quella storica partenza da 8-1 che la lanciò, per un paio di settimane, in vetta alla classifica in solitaria. Fu la notte del terzo successo consecutivo dell'Olimpia sul CSKA nel giro di cinque mesi, considerando anche la partita di ritorno della scorsa stagione e la finalina di Colonia. Una striscia ancora aperta e quasi epica dopo le 10 sconfitte consecutive incassate a ripetizione nei cinque anni precedenti. Meno di quattro mesi fa, nella opening night del 30 settembre , Milano posò proprio contro il CSKA Mosca il primo mattoncino perche la lanciò, per un paio di settimane, in vetta alla classifica in solitaria. Fu la notte delnel giro di cinque mesi, considerando anche la partita di ritorno della scorsa stagione e la finalina di Colonia. Una striscia ancora aperta e quasi epica dopo le 10 sconfitte consecutive incassate a ripetizione nei cinque anni precedenti.

12-6. Il CSKA, che ha una gara in meno da recuperare, insegue in scia, a 12-7. Inutile specificare l'importanza della posta in palio: un'altra vittoria permetterebbe all'Olimpia di riallungare verso l'alto e di avere il vantaggio nello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti al termine della regular-season. Venerdì pomeriggio, alle 18:00 ora italiana, Olimpia e CSKA si ritrovano per una sfida con grandi implicazioni d'alta classifica, uno scontro diretto tra due squadre che puntano a qualificarsi ai playoff con il miglior record possibile. Dopo il successo di martedì nel recupero contro l'Alba Berlino , Milano ha riagganciato Olympiacos e Zenit San Pietroburgo formando un terzetto tra terzo e quinto posto a quotaIl CSKA, che ha una gara in meno da recuperare, insegue in scia, a. Inutile specificare l'importanza della posta in palio: un'altra vittoria permetterebbe all'Olimpia di riallungare verso l'alto e di avere il vantaggio nello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti al termine della regular-season.

CSKA Mosca, il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 1 Iffe Lundberg PM/G 192 3 Joel Bolomboy A/C 204 4 Alexander Khomenko PM 192 7 Ivan Ukhov G 193 8 Vladimir Ivlev C 207 10 Daniel Hackett PM/G 196 11 Semen Antonov A 202 17 Johannes Voigtmann A/C 211 21 Will Clyburn A 201 23 Tornike Shengelia A 206 28 Andrei Lopatin A 208 33 Nikola Milutinov C 213 40 Marius Grigonis G 198 41 Nikita Kurbanov A 202 91 Alexei Shved G 198 Coach Dimitris Itoudis - -

Imparare dalla gara d'andata: come Milano può battere il CSKA Mosca

Il CSKA è una squadra a forte trazione offensiva, come spiegato anche dai numeri: quarta per punti segnati (80.74 a gara), quinta per valutazione (88.74), sesta per percentuale dall'arco (36.31%). Ha stazza e fisicità per essere forte a rimbalzo (quinta con 34.63 raccolti a partita), ma è meno solida del consueto nella propria metacampo: è undicesima per punti subiti (78.89) ed è la terza peggior difesa per percentuale reale concessa agli avversari (49.49%).

cambiare atteggiamento al rientro in campo, sfoderando trenta minuti ad altissimo livello fisico ed energetico. La partita, trasformatasi in una vera e propria tonnara in un secondo tempo difensivo dalle caratteristiche molto vintage per numero di contatti non fischiati, si era incanalata su sponda Olimpia in una morsa asfissiante: Milano aveva concesso rispettivamente 16, 14 e 15 punti nei tre periodi finali, tenendo il CSKA a soli 74 complessivi dopo i 29 del primo. Lasciar giocare il CSKA al proprio ritmo equivale non soltanto a perdere la partita. Ma a perderla male. Nel match di andata , Milano aveva avuto un approccio blando, pagato con un primo quarto da 29 punti subiti, ma era poi stata capace di, sfoderando trenta minuti ad. La partita, trasformatasi in una vera e propria tonnara indalle caratteristiche molto vintage per numero di contatti non fischiati, si era incanalata su sponda Olimpia in una morsa asfissiante: Milano aveva concesso rispettivamente 16, 14 e 15 punti nei tre periodi finali, tenendo il CSKA a soli 74 complessivi dopo i 29 del primo.

Nikola Milutinov dopo soli due minuti, e la possibilità, per Milano, di schierare sia Dinos Mitoglou che Shavon Shields, uomo determinante sul perimetro e sui cambi difensivi. Ma fu anche la grande serata d'esordio in Eurolega di Pippo Ricci, Certo, ci furono scenari favorevoli. L'infortunio che tolse dal verniciato la mole didopo soli due minuti, e la possibilità, per Milano, di schierare siache, uomo determinante sul perimetro e sui cambi difensivi. Ma fu anche la grande serata d'esordio in Eurolega di che conquistò il pubblico del Forum con una partita di intensità straordinaria . La stessa riversata martedì contro l'Alba assieme a Kaleb Tarczewski , ora chiamato a dare continuità al suo momento positivo.

Il grande momento di Daniel Hackett

Daniel Hackett, grande ex di giornata. Complice l'infortunio muscolare che sta tenendo Will Clyburn ai box e la flessione di Iffe Lundberg, Hackett è stato il protagonista assoluto del doppio successo archiviato dal CSKA il premio di MVP della scorsa settimana di Eurolega. Coach Ettore Messina, Kyle Hines e Sergio Rodriguez tornano nella città che li ha visti trionfare in passato. Ma sarà una partita speciale anche per, grande ex di giornata. Complice l'infortunio muscolare che sta tenendo Will Clyburn ai box e la flessione di Iffe Lundberg, Hackett è stato il protagonista assoluto del doppio successo archiviato dal CSKA contro Panathinaikos Atene (17 punti, 6 assist, 5 rimbalzi) e Asvel Villeurbanne (27 punti, 4 assist, 5 rimbalzi, 8 falli subiti per 38 di valutazione, uno in meno del suo career-high), numeri che gli hanno permesso di ricevere

28 punti , poco prima dell'esplosione della pandemia. Fu una serata da record, superata soltanto lo scorso anno con i 29 sparati contro la Stella Rossa Belgrado. Ormai pienamente immerso in un ruolo di leader di una contender, Hackett ha sempre avuto motivazioni extra nell'affrontare Milano: è ancora vivissimo il ricordo della sua super-prestazione da nel successo del CSKA di fine dicembre 2019 , poco prima dell'esplosione della pandemia. Fu una serata da record, superata soltanto lo scorso anno con i 29 sparati contro la Stella Rossa Belgrado.

