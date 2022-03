La vigilia della partita è nervosa. Il Bayern ricorda la serie-playoff vinta soltanto in gara-5 nella scorsa stagione. Ricorda le stilettate di fuoco tra Ettore Messina e Andrea Trinchieri. Riaccende una rivalità ormai molto sentita fra due squadre che, nella vastità del continente europeo, occupano anche una posizione geografica relativamente vicina. La posta in palio è alta. Vincere per blindare la Top 4 e spegnere le velleità del Maccabi, unica squadra ancora in corsa per poter superare Milano.

Nicolò Melli e Sergio Rodriguez durante la partita tra AX Armani Exchange Milano e FC Bayern Monaco, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Lì sotto, nel front-court biancorosso, si apre un nuovo buco. Quel buco che era stato parzialmente tamponato con l'arrivo in corsa di Ben Bentil, nell'attesa che il piede di Mitoglou ricominciasse a funzionare. Ma Bentil, dopo due mesi stellari al di sopra di ogni aspettativa, è precipitato in un periodo di stasi e involuzione. E, allora, è necessario uno step-up, un ulteriore step-up, da parte dei grandi veterani.

Nella serata in cui Kyle Hines taglia quota 3.000 punti in Eurolega, Nicolò Melli gioca la sua migliore partita della stagione in biancorosso. Il box-score è da applausi. 11 punti, 13 rimbalzi (6 dei quali offensivi e uno in meno del suo career-high), 6 assist (career-high pareggiato) per un rotondo 29 complessivo di valutazione. Con dedica a chi, in questa stagione, lo ha pizzicato per la sua presunta mono-dimensionalità. Straordinariamente efficace nella metacampo difensiva, in cui appartiene alla crema d'Europa, ma timido e refrattario nelle altre fasi del gioco.

Melli ha dato una risposta forte e chiara. Numeri a parte (quarta doppia cifra consecutiva, e terza doppia-doppia nelle ultime sette), ha giocato con spirito da leader e trascinatore, tecnico ed emotivo. Quello che coach Ettore Messina si aspetta da lui nelle grandi partite. Il Bayern è andato al tappeto con una rimonta dal -10 e una serie di cazzotti tremenda rifilata nella ripresa. Eppure, ha avuto la forza di restare a contatto, in piena partita, quasi fino alla sirena. L'Olimpia ha dovuto succhiare il carisma e il sangue freddo dei suoi grandi veterani.

Nik Melli ha tracciato la via, sin dalle prime giocate del quarto d'avvio. Sergio Rodriguez, appena sguinzagliato dalla panchina, lo ha seguito a ruota. Kyle Hines non ha avuto timori nell'andare a ricostruire uno dei front-court più tosti e completi d'Europa. E Shavon Shields, il leader offensivo designato dopo la separazione dolorosa da Kevin Punter, è tornato a essere matador di lusso. Il gruppo ha risposto. Anche di fronte a una giornata e una partita speciale. Anche senza Dinos Mitoglou.

