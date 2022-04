terzo posto in caso di vittoria e concomitante ko del Real Madrid, impegnato in casa contro il Bayern Monaco. L'ultimo atto della regular-season è ancora decisivo per il piazzamento playoff . Nella trasferta di Lyon-Villeurbanne, l'AX Armani Exchange Milano si gioca la possibilità di chiudere alin caso di vittoria e concomitante ko del Real Madrid, impegnato in casa contro il Bayern Monaco.

L'Astroballe è, però, un campo stregato. L'Olimpia ha preso entrambi i precedenti disputati sul parquet di Villeurbanne nell'epoca dell'Eurolega moderna. L'head-to-head storico è in perfetta parità, 2-2, con dominio del fattore casalingo (nel 2019-20 non si giocò il match di ritorno al Forum per la sospensione delle attività dovuta alla pandemia di coronavirus).

73-72 con una grande rimonta dal -14 dell'intervallo lungo grazie a una tripla decisiva di Devon Hall a 27" dalla sirena. Shavon Shields fu il miglior marcatore biancorosso con 15 punti, seguito da Nik Melli a quota 14. Per l'Asvel, brillò invece Elie Okobo, protagonista di una serata spettacolare da 25 punti con 11/16 al tiro. Nella gara di andata , disputata lo scorso 21 ottobre in occasione della quinta giornata, Milano si imposecon una grande rimonta dal -14 dell'intervallo lungo grazie aa 27" dalla sirena. Shavon Shields fu il miglior marcatore biancorosso con 15 punti, seguito da Nik Melli a quota 14. Per l'Asvel, brillò invece Elie Okobo, protagonista di una serata spettacolare da 25 punti con 11/16 al tiro.

L'Asvel, già da tempo eliminato dalla corsa playoff, non ha obiettivi se non quello di chiudere in maniera onorevole un campionato che l'ha visto precipitare al penultimo posto in classifica (8-19) dopo un avvio sorprendente, che lo aveva eletto a grande sorpresa delle prime settimane. Nel 2022, la squadra di coach TJ Parker ha vinto soltanto due partite sulle 14 disputate.

Devon Hall segna il canestro della vittoria nella partita tra AX Armani Exchange Milano e LDLC Asvel Villeurbanne, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Action, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, giovedì 7 aprile alle ore 21.00.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

Banco di Sardegna Sassari-AX Armani Exchange Milano 92-90 - L - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-AS Monaco 63-72 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 84-77 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Openjobmetis Varese 95-77 - W - (campionato)

Anadolu Efes Istanbul-AX Armani Exchange Milano 77-83 - W - (Eurolega)

Ultimi 5 risultati dell'Asvel Villeurbanne

LDLC Asvel Villeurbanne-Le Portel 85-65 - W - (campionato)

Maccabi Playtika Tel Aviv-LDLC Asvel Villeurbanne 94-73 - L - (Eurolega)

LDLC Asvel Villeurbanne-Olympiacos Pireo 80-94 - L - (Eurolega)

Zalgiris Kaunas-LDLC Asvel Villeurbanne 68-72 - W - (Eurolega)

LDLC Asvel Villeurbanne-Fos Provence 84-80 - W - (campionato)

LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano: informazioni utili

Data, luogo e ora: giovedì 7 aprile all'Astroballe di Lyon-Villeurbanne, alle ore 21.00.

