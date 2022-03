Il Maccabi si presenta con una striscia diall'interno di una stagione molto altalenante, ma ancora in piena lotta playoff con un bilancio die al settimo posto in graduatoria. Il match di andata, disputato il 12 ottobre in occasione della terza giornata, si tradusse in una vittoria netta dell'Olimpia (83-72), costruita grazie a un ottimo primo tempo, chiuso sul 52-30.