L'Olympiacos (11-5) mantiene l'imbattibilità casalinga e festeggia il quinto successo nelle ultime 6 uscite sotterrando sotto un pesantissimo 89-54 un Asvel Villeurbanne (7-9) sempre più in caduta libera, colpito dal settimo ko nelle ultime otto gare. Partita mai in discussione, con i Reds già in controllo al primo riposo (20-10), capaci poi di volare sul +18 all'intervallo lungo (39-21) e di continuare a mantenere il piede sull'acceleratore fino alla sirena (66% da due, 40% dall'arco). Tyler Dorsey è il top-scorer con 19 punti, seguito dai 15 di Sasha Vezenkov e dai 13 di Kostas Papanikolaou. Per l'Asvel, massacrato a rimbalzo (44-26) e fermo a 4/14 da tre, ci sono 13 punti di Dylan Osetkowski ma soltanto 8 con 3/9 al tiro di Elie Okobo, in grande flessione nelle ultime tre gare dopo l'inizio stagionale da MVP.

L'Unics Kazan (10-6) prosegue il suo momento straordinario da sette vittorie nelle ultime otto gare silurando lo Zalgiris Kaunas (3-13), prossimo avversario dell'Olimpia e sempre più fanalino di coda del torneo. Dopo un primo tempo a ritmo e punteggio bassissimo (26-23), l'Unics tenta un primo allungo nel terzo periodo con le triple di Hezonja. Lo Zalgiris assorbe la prima spallata arrivando all'ultimo riposo in parità (42-42), ma nel quarto periodo l'Unics vola via con un parzialone di 16-2 verso una solida vittoria per 66-53. Mario Hezonja è MVP con 20 punti (4/6 dall'arco) e 6 rimbalzi, Tonye Jekiri ne aggiunge 11 con 9 rimbalzi e Lorenzo Brown sfiora la doppia-doppia segnando 9 punti con 10 assist. Lo Zalgiris, sempre privo di Paulius Jankunas e Geoffrey Lauvergne, si inchioda sul 41% da due e 29% dall'arco con 17 palle perse, e ha 9 punti a testa da Janis Strelnieks e dal giovane Marek Blazevic.

CSKA Mosca (10-6) torna al successo l'Alba Berlino (5-11) col il punteggio di 93-90. La squadra di coach Ituodis, reduce dalla separazione da Kenneth Faried, ha 16 punti da Johannes Voigtmann, 15 da Will Clyburn, 14 da Alexey Shved (compresi i tiri liberi della staffa) e una doppia-doppia da 12+10 rimbalzi da Toko Shengelia. Il nostro Daniel Hackett, lanciato in quintetto per la seconda volta in stagione al posto di Iffe Lundberg, scrive 8 punti in 19 minuti. All'Alba non basta la super-prestazione di Maodo Lo, a referto con il suo career-high da 26 punti (6/7 da tre) e 7 assist. È la terza sconfitta consecutiva di una striscia iniziata proprio Iltorna al successo dopo il fragoroso ko incassato proprio contro l'Unics freddando in rimontacol il punteggio diLa squadra di coach Ituodis, reduce dalla separazione da Kenneth Faried, ha 16 punti da, 15 da, 14 da(compresi i tiri liberi della staffa) e una doppia-doppia da 12+10 rimbalzi da. Il nostro, lanciato in quintetto per la seconda volta in stagione al posto di Iffe Lundberg, scrive 8 punti in 19 minuti. All'Alba non basta la super-prestazione di, a referto con il suo career-high da 26 punti (6/7 da tre) e 7 assist. È la terza sconfitta consecutiva di una striscia iniziata proprio dopo il successo sull'Olimpia Milano

Zenit San Pietroburgo (10-6) centra il secondo successo esterno consecutivo Monaco (6-10) per 85-74: decide un parzialone di 29-17 piazzato nell'ultimo periodo, dopo che la squadra di casa era riuscita a rimontare da un avvio shock (14-31 al primo riposo). Lo Zenit chiude con 13/25 dall'arco (52%), in cui spiccano le prestazioni di Jordan Loyd (20 punti con 5/5) e Billy Baron (19 con 5/8), mentre in vernice colpisce Arturas Gudaitis (15 punti e 7 rimbalzi, entrambi season-high). Il Monaco ha 21 punti da Dwayne Bacon (season-high), 15 da Danilo Andjusic ma un Mike James ondivago (8 punti e 9 assist ma 3/19 al tiro e 4 perse). Locentra il secondo successo esterno consecutivo dopo quello di mercoledì a Lione passando sul parquet delper: decide un parzialone di 29-17 piazzato nell'ultimo periodo, dopo che la squadra di casa era riuscita a rimontare da un avvio shock (14-31 al primo riposo). Lo Zenit chiude con 13/25 dall'arco (52%), in cui spiccano le prestazioni di(20 punti con 5/5) e(19 con 5/8), mentre in vernice colpisce(15 punti e 7 rimbalzi, entrambi season-high). Il Monaco ha 21 punti da(season-high), 15 dama unondivago (8 punti e 9 assist ma 3/19 al tiro e 4 perse).

