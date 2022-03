AS Monaco del grande ex, Mike James, in versione MVP stellare da quando la squadra del Principato ha dato il benservito a Zvezdan Mitrovic per affidare la panchina a coach Sasa Obradovic. Una vittoria è vitale per entrambe. L'Olimpia ha già blindato la Top 4 tre W consecutive (ora è settimo a 13-13), cerca il match-point per concretizzare una qualificazione ai playoff che significherebbe rinnovo automatico della licenza annuale anche per la prossima stagione. La caccia al terzo posto transita per l'incrocio con il passato. L'AX Armani Exchange Milano chiude l'ultimo doppio turno di Eurolega ospitando l'del grande ex,in versioneda quando la squadra del Principato ha dato il benservito a Zvezdan Mitrovic per affidare la panchina a. Una vittoria è vitale per entrambe. L'Olimpia ha già blindato la Top 4 con il successo di martedì sera sul Bayern Monaco , ma potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione, sperando anche in risultati favorevoli dalle avversarie dirette, Real Madrid e Olympiacos, con cui ha però scontro diretto sfavorevole. Il Monaco, risalito in maniera prepotente con una striscia di(ora è settimo a), cerca il match-point per concretizzare una qualificazione ai playoff che significherebbe rinnovo automatico della licenza annuale anche per la prossima stagione.

Nonostante lo status di matricola, il Monaco è una squadra estremamente pericolosa, in grado di sgambettare tante big in stagione e raccogliere risultati ben superiori alle aspettative. Mike James sta giocando una pallacanestro di livello altissimo dopo il cambio sulla panchina, registrando cifre e prestazioni da MVP (16.4 punti, 5.7 assist). Al suo fianco, ha trovato una spalla eccezionale in Dwayne Bacon, grande realizzatore con 13.8 punti a serata. Donatas Motiejunas si è ormai affermato in vernice, recuperando la sua proverbiale qualità dopo il periodo di pre-pensionamento anticipato in Cina (10.3 punti e 4.9 rimbalzi in soli 19 minuti a gara). Alpha Diallo sta esplodendo come uno dei rookie più interessanti del torneo (9.7 punti, 4.7 rimbalzi). E anche Donta Hall è ormai una sicurezza, come atleta più verticale dell'intera Eurolega (7.9 punti, 5.1 rimbalzi).

AS Monaco: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 3 Rudy Demahis guardia 190 5 Paris Lee guardia 183 8 Dwayne Bacon ala 198 9 Leo Westermann playmaker 198 10 Will Thomas ala 203 11 Alpha Diallo ala 201 12 Brock Motum ala 208 16 Jerry Boutsiele centro 208 20 Donatas Motiejunas centro 213 24 Yakuba Ouattara guardia 192 28 Ibrahima Faye ala 209 32 Rob Gray guardia 186 33 Danilo Andjusic guardia 194 35 Armel Traore ala 203 45 Donta Hall centro 208 55 Mike James playmaker 185 Coach Sasa Obradovic - -

un basket rapido e atletico, come nelle caratteristiche dei suoi interpreti principali, più orientato alla fase offensiva che sulla protezione del proprio canestro. Milano dovrà imporre il proprio ritmo, anche se, nelle ultime due gare vinte contro Efes e Bayern, ha dimostrato di potersi esprimere su livelli molto alti Sergio Rodriguez è stato determinante nella gestione della squadra, venendo in soccorso a un paio di serate sottotono di Malcolm Delaney, ma anche Shavon Shields ha risistemato gli equilibri offensivi ricalandosi nel ruolo di grande terminale offensivo mancato per diverse settimane dopo l'infortunio sofferto poco prima di Natale contro il Real Madrid. Il Monaco gioca, come nelle caratteristiche dei suoi interpreti principali, più orientato alla fase offensiva che sulla protezione del proprio canestro. Milano dovrà imporre il proprio ritmo, anche se, nelle ultime due gare vinte contro Efes e Bayern, ha dimostrato di potersi esprimere su livelli molto alti anche con un gioco più rapido, leggero e moderno è stato determinante nella gestione della squadra, venendo in soccorso a, ma ancheha risistemato gli equilibri offensivi ricalandosi nel ruolo di grande terminale offensivo mancato per diverse settimane dopo l'infortunio sofferto poco prima di Natale contro il Real Madrid.

una grande partita difensiva sul perimetro per togliere dal flow Mike James e imbrigliare Dwayne Bacon e Alpha Diallo. Ma anche di estrema accortezza nel verniciato per opporre corpi a Donatas Motiejunas, Donta Hall e pareggiare l'esperienza di Will Thomas, un altro giocatore rinato con il cambio di allenatore in panchina. Le impressioni ricevute dalla partita contro il Bayern sono positive. Nonostante Kyle Hines e, soprattutto, Nik Melli, Pippo Ricci, destinato ad avere maggior spazio senza il greco, sarà chiamato a uno step-up come già visto in diverse occasioni durante la stagione. All'Olimpia serviràper togliere dalMike James e imbrigliare Dwayne Bacon e Alpha Diallo. Ma anche diper opporre corpi a Donatas Motiejunas, Donta Hall e pareggiare l'esperienza di Will Thomas, un altro giocatore rinato con il cambio di allenatore in panchina. Le impressioni ricevute dalla partita contro il Bayern sono positive. Nonostante la sospensione per doping di Dinos Mitoglou , il front-court biancorosso ha dato una grande risposta, trascinato dae, soprattutto, protagonista della sua miglior serata in maglia Olimpia . Ma anche, destinato ad avere maggior spazio senza il greco, sarà chiamato a uno step-up come già visto in diverse occasioni durante la stagione.

Kyle Hines va a schiacciare nella partita tra AS Monaco e AX Armani Exchange Milano, Euroleague 2021-22 Credit Foto Getty Images

dovette rinunciare a Mike James, in campo per meno di tre minuti disastrosi in condizioni fisiche improponibili dopo un infortunio muscolare sofferto pochi giorni prima. Essendo il Monaco una matricola, c'è un solo precedente nell'epoca dell'Eurolega moderna. Lo scorso 10 dicembre, Milano si impose 71-65 sul parquet del Principato , prendendo margine sin dal primo periodo (14-26) e toccando anche i 20 punti di vantaggio prima di incassare un furioso tentativo di rimonta avversaria. Sergio Rodriguez giocò una grande partita, decisivo nel break costruito fra terzo e quarto periodo, chiudendo con 13 punti, 4 assist e 6 rimbalzi. Il Monaco rispose con una super-serata di Paris Lee (19 punti, seconda miglior prestazione dell'anno), ma, in campo per meno di tre minuti disastrosi in condizioni fisiche improponibili dopo un infortunio muscolare sofferto pochi giorni prima.

