Dopo 94 secondi, coach Ettore Messina ha già chiamato il suo primo time-out. Il Maccabi è arrivato due volte al ferro, spaccando la difesa biancorossa con due schiacciate. E basterebbe già soltanto questa fotografia per descrivere il resto della serata. L'Olimpia apre la volata-playoff incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, tutte esterne, ma dovrà attendere ancora per ritrovare il tepore del Forum. Perché, fra meno di quarantotto ore, sarà di nuovo in campo, a Istanbul, per affrontare i campioni d'Europa dell'Anadolu Efes. Partiti malissimo, vero, ma ora risaliti a 14-10 e con la stessa Milano, scivolata a 16-8, nel mirino.

gioca con una pressione mentale terrificante. La squadra è confusa, cristallizzata. Specchio delle difficoltà dei suoi due playmaker. In calo psicologico Delaney, fisico Rodriguez. Senza Dinos Mitoglou, torna a sentirsi la mancanza di un big-man con movimenti e punti nelle mani. E con Shavon Shields ancora molto lontano dal giocatore che fu, manca un giocatore capace di costruire e creare gioco sul perimetro. Troy Daniels viene relegato a un assaggio iniziale. E quando anche Devon Hall perde quel minimo di confidenza trovata con il canestro, l'Olimpia sembra smarrire ogni idea di gestione dei possessi. Le palle perse, molte banali, si accumulano. Saranno 21 alla fine. Una quantità esorbitante per una squadra che, nella prima parte di stagione, brillava per oculatezza nel controllo del pallone. Le percentuali dall'arco grattano il fondo del barile: 7/34 (21% scarso). E sono sette in più rispetto alle conclusioni dall'area (15/27), dove l'Olimpia fatica a costruire vantaggi per entrare. A inizio ottobre, Milano aveva soffocato il Maccabi al Forum . Ma ora, nonostante una stagione condotta con una qualità e una continuità molto superiore all'avversaria,. In calo psicologico Delaney, fisico Rodriguez. Senza Dinos Mitoglou, torna a sentirsi. E con Shavon Shields ancora molto lontano dal giocatore che fu,. Troy Daniels viene relegato a un assaggio iniziale. E quando ancheperde quel minimo di confidenza trovata con il canestro, l'Olimpia sembra smarrire ogni idea di gestione dei possessi. Le, molte banali, si accumulano. Sarannoalla fine. Una quantità esorbitante per una squadra che, nella prima parte di stagione, brillava per oculatezza nel controllo del pallone. Le percentuali dall'arco grattano il fondo del barile:(21% scarso). E sono sette in più rispetto alle conclusioni dall'area (15/27), dove l'Olimpia fatica a costruire vantaggi per entrare.

Maccabi Playtika Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano 75-58

Maccabi : Wilbekin 3, Nunnally 14, Evans 9, Williams 8, Zizic 12; Ziv 6, Reynolds 14, Thomas 7, Caloiaro 2. N.e.: Sorkin, Blayzer, Cohen. All.: Even.

: Wilbekin 3, Nunnally 14, Evans 9, Williams 8, Zizic 12; Ziv 6, Reynolds 14, Thomas 7, Caloiaro 2. N.e.: Sorkin, Blayzer, Cohen. All.: Even. Milano: Delaney 6, Hall 11, Daniels 3, Melli 10, Hines 5; Ricci 2, Tarczewski, Bentil 5, Datome, Grant 4, Rodriguez 3, Shields 9. All.: Messina.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe:

1. FC Barcellona 20 5 2. Real Madrid 18 7 3. Olympiacos Pireo 17 8 4. AX Armani Exchange Milano 16 8 5. Anadolu Efes Istanbul 14 10 6. FC Bayern Monaco 12 11 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 12 11 8. AS Monaco 11 13 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 13 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 10 15 11. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 13 12. Alba Berlino 9 14 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 17 14. Panathinaikos Opap Atene 7 17 15. Zalgiris Kaunas 7 18

