davidovac 2, Mitrovic 5, Lazic 1, Hollins 13, Ivanovic 4, Markovic 1. N.e.: Zirbes. All.: Radonjic.

: Wolters 5, Dobric 9, Kalinic 13, White, Kuzmic 4; Davidovac 2, Mitrovic 5, Lazic 1, Hollins 13, Ivanovic 4, Markovic 1. N.e.: Zirbes. All.: Radonjic. Milano: Delaney 18, Hall 9, Datome, Melli 4, Hines 8; Rodriguez 2, Tarczewski, Ricci 10, Daniels, Bentile 12. N.e.: Biligha, Alviti. All.: Messina.

Eurolega Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano in LIVE Blogging 3 ORE FA