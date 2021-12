Olympiacos Pireo (10-5), letteralmente soffocante nel big-match vinto 83-60 contro il Bayern Monaco (7-8). I Reds sfoderano un'organizzazione difensiva straordinaria, concedono soltanto 37 punti nei primi tre quarti tenendo gli avversari al 41% da due e 29% dall'arco. In attacco, brillano Sasha Vezenkov (16), Giannoluis Larentzakis (15 con 4/6 dalla distanza in uscita dalla panchina), Thomas Walkup (13) e Tyler Dorsey (10). Il Bayern ha in doppia cifra il solo Augustine Rubit (10). Dopo la vittoria di martedì sera sul Panathinaikos , l'AX Armani Exchange Milano viene riagganciata al terzo posto dall'letteralmente soffocante nel big-match vintocontro ilI Reds sfoderano un'organizzazione difensiva straordinaria, concedono soltanto 37 punti nei primi tre quarti tenendo gli avversari al 41% da due e 29% dall'arco. In attacco, brillano(16),(15 con 4/6 dalla distanza in uscita dalla panchina),(13) e(10). Il Bayern ha in doppia cifra il solo(10).

Il CSKA Mosca (9-6) perde contatto da Olimpia e Olympiacos cadendo rovinosamente in casa nel derby russo con l'Unics Kazan (9-6), sempre più protagonista di una stagione straordinaria. L'Unics infligge al CSKA la peggior sconfitta casalinga nella storia dell'Eurolega moderna (-21) volando sull'88-67 finale grazie a una serata di assoluta precisione dall'arco (15/25, record societario per triple realizzate in una singola gara). Isaiah Canaan spara 16 punti con 4/7 dalla distanza, OJ Mayo ne aggiunge 14 dalla panchina (4/5), Mario Hezonja scrive una doppia-doppia da 18 punti e 10 rimbalzi e Lorenzo Brown ne mette 10 con 8 assist. Al CSKA non servono i 20 punti di Toko Shengelia e i 13 di Alexey Shved. Il nostro Daniel Hackett resta inchiodato a 0 con 0/4 al tiro in 16 minuti.

Al quinto posto si forma ora un terzetto interamente russo, perché lo Zenit San Pietroburgo (9-6) interrompe una striscia di tre ko consecutivi espugnando l'Astroballe di Lione. La squadra di coach Xavi Pascual si impone con il punteggio di 71-61, spinta dai 16 punti di Alex Poythress, dai 15 con 5 assist e 7 rimbalzi di Jordan Loyd e dai 14 di Billy Baron, e aggrava la crisi dell'Asvel (7-8), alla sesta sconfitta nelle ultime sette uscite. Inutili i 12 di William Howard e gli 11 di Chris Jones. Ancora sottotono Elie Okobo, tenuto a soli 9 punti con 3/9 al tiro e 4 palle perse.

AS Monaco (6-9) sul parquet dello Zalgiris Kaunas (3-12) per 107-98. Mike James, rientrato a pieno ritmo dopo aver figurato per meno di tre minuti Dwayne Bacon ne aggiunge 19 dalla panchina. Lo Zalgiris resta sul fondo della classifica in solitaria: non servono i 22 con 5/7 dall'arco di Janis Strelnieks e i 19 di Arturas Milaknis. Chiude il quadro della serata il successo esterno in overtime dell'sul parquet delloper, rientrato a pieno ritmo dopo aver figurato per meno di tre minuti nella partita di venerdì scorso persa contro l'Olimpia , sfodera una super-prestazione da 20 punti e 14 assist (career-high), mentrene aggiunge 19 dalla panchina. Lo Zalgiris resta sul fondo della classifica in solitaria: non servono i 22 con 5/7 dall'arco die i 19 di

CSKA Mosca-Unics Kazan 67-88

CSKA : Lundberg 12, Shved 13, Kurbanov, Shengelia 20, Milutinov 6; Bolomboy 1, Ukhov, Hackett, Antonov, Voigtmann 5, Clyburn 7, Grigonis 3. All.: Itoudis.

: Lundberg 12, Shved 13, Kurbanov, Shengelia 20, Milutinov 6; Bolomboy 1, Ukhov, Hackett, Antonov, Voigtmann 5, Clyburn 7, Grigonis 3. All.: Itoudis. Unics: L. Brown 10, Hezonja 18, Uzinskii 3, J. Brown 10, Brantley; Spissu 3, Klimenko, Jekiri 6, Mayo 14, Vorontsevich 8. N.e.: Zaitcev. All.: Perasovic.

Zalgiris Kaunas-AS Monaco 98-107

Zalgiris : Kalnietis 6, Strelnieks 22, Ulanovas 5, Blazevic 6, Cavanaugh 8; Webster 3, Lekavicius 13, Nebo 14, Miniotas, Milaknis 19, Dragic, Giffey 2. All.: Zdovc.

: Kalnietis 6, Strelnieks 22, Ulanovas 5, Blazevic 6, Cavanaugh 8; Webster 3, Lekavicius 13, Nebo 14, Miniotas, Milaknis 19, Dragic, Giffey 2. All.: Zdovc. Monaco: James 20, Diallo 13, Ouattara 11, Thomas 12, Hall 7; Lee 2, Bacon 19, Motum 2, Motiejunas 7, Gray 12, Andjusic 2. N.e.: Faye. All.: Obradovic.

Olympiacos Pireo-Bayern Monaco 83-60

Olympiacos : Walkup 13, Dorsey 10, Papanikolaou 4, Vezenkov 16, Fall 8; Larentzakis 15, Sloukas 8, Martin 6, Printezis, Jean-Charles, McKissic 3. N.e.: Acy. All.: Bartzokas.

: Walkup 13, Dorsey 10, Papanikolaou 4, Vezenkov 16, Fall 8; Larentzakis 15, Sloukas 8, Martin 6, Printezis, Jean-Charles, McKissic 3. N.e.: Acy. All.: Bartzokas. Bayern: Weiler-Babb, Jaramaz 6, Lucic 8, Thomas 9, Rubit 10; Walden 2, Rivers 5, Hunter 9, George, Obst 8, Dedovic 3, Schilling. All.: Trinchieri.

LDLC Asvel Villeurbanne-Zenit San Pietroburgo 61-71

Asvel : Okobo 9, Jones 11, Knight 8, Gist 6, Wembanyama 4; Lacombe, Diot 2, Osetkowski 5, Howard 12, Strazel, Antetokounmpo 4. N.e.: Fall. All.: Parker.

: Okobo 9, Jones 11, Knight 8, Gist 6, Wembanyama 4; Lacombe, Diot 2, Osetkowski 5, Howard 12, Strazel, Antetokounmpo 4. N.e.: Fall. All.: Parker. Zenit: Loyd 15, Frankamp 2, Ponitka 4, Mickey 10, Gudaitis 4; Karasev, Kulagin 4, Baron 14, Zubkov 2, Poythress 16. N.e.: Pushkov, Toptunov. All.: Pascual.

