Mike James è un giocatore che va capito. Un giocatore con cui va costruita una sintonia che balla costantemente su un filo d'equilibrio molto sottile. In pochi, pochissimi, ci sono riusciti finora. Imbastendo, per di più, idilli fugaci, tendenti a scemare nel giro di una manciata di mesi. O settimane. Tra questi, coach Sasa Obradovic sembra quello più capace di toccarne i tasti giusti. Vuoi perché, nella carriera da giocatore, è stato proprio come lui. Un playmaker dalla personalità fortissima, anche se con caratteristiche più inquadrate in un sistema di basket tradizionale.

13-5. Il suo predecessore, Zvedzan Mitrovic, si era fermato a 5-9. Sollevato dopo una serie negativa di cinque ko consecutivi culminata proprio Mike James. Da quando Obradovic si è seduto sulla panchina del Monaco, ha trasformato la matricola di Eurolega in una vera contender. Il record parla chiaro:. Il suo predecessore, Zvedzan Mitrovic, si era fermato a. Sollevato dopo una serie negativa di cinque ko consecutivi culminata proprio il 10 dicembre nel match casalingo contro Milano . E, con lui, si è trasformato anche

Coach Sasa Obradovic a colloquio con Mike James, AS Monaco, Eurolega 2021-22 Credit Foto Imago

Mike James MVP con coach Sasa Obradovic

19 punti con 7 assist e tenendo in scacco l'intera difesa biancorossa. Le sue creazioni dal palleggio hanno aperto varchi per i compagni, bravi nell'approfittare delle difficoltà del sistema di coach Ettore Messina, privo di un grande perno come Nicolò Melli. La sua serata da grande finalizzatore si infila in un periodo estremamente positivo, in cui ha riscoperto il suo feeling naturale con il gioco. Coach Mitrovic ha fallito, come tanti, nell'inquadrarlo nel ruolo, non suo, di playmaker d'ordine e ragionatore. Coach Obradovic, invece, ne ha assecondato gli istinti, permettendogli di esperimere il suo vero io. Numeri, qualità delle prestazioni e vittorie si sono ammassati in maniera naturale. Nel suo ritorno al Forum da avversario, più fischiato che applaudito, The Natural ha giocato da MVP , piazzandoe tenendo in scacco l'intera difesa biancorossa. Le sue creazioni dal palleggio hanno aperto varchi per i compagni, bravi nell'approfittare delle difficoltà del sistema di coach Ettore Messina,. La sua serata da grande finalizzatore si infila in un periodo estremamente positivo, in cui ha riscoperto il suo feeling naturale con il gioco. Coach Mitrovic ha fallito, come tanti, nell'inquadrarlo nel ruolo, non suo, di playmaker d'ordine e ragionatore. Coach Obradovic, invece, ne ha assecondato gli istinti, permettendogli di esperimere il suo vero io. Numeri, qualità delle prestazioni e vittorie si sono ammassati in maniera naturale.

James è passato da 13.8 punti e 4.6 assist a gara con Mitrovic a 18.6 punti e 6.7 assist con Obradovic. Tradotto, parleremmo del miglior realizzatore e miglior assistman dell'intera Eurolega, categorie statistiche tenute in questo momento rispettivamente da Vasilije Micic (18.1 punti) e Lorenzo Brown (6.1). Ma, come detto, non si tratta di numeri fini a se stessi. Perché il Monaco ha trovato una quadratura eccezionale attorno a MJ, impilando vittorie su vittorie. L'ultima, quella conquistata sul parquet del Forum, è valsa l'ipoteca sulla qualificazione ai playoff, un traguardo-chiave per confermare la licenza anche nella prossima stagione. Il risultato è straordinario, se consideriamo che il Monaco, come il Fenerbahçe, è stato una delle squadre più penalizzate per la cancellazione delle partite contro le russe. Ma il Fener, a differenza della squadra del Principato, è colato a picco, perdendo quello smalto ritrovato tra gennaio e febbraio che gli aveva permesso di riaffacciarsi in zona playoff.

Mike James al tiro contro Kyle Hines e Shavon Shields, AX Armani Exchange Milano-AS Monaco, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Milano, quanto pesa l'assenza di Nik Melli

le difficoltà sofferte dall'Olimpia nell'affrontare squadre rapide, imprevedibili e atletiche. E, soprattutto, il crollo di qualità ed efficacia del front-court senza Dinos Mitoglou. La rotazione è ancora una volta ridotta, incapace di assorbire eventuali ulteriori défaillance. La mancanza di Nik Melli è stata fatale. Finora, non aveva saltato una singola partita, né in campionato, né in Eurolega. Anzi, martedì sera, contro il Bayern, la sua importanza come grande giocatore di equilibrio e lavoro oscuro. A Milano è mancata la sua presenza difensiva in vernice. La sua forza a rimbalzo. La sua intelligenza tattica in attacco, non necessariamente da tradurre in punti realizzati. Un segnale chiaro a tutti coloro che si fermano al semplice box-score nell'analizzare le sue prestazioni. Ribaltando il punto di vista, la sconfitta sofferta contro il Monaco conferma. E, soprattutto,. La rotazione è ancora una volta ridotta, incapace di assorbire eventuali ulteriori. Finora, non aveva saltato una singola partita, né in campionato, né in Eurolega. Anzi, martedì sera, contro il Bayern, aveva giocato la sua gara migliore, come perno a tutto campo . Contro il Monaco è emersa, in maniera chiara,. A Milano è mancata la sua presenza difensiva in vernice. La sua forza a rimbalzo. La sua intelligenza tattica in attacco, non necessariamente da tradurre in punti realizzati. Un segnale chiaro a tutti coloro che si fermano al semplice box-score nell'analizzare le sue prestazioni.