Stella Rossa Belgrado (7-9) per 81-78 sul Bayern Moanco (7-9), un risultato che aggrava la crisi della squadra di coach Andrea Trinchieri (secondo ko consecutivo, terzo nelle ultime cinque) e che certifica il momento di grande ripresa della formazione serba, al terzo successo nelle ultime quattro gare. Bayern e Stella Rossa formano ora Nikola Kalinic (20 punti, 7 rimbalzi, 4 assist), la mano calda di Branko Lazic (12 con 3/5 dalla distanza) e le scintille fornite da Nikola Ivanovic dalla panchina (11). Il Bayern, sempre privo dell'infortunato Darrun Hilliard, ha 21 punti da Vladimir Lucic e 16 con 6 rimbalzi e 5 assist da Nick Weiler-Babb (season-high). Chiude il quadro della serata il successo dellapersulun risultato che aggrava la crisi della squadra di coach Andrea Trinchieri (secondo ko consecutivo, terzo nelle ultime cinque) e che certifica il momento di grande ripresa della formazione serba, al terzo successo nelle ultime quattro gare. Bayern e Stella Rossa formano ora un gruppone con Fenerbahçe, Maccabi e Asvel che si snoda a ridosso della zona playoff (l'Efes è ottavo con un record di 8-8) tra la nona e la tredicesima piazza. Decidono la grande serata di(20 punti, 7 rimbalzi, 4 assist), la mano calda di(12 con 3/5 dalla distanza) e le scintille fornite dadalla panchina (11). Il Bayern, sempre privo dell'infortunato Darrun Hilliard, ha 21 punti dae 16 con 6 rimbalzi e 5 assist da(season-high).

Unics Kazan-Zalgiris Kaunas 66-53

Unics : L. Brown 9, Hezonja 20, Uzinskii, J. Brown 5, Brantley 2; Spissu 3, Canaan 11, Zaicev, Klimenko, Jekiri 11, Mayo 5, Vorontsevich. All.: Perasovic.

: L. Brown 9, Hezonja 20, Uzinskii, J. Brown 5, Brantley 2; Spissu 3, Canaan 11, Zaicev, Klimenko, Jekiri 11, Mayo 5, Vorontsevich. All.: Perasovic. Zalgiris: Kalnietis 5, Strelnieks 9, Ulanovas 7, Giffey 5, Nebo 7; Webster 3, Blazevic 9, Lekavicius, Milaknis, Dragic, Cavanaugh 8. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc.

Alba Berlino-CSKA Mosca 90-93

Alba : Lo 26, Delow, Eriksson 18, Thiemann 12, Lammers 6; Da Silva 13, Mattisseck, Schneider 2, Blatt 6, Zoosman 7. N.e.: Nikic, Schulte. All.: Gonzalez.

: Lo 26, Delow, Eriksson 18, Thiemann 12, Lammers 6; Da Silva 13, Mattisseck, Schneider 2, Blatt 6, Zoosman 7. N.e.: Nikic, Schulte. All.: Gonzalez. CSKA: Hackett 8, Shved 14, Kurbanov, Shengelia 12, Milutinov; Lundberg 7, Bolomboy 12, Voigtmann 16, Clyburn 15, Grigonis 9. N.e.: Ukhov, Antonov. All.: Itoudis.

AS Monaco-Zenit San Pietroburgo 74-85

Monaco : James 8, Diallo 2, Ouattara 5, Thomas 6, Motiejunas 6; Demahis, Bacon 21, Motum 5, Andjusic 15, Hall 6. N.e.: Lee. All.: Obradovic.

: James 8, Diallo 2, Ouattara 5, Thomas 6, Motiejunas 6; Demahis, Bacon 21, Motum 5, Andjusic 15, Hall 6. N.e.: Lee. All.: Obradovic. Zenit: Loyd 20, Karasev 3, Ponitka 7, Mickey 4, Gudaitis 15; Volkhin, Kulagin 3, Baron 19, Kuzminskas 5, Poythress 9. N.e.: Frankamp, Pushkov. All.: Pascual.

Olympiacos Pireo-LDLC Asvel Villeurbanne 89-54

Olympiacos : Walkup 3, Dorsey 19, Papanikolaou 13, Vezenkov 15, Fall 8; Lountzis, Larentzakis 8, Sloukas 6, Martin 2, Printezis 9, Jean-Charles, McKissic 6. All.: Bartzokas.

: Walkup 3, Dorsey 19, Papanikolaou 13, Vezenkov 15, Fall 8; Lountzis, Larentzakis 8, Sloukas 6, Martin 2, Printezis 9, Jean-Charles, McKissic 6. All.: Bartzokas. Asvel: Jones, Knight 11, Howard 2, Osetkowski 13, Fall 11; Okobo 8, Diot 3, Gist 2, Strazel, Antetokounmpo 4. N.e.: Lacombe. All.: Parker.

Stella Rossa mts Belgrado-FC Bayern Monaco 81-78

Stella Rossa : Wolters 3, Dobric 9, Kalinic 20, Mitrovic 9, Kuzmic 4; Davidovac 4, Lazic 12, Hollins 3, Ivanovic 11, Markovic 3, Zirbes 3. N.e.: Lazarevic. All.: Radonjic.

: Wolters 3, Dobric 9, Kalinic 20, Mitrovic 9, Kuzmic 4; Davidovac 4, Lazic 12, Hollins 3, Ivanovic 11, Markovic 3, Zirbes 3. N.e.: Lazarevic. All.: Radonjic. Bayern: Walden 4, Rivers 4, Lucic 21, Thomas 9, Rubit 2; Weiler-Babb 16, Hunter 11, Jaramaz 11 Obst. N.e.: George, Dedovic, Schilling. All.: Trinchieri.

