Dimmi come tiri da tre, e ti dirò se vinci (o meno). Milano arriva da un'annata sbilanciata, vissuta come squadra prettamente perimetrale. Non lo inventiamo noi, ma è ammissione dello stesso coach Ettore Messina nel quadro riassuntivo della stagione disegnato durante le Final Four di Colonia. Quest'anno, nonostante gli aggiustamenti nel pacchetto lunghi con gli innesti di Nik Melli e Dinos Mitoglou, lo è ancora di più. Anzi, la produttività dall'arco è ormai diventata l'indicatore principale per definire l'efficacia (o meno) di un sistema offensivo e lo spartiacque più adatto per separare vittorie e sconfitte.

Vittoria o sconfitta? Quanto conta il tiro da tre punti

Malcolm Delaney al tiro contro Alec Peters, AX Armani Exchange Milano-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Quanto contano queste percentuali per dettare l'esito di una partita? Tantissimo. Milano tira con il 38.8% nelle vittorie. Ma precipita al 30.9% nelle sconfitte. Ballano 8 punti percentuali, ma non solo. Nei successi, l'Olimpia segna 10.1 triple di media, che scendono a 7.1 nelle sconfitte. Qui ballano tre canestri pesanti. Nove punti che, per una squadra improntata su bassi ritmi e bassi punteggi (74.0 a partita), tendono a fare grande differenza.

Statistica Vittorie Sconfitte Percentuale da 3 punti 38.8% 30.9% Triple realizzate a gara 10.1 7.1 Triple tentate a gara 26.1 23.1

Più tiri, ma percentuali in calo: sono peggiorate le scelte?

La dipendenza dell'Olimpia dal tiro da tre punti si evince in maniera chiara dalle statistiche complessive stagionali. A fronte di una scarsa pericolosità in area (quintultimo posto con il 51.1%), Milano è terza per percentuale dall'arco (36.7%), quarta per triple realizzate a partita (9.3) e quinta per tentativi (25.2). I numeri migliorano in casa, dove l'Armani tira il 37.4%, segnando 9.7 conclusioni sulle 25.9 tentate in media. L'utilizzo del tiro pesante è aumentato rispetto allo scorso anno, quando Milano era seconda per efficacia (41.6%) ma soltanto dodicesima per tentativi (22.9). E qui si può aprire una riflessione: le percentuali in ribasso unite a un numero maggiore di tentativi implicano che l'Olimpia abbia peggiorato la sua selezione di tiri?

Statistica 2021-22 2020-21 Percentuale da 3 punti 36.7% (3°) 41.6% (2°) Triple realizzate a gara 9.3 (4°) 9.5 (6°) Triple tentate a gara 25.2 (5°) 22.9 (12°)

può portare a un certo numero di conclusioni dall'arco impiccate nei secondi conclusivi di un'azione (e abbiamo già visto come l'Olimpia un basket prettamente fisico e difensivo, che sembra aver rispolverato il fascino vintage delle vere lotte greco-romane di 10-15-20 anni fa. L'efficacia degli attacchi ha perso parecchi punti percentuali, e, in questa stagione di appassimento offensivo generalizzato, i numeri dell'Olimpia sono ottimi, molto superiori alla media. La risposta è probabilmente vera soltanto per una piccola parte. Perché l'esasperazione del controllo del ritmo e la mancanza di una presenza importante in post-basso che possa far collassare la difesa aprendo spazi per i tiratori sul lato debole(e abbiamo già visto come l'Olimpia sia una delle squadre che tende a trascinare i possessi anche oltre i 20 secondi ). Ma il contesto generale è cambiato. Quest'anno si gioca, che sembra aver rispolverato il fascinodelle vere lotte greco-romane di 10-15-20 anni fa. L'efficacia degli attacchi ha perso parecchi punti percentuali, e, in questa stagione di appassimento offensivo generalizzatomolto superiori alla media.

Nicolò Melli schiaccia durante la partita tra AX Armani Exchange Milano e Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Un'ultima considerazione, determinante per spiegare la splendida serata nel tiro pesante vissuta contro il Baskonia. Cosa ha permesso all'Olimpia di aprire il campo in quel modo? L'inizio di Nik Melli. Quegli otto punti sparati con un perfetto 4/4 in avvio hanno sparigliato i classici equilibri, trasformandolo da ribaltatore di lato e bloccante in vero punto focale dell'attacco nel mid-range. L'aggiunta di questa opzione, vivissima nelle prime partite ma poi un po' smarrita nelle ultime settimane, ha fatto saltare il banco. E, da lì, l'Olimpia ha trovato più spazi per colpire da dove vale tre.

