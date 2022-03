Bayern Monaco si ferma ancora per covid, mettendo a serio rischio la trasferta di venerdì al Forum contro l'AX Armani Exchange Milano, l'Olympiacos Pireo raffredda lo Zalgiris Kaunas, squadra più bollente del momento dopo la grande serie di vittorie che le ha permesso di lasciare, dopo tante settimane, 84-73 nel recupero della 19a giornata e salgono a 16-8 nella graduatoria priva delle formazione russe, aumentando la pressione sulle spalle della stessa Milano. L'Olimpia, terza a 16-7, scivolerebbe in quarta piazza in caso di sconfitta nella prossima partita, Mentre ilsi ferma ancora per, mettendo a serio rischio la trasferta di venerdì al Forum contro l'AX Armani Exchange Milano,raffredda lo Zalgiris Kaunas, squadra più bollente del momento dopo la grande serie di vittorie che le ha permesso di lasciare, dopo tante settimane, l'ultimo posto in classifica . I Reds violano il parquet della Zalgirio Arena pernel recupero della 19a giornata e salgono anella graduatoria priva delle formazione russe, aumentando la pressione sulle spalle della stessa Milano. L'Olimpia, terza a, scivolerebbe in quarta piazza in caso di sconfitta nella prossima partita, perché in svantaggio nello scontro diretto con la formazione greca

Ad

Il +11 finale è figlio di un parzialone di 26-14 piazzato nel quarto periodo, dove l'Olympiacos costruisce il break decisivo grazie alla maggior profondità del roster e alla qualità dei suoi leader e veterani. Kostas Papanikolaou si merita il premio di MVP in una serata dominante all-around: 18 punti (season-high) con 5 rimbalzi, 4 assist e una grande continuità nel firmare giocate d'autore. Sasha Vezenkov ha la mano fredda dall'arco (1/6), ma occupa gli spazi con enorme intelligenza, sfruttando ogni occasione in avvicinamento a canestro (16 punti, 6/8 da due). Hassan Martin (13+7 rimbalzi, 5 dei quali in attacco) vince, sul lungo periodo, un duello meraviglioso con Josh Nebo, a sua volta incontenibile nei primi tre quarti ma scomparso nel momento topico. Tyler Dorsey fa frusciare retine in continuazione dal mid-range (13). E Kostas Sloukas, nella serata in cui supera una leggenda del basket greco come Dimitris Diamantidis per numero di assist totali serviti, piazza le giocate decisive, compresa la tripla del +9 a 60 secondi dalla sirena. Chiuderà con 10 punti e 6 assist in 28 minuti di qualità assoluta dalla panchina.

Eurolega Lo Zalgiris festeggia battendo il Barcellona, il Monaco stordisce l'Efes 11/03/2022 A 21:27

7-17 e vede frenare il grande momento Josh Nebo (doppia-doppia da 17+10 rimbalzi con il career-high di punti) e gli ottimi contributi dei due lituani più in forma del momento, Lukas Lekavicius (14+5 assist) e Edgaras Ulanovas (13, 6 assist e 4 rimbalzi). Lo Zalgiris scivola ae vede frenare il grande momento da quattro vittorie in cinque gare con il doppio scalpo strappato a Real Madrid Barcellona . Come detto, non bastano la super-partita di(doppia-doppia da 17+10 rimbalzi con il career-high di punti) e gli ottimi contributi dei due lituani più in forma del momento,(14+5 assist) e(13, 6 assist e 4 rimbalzi).

Zalgiris Kaunas - Olympiacos Pireo 73-84

Zalgiris : Webster, Lekavicius 14, Jankunas 5, Lukosiunas, Nebo 17, Milaknis 3, Strelnieks, Cavanaugh 10, Giffey 3, Lauvergne 8, Ulanovas 13. N.e.: Blazevic. All.: Zdovc.

: Webster, Lekavicius 14, Jankunas 5, Lukosiunas, Nebo 17, Milaknis 3, Strelnieks, Cavanaugh 10, Giffey 3, Lauvergne 8, Ulanovas 13. N.e.: Blazevic. All.: Zdovc. Olympiacos: Printezis 4, Fall 5, Martin 13, Vezenkov 16, Papanikolaou 18, McKissic 2, Walkup, Dorsey 13, Larentzakis 3, Sloukas 10. N.e.: Acy, Jean-Charles. All.: Bartzokas.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe

1. FC Barcellona 18 5 2. Real Madrid 17 6 3. AX Armani Exchange Milano 16 7 4. Olympiacos Pireo 16 8 5. FC Bayern Monaco 12 10 6. Anadolu Efes Istanbul 12 10 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 11 11 8. Stella Rossa mts Belgrado 11 12 9. AS Monaco 11 13 10. Alba Berlino 9 12 11. Feberbahçe Beko Istanbul 9 13 12. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 9 15 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 16 14. Zalgiris Kaunas 7 17 15. Panathinaikos Opap Atene 6 16

Eurolega No Chacho, no party: è l'Eurolega dei grandi vecchi campioni 11/03/2022 A 11:01