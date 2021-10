Troy Daniels, AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

A fine ottobre, Daniels ha finalmente smesso di essere un oggetto misterioso. Dopo il cameo con l'Asvel e l'approccio complicato, soprattutto in difesa, a Monaco, ha avuto minuti, ritmo e continuità per esprimere la sua dote migliore. Fare canestro, specialmente da fuori. Daniels è stato una sentenza, sia sugli scarichi che in uscita dai blocchi. E, da streak-shooter puro, ha totalmente abbandonato la già scarsa timidezza una volta visto il pallone accarezzare la retina per la prima volta. A differenza di Kevin Punter, molto più creativo dal palleggio, Daniels sembra incarnare maggiormente la dimensione del tiratore puro, purissimo. Qualcosa che Milano non ha mai realmente avuto, eccetto forse qualche sprazzo di Michael Roll (molto differente su altre decine di aspetti del gioco), ma importante per dare un'altra dimensione all'attacco e cavalcare la potenza di fuoco sul perimetro. A oggi, l'Olimpia è seconda per triple tentate (26.4) e segnate (9.7). E l'11/28 raccolto contro la Stella Rossa (39%), innaffiato da tre missili di Daniels, ha avuto un ruolo-chiave nell'aprire la difesa quadratissima dei serbi e restituire fluidità all'attacco dopo il terribile 3/19 di Monaco, peggior dato stagionale e coinciso, non a caso, con la prima e unica sconfitta.

Sul lato opposto c'è qualcosa (anzi, molto) da rivedere. La mentalità difensiva di Daniels non è al livello del resto della squadra e nemmeno paragonabile a quella di Punter, arrivato con la nomea del grande attaccante solista ma poi trasformatosi, nel giro di una manciata di settimane, in un difensore accanito. La posizione è rivedibile, le gambe poco piegate, la pressione portata sul pallone poca, la fisicità scarsa e la comunicazione sui blocchi incostante. Ma, rispetto ai primi minuti timidissimi di Monaco, si vedono già miglioramenti interessanti. Più voglia, più applicazione, più mentalità nel volersi fondere con l'anima della squadra. Se la via resta questa, il progresso può continuare nelle prossime settimane.

Kaleb Tarczewski, AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa mts Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Kaleb Tarczewski ha messo a referto la sua prima doppia cifra nelle 11 partite giocate quest'anno tra campionato e Coppa. L'anno scorso, in un'Eurolega modesta, furono soltanto due: una (10) contro il derelitto Khimki e un'altra (12) nella trasferta sciagurata di Atene contro il Panathinaikos. Giovedì, contro la Stella Rossa, si è visto probabilmente il miglior Tarczewski dell'ultimo anno e mezzo. Sia per produzione, sia, soprattutto, per mentalità e concentrazione, fattori psicologici/emotivi che tendono spesso a limitarne le piene potenzialità.

Quando la partita è diventata per uomini duri, grossi e pesanti, Tarczewski non si è tirato indietro. Anzi, ha usato i suoi stessi muscoli per parare e restituire al mittente i cazzotti della Stella Rossa. Sempre pronto a farsi trovare al ferro, con letture perfette sui pick'n'roll. Ma, soprattutto, pronto a proteggere l'area con una rapidità di gambe e testa mai vista finora in stagione. E chissà che questa partita, conclusa con un high-five sentitissimo da coach Messina e l'applauso caloroso del pubblico del Forum, il primo riecheggiante da tanto tempo a questa parte, possa essere la scintilla giusta per dargli un po' di quella tranquillità mentale cercata da settimane.

Devon Hall al tiro nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Stella Rossa mts Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Devon Hall, ancora una volta, ha fatto tutto. In una versione avanzata di Michael Roll, classica pedina da "dove lo metti, lui sta". Ha gestito la squadra da playmaker per la seconda serata consecutiva da vice-Delaney. 6 assist a Monaco, altrettanti contro la Stella Rossa. Per inciso, Nick Calathes, miglior playmaker d'Europa e assist-man del torneo, ne sforna 5.4 di media a gara. Di fianco al lavoro altruista, ha saputo costruire anche per se stesso. È stato lui, con Shavon Shields, ad aprire la scarica di triple con cui Milano è balzata sul +18 già a fine primo quarto. Ed è stato lui, con un'altra bomba da campione, a lanciare i titoli di coda nel finale, facendo appassire le ultimissime speranze di rimonta avversaria.

Sul lato opposto si è spremuto, come sempre, senza negarsi mai un bump, uno scivolamento, un contatto. Nate Wolters si presentava alla partita come top-scorer della Stella Rossa, con 14 di media nelle prime 6 gare. È ritornato a casa con un solo canestro, tartassato dal "trattamento Hall". Lo stesso ricevuto poi anche da Aleksa Uskokovic, quando le sue gambe giovani e pimpanti hanno cominciato a dare troppo fastidio alla difesa biancorossa.

Pippo Ricci festeggia la tripla realizzata nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Stella Rossa mts Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ma è giusto aggiungere, e questo lo facciamo noi, anche due righe per Pippo Ricci. A Monaco ha vissuto la sua partita più difficile dell'anno, sopraffatto dall'esperienza dei grandi califfi d'area del Bayern. Ma tornato a Milano, davanti a quel pubblico che lo acclama a ogni sua seduta sul cubo dei cambi come fosse già un idolo da un decennio a questa parte, ha ritrovato fiducia totale in se stesso. Il suo tabellino dice un po' di tutto (3 punti, 2 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi) ma l'ultima parola spetta sempre al campo. E Ricci lo ha tenuto con grande personalità ed efficacia, ballando tra il suo ruolo naturale e quello di ala piccola nell'ormai classico quintettone messiniano, e guadagnandosi spazio e minuti anche nel momento più caldo della partita. Lì, sul finire del terzo quarto, quando sono state una sua tripla seguita da un assist per Tarczewski a rifilare una pesante mazzata morale alla Stella Rossa in piena rimonta. Come a dire: vi sarete anche riavvicinati, sì, ma più avanti di così non andate.

