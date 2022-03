Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Maccabi Playtika Tel Aviv-AX Armani Exchange Milano, gara valida per la 31a giornata di Eurolega! L'Olimpia comincia la volata playoff partendo dalla quarta posizione in classifica (16-7) e con un duplice doppio turno molto impegnativo: tra due giorni, infatti, sarà di scena a Istanbul contro i campioni d'Europa dell'Anadolu Efes e, la prossima settimana, affronterà al Forum il Bayern Monaco e l'AS Monaco, tutte squadre in lizza per un posto tra le prime otto.

la qualificazione matematica dell'Armani alla post-season. Milano va ora a caccia del miglior piazzamento possibile, e alla rincorsa della terza piazza tenuta oggi dall'Olympiacos Pireo con un bilancio di 17-8. Il Maccabi è rientrato in lizza per un posto playoff nonostante una stagione molto altalenante: ora è settimo con un record in parità, 11-11. L'ufficialità dell'esclusione delle tre squadre russe dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina ha sancitodell'Armani alla post-season. Milano va ora a caccia del miglior piazzamento possibile, e alla rincorsa della terza piazza tenuta oggi dall'con un bilancio diIl Maccabi è rientrato in lizza per un posto playoff nonostante una stagione molto altalenante: ora è settimo con un record in parità,

Secondo periodo

40-37 FINE SECONDO QUARTO - Delaney sbaglia una tripla importante, Williams subisce fallo da Hines: 1/2 ai liberi. And-one di Hall in penetrazione (libero segnato). Poi ancora Hall segna un canestro pazzesco di tabella sulla sirena di fine secondo periodo per coronare un break di 14-1 per Milano, rientrata sul -3 dopo i primi venti minuti. Il Maccabi si è fermato improvvisamente una volta accusate minime difficoltà offensive. Il parziale del secondo periodo dice 26-17 per l'Olimpia.

39-31 al 18' - Tripla dal palleggio di Delaney per il -11, che costringe coach Even al time-out. Errore di Wilbekin, Hines conquista un fallo a rimbalzo d'attacco su suo stesso errore: 1/2. Melli prosegue il break positivo appoggiando in penetrazione.

39-25 al 16' - Altra persa di Bentil, punita da Zizic in transizione. Hall segna un jumper dalla media. Zizic schiaccia ancora su alzata di Thomas in testa a Hines. Bentil si mette in partita con un lay-up, pescato da Grant. Lunetta per Nunnally: 2/2. Penetrazione di Grant sulla riga di fondo.

33-19 al 14' - Reynolds fa esplodere il palazzo con una schiacciata epocale su assist di Nunnally che vale il +15 e il nuovo time-out obbligato di coach Ettore Messina. Al rientro, Hines schiaccia su assist di Shields. Palla persa da Ziv e liberi per Delaney: 1/2. Palla persa da Reynolds ma Milano non ne approfitta per uno sfondamento di Bentil. Fallo di Delaney su Zizic a rimbalzo: 2/2.

29-16 al 12' - Shields sblocca Milano dopo oltre cinque minuti di siccità in penetrazione. Il Maccabi risponde arrivando ancora al ferro con Caloiaro su assist di Ziv. Poi Thomas schiaccia in solitaria in contropiede dopo una persa di Rodriguez. Bentil replica con una tripla dallla punta, subito cancellata da una schiacciata di Reynolds su alzata di Ziv.

Primo periodo

23-11 FINE PRIMO QUARTO - Williams segna dalla media in faccia a Shields. L'Olimpia colleziona soltanto errori al tiro, compresa la tripla sputata dal ferro dello stesso Shields sulla sirena. Il Maccabi arriva al primo riposo sul +12 grazie a un parziale di 15-2. Olimpia senza punti per quasi cinque minuti e 4/16 dal campo.

21-11 all'8' - Tripla dall'angolo di Williams in transizione dopo un errore di Hines. Allungo Maccabi con un'altra bomba di Nunnally in contropiede dopo una stoppata subita da Melli. Il break è di 13-2 per la squadra israeliana.

15-11 al 6' - Primo vantaggio Olimpia con una penetrazione di Delaney. Risponde Wilbekin con una tripla da distanza siderale. Allungo Maccabi con un contropiede di Evans dopo un errore al tiro di Delaney. Lunetta per Melli: 2/2. Canestrone di Zizic, di potenza dopo un rimbalzo offensivo.

8-7 al 4' - Maccabi ancora al ferro con Nunnally. Risponde Melli con un movimento di potenza in avvicinamento. Terza schiacciata del Maccabi con Evans su rimessa da fondo. Replica Hines in penetrazione, cominciando l'azione da finto play.

4-3 al 2' - Dopo una lunghissima pausa per malfunzionamenti al cronometro, Williams apre le marcature schiacciando su assist di Zizic. Poi altra schiacciata di Zizic, pescato alla meraviglia da Wilbekin. Time-out immediato chiamato da coach Ettore Messina. Al rientro, canestro da tre forzato di Daniels.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dal Maccabi.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli e Kyle Hines.

Lo starting five scelto da coach Avi Even per il suo Maccabi Playtika Tel Aviv: Scottie Wilbekin, Kenaan Evans, James Nunnally, Derrick Williams, Ante Zizic.

L'Olimpia non avrà a disposizione Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Paul Biligha per turnover, mentre Dinos Mitoglou si è fermato per un problema influenzale.

Sono 21 i precedenti tra le squadre nell'Eurolega moderna. Il Maccabi è in vantaggio per 12-9, ma l'Olimpia ha vinto gli ultimi due scontri diretti, compresa la gara di ritorno della scorsa stagione: quella partita segna la prima e unica vittoria di Milano sul parquet di Tel Aviv negli anni 2000.

9-3 il bilancio complessivo in stagione), mentre Milano è reduce da due ko nelle ultime tre trasferte (Olympiacos e Real Madrid). Milano e Maccabi si sono già affrontate lo scorso 12 ottobre, in occasione della terza giornata. L'Olimpia si impose 83-72 grazie a un primo tempo straordinario , chiuso sul +22 (52-30). Parliamo però di una situazione e di un momento molto distanti dallo stato di forma attuale di entrambe le squadre. Il Maccabi è in striscia aperta con quattro successi consecutivi in casa (il bilancio complessivo in stagione), mentre Milano è reduce da due ko nelle ultime tre trasferte (Olympiacos e Real Madrid).

